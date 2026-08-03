Liên kết doanh nghiệp hỗ trợ sinh kế bền vững cho người nuôi tôm An Giang

Thông qua dự án BASIN do Chính phủ Australia tài trợ, World Vision International tại Việt Nam và Công ty TNHH Xã hội Tôm Chứng nhận Minh Phú hỗ trợ người nuôi tôm tại An Giang nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời kết nối thị trường và ổn định đầu ra cho sản phẩm.

Ở Vĩnh Thuận (An Giang), một vụ nuôi tôm thành hay bại không chỉ quyết định thu nhập của người nuôi mà còn ảnh hưởng đến việc học của con cái, chi tiêu của cả gia đình và khả năng vượt qua những biến động ngày càng khó lường của thời tiết.

Ông Doseba Sinay, Trưởng đại diện World Vision International tại Việt Nam (WVIV), và ông Lâm Thái Xuyên, Giám đốc Công ty TNHH Xã hội Tôm Chứng nhận Minh Phú, ký kết biên bản hợp tác nhằm hỗ trợ nông dân nuôi tôm ở An Giang. Ảnh: WVIV

Từ thực tế đó, World Vision International tại Việt Nam và Doanh nghiệp xã hội Tôm Chứng nhận Minh Phú thí điểm mô hình nuôi tôm thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường liên kết thị trường cho các hộ nuôi quy mô nhỏ tại xã Vĩnh Thuận.

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội , ông Doseba Sinay, Trưởng đại diện World Vision International tại Việt Nam (WVIV), cho biết: “Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là những trẻ em dễ bị tổn thương sẽ được phát triển toàn diện khi gia đình các em có thu nhập bền vững và khả năng chống chịu tốt hơn”.

WVIV cam kết để phụ nữ, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương khác được tham gia và có cơ hội tiếp cận lợi ích từ quá trình phát triển.

Hợp tác giữa World Vision International tại Việt Nam và Doanh nghiệp xã hội Tôm Chứng nhận Minh Phú được triển khai trong khuôn khổ Dự án BASIN (Business Acceleration for Sustainable and Inclusive Networks) do Chính phủ Australia tài trợ thông qua Chương trình Đối tác Mekong - Australia, được triển khai giai đoạn 2025-2029 tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Dự án hướng tới nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống nông nghiệp trước biến đổi khí hậu thông qua phát triển thị trường bao trùm, ứng dụng các mô hình sản xuất thích ứng và tăng cường liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Tại Việt Nam, BASIN ưu tiên hỗ trợ các hộ sản xuất quy mô nhỏ, phụ nữ, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương tiếp cận kỹ thuật, thị trường và cơ hội sinh kế bền vững. Tại An Giang, chương trình thí điểm sẽ hỗ trợ các hộ nuôi tôm áp dụng quy trình nuôi bền vững, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối với thị trường tiêu thụ.

Nhiều mô hình nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long cho năng suất cao. Ảnh: Tạp chí Thủy sản Việt Nam

Theo ông Doseba Sinay, với World Vision, đầu tư cho sinh kế cũng là đầu tư cho tương lai của trẻ em bởi khi gia đình có nguồn thu ổn định, trẻ em có thêm cơ hội được học tập, chăm sóc sức khỏe và lớn lên trong môi trường an toàn hơn. Sự hợp tác này phản ánh rất rõ tầm nhìn của World Vision tại Việt Nam.

Các hộ nuôi tôm tham gia chương trình sẽ được tập huấn kỹ thuật, áp dụng quy trình nuôi tôm bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC), đồng thời nâng cao khả năng ứng phó với các rủi ro do ngập lụt, xâm nhập mặn và những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.

Chương trình cũng hướng tới xây dựng đầu ra ổn định cho sản phẩm thông qua sự tham gia của Công ty TNHH Xã hội Tôm Chứng nhận Minh Phú. Ngoài hỗ trợ kỹ thuật, các hộ nuôi còn được hướng dẫn nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và từng bước đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

Ông Lâm Thái Xuyên, Giám đốc Công ty TNHH Xã hội Tôm Chứng nhận Minh Phú, cho biết doanh nghiệp mong muốn tiếp tục đồng hành cùng người nuôi tôm ngay cả khi dự án BASIN kết thúc.

“Chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu cải thiện sinh kế cho người dân và thúc đẩy mô hình nuôi tôm bền vững. Ngay cả sau khi dự án BASIN khép lại, chúng tôi vẫn mong muốn tiếp tục hợp tác với các hộ nuôi tôm tại địa phương. Đồng hành lâu dài cùng nông dân là trách nhiệm và cũng là cách lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng”, ông Xuyên nói.

Song song với việc hỗ trợ người nuôi, các bên cũng khảo sát thực địa tại xã Vĩnh Thuận và nhà máy chế biến của Minh Phú ở Cà Mau để kết nối sản xuất với yêu cầu của thị trường, tạo nền tảng nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

WVIV cũng đang tích cực tìm kiếm thêm các đối tác doanh nghiệp nhằm mở rộng các chương trình hỗ trợ sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh An Giang.