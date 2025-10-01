Liên danh Masterise Homes làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 4.000 tỷ đồng tại tỉnh Bắc Ninh

Ảnh: Báo Chính phủ

Ngày 25/9, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội số 02 tại Khu đô thị số 11, 12, phường Tân Tiến.

Chủ đầu tư là liên danh CTCP Quản lý Đầu tư ACD, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes và CTCP Phát triển Nhà Phúc Đồng.

Dự án được đầu tư xây dựng trên ô đất D-OXH-02 thuộc Quy hoạch phân khu số 2, đô thị Bắc Giang. Các hạng mục công trình thực hiện trong khu đất của dự án gồm: Chung cư nhà ở xã hội cao tầng, hệ thống công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (sân, đường nội bộ; cây xanh cảnh quan) nằm trong phạm vi ranh giới dự án hoàn chỉnh.﻿

Cụ thể, xây dựng chung cư nhà ở xã hội cao tầng gồm 12 toà nhà ở xã hội, cao từ 15 đến 21 tầng, 1 tầng hầm với số căn hộ dự kiến khoảng 3.100 căn có diện tích khoảng từ 44 m2 - 77 m2 (trong đó tỷ lệ căn hộ trong dự án có diện tích sử dụng trên 70m2 không quá 10% tổng số căn hộ nhà ở xã hội trong dự án), 2 tầng kinh doanh dịch vụ, thương mại.﻿

Tổng diện tích đất xây dựng khoảng 18.502 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 345.301 m2 (đã bao gồm diện tích sinh hoạt chung, hầm để xe và tum kỹ thuật). Dự án đáp ứng chỗ ở cho khoảng 7.500 người.﻿

Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến khoảng 4.062 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu gần 1.300 tỷ đồng. Theo tiến độ, toàn bộ thủ tục pháp lý và việc đưa dự án vào vận hành sẽ hoàn thành trong vòng 80 tháng kể từ ngày được giao cho chủ đầu tư.

Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày chủ đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất.

Về 3 thành viên của liên danh đầu tư, Masterise Homes là công ty thành viên của Masterise Group.

Masterise Homes được biết đến là nhà phát triển bất động sản cao cấp, hạng sang tại Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng... Một số dự án của công ty là Lumière Evergreen, Masteri Waterfront, The Grand Hanoi, The Rivus, Grand Marina Saigon,...

Người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc hiện tại của Masterise Homes là ông Hồ Anh Minh (SN 1995), con trai Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh. Vốn điều lệ công ty hơn 4.304 tỷ đồng.

Công ty Phát triển Nhà Phúc Đồng thành lập năm 2017 là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, có trụ sở tại Hà Nội, do bà Nguyễn Thị Chiêm (SN 1984) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Trong tháng 6, công ty đã nâng vốn điều lệ từ 380 tỷ đồng lên 560 tỷ đồng.﻿

Công ty Phát triển Nhà Phúc Đồng đã tham gia phát triển dự án nhà ở xã hội Hope Residences (phường Phúc Lợi, Hà Nội) với quy mô 1.504 căn hộ, tổng diện tích 20.003m2.

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư ACD, thành lập năm 2020, từ đầu năm đến nay, công ty đã ba lần liên tiếp tăng vốn điều lệ, vốn điều lệ hiện tại của công ty là 1.470 tỷ đồng.