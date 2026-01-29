Lịch âm ngày 29/1/2026 (tức ngày 11 tháng Chạp năm Ất Tỵ): Đừng để bị cuốn đi

Ngày 29/1/2026 dương lịch tương ứng với ngày 11 tháng Chạp năm Ất Tỵ âm lịch. Khi tháng Chạp bước sâu hơn về nửa sau, cảm giác thời gian trôi nhanh trở nên rất rõ. Công việc cuối năm, kế hoạch Tết, những việc còn dang dở… tất cả dễ dồn lên cùng một lúc, khiến nhiều người bận rộn mà vẫn thấy thiếu thời gian.

Trong bối cảnh đó, ngày hôm nay mang một nhịp đặc trưng: rất dễ bị cuốn đi nếu không chủ động giữ nhịp cho chính mình.

Thông tin lịch âm trong ngày

Theo lịch âm – dương, ngày 29/1/2026 là ngày Quý Mão, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ, rơi vào thứ Năm. Đây là thời điểm giữa tuần, khi guồng công việc thường đã tăng tốc nhưng quỹ thời gian dành cho nghỉ ngơi lại bắt đầu thu hẹp.

Công việc: Dễ bận, nhưng chưa chắc đã hiệu quả

Ngày 11 tháng Chạp thường mang cảm giác "lúc nào cũng có việc". Nếu không sắp xếp rõ ràng, rất dễ rơi vào trạng thái làm nhiều mà vẫn thấy thiếu. Những đầu việc nhỏ, việc phát sinh đột ngột có thể khiến kế hoạch ban đầu bị xô lệch.

Hôm nay phù hợp hơn với việc chọn lọc đầu việc quan trọng, làm gọn từng việc một thay vì cố gắng xử lý tất cả cùng lúc. Chấp nhận để lại những việc chưa thực sự cấp thiết cũng là một cách tiết kiệm năng lượng cho chặng nước rút cuối năm.

Giờ trong ngày: Chọn thời điểm để đỡ mệt

Theo lịch âm, ngày 11 tháng Chạp có các khung giờ được xem là thuận lợi cho sinh hoạt và công việc cần sự tập trung, xen kẽ với những khoảng thời gian nên dành cho nghỉ ngơi hoặc việc nhẹ.

Giờ Hoàng đạo trong ngày gồm:

Tý (23:00–23:59), Dần (03:00–04:59), Mão (05:00–06:59), Ngọ (11:00–12:59), Mùi (13:00–14:59), Dậu (17:00–18:59).

Những khung giờ này phù hợp để xử lý công việc cần sự tỉnh táo, sắp xếp kế hoạch, hoàn tất các đầu việc còn dang dở hoặc sinh hoạt cá nhân quan trọng.

Ngược lại, Giờ Hắc đạo gồm:

Sửu (01:00–02:59), Thìn (07:00–08:59), Tỵ (09:00–10:59), Thân (15:00–16:59), Tuất (19:00–20:59), Hợi (21:00–22:59).

Đây là những khoảng thời gian cơ thể dễ mệt hoặc phân tâm hơn, phù hợp để nghỉ ngơi ngắn, di chuyển nhẹ nhàng hoặc sinh hoạt gia đình, thay vì ép mình xử lý việc căng thẳng.

Ở góc nhìn đời sống hiện đại, "giờ tốt – giờ xấu" có thể được hiểu như gợi ý phân bổ năng lượng trong ngày, giúp làm việc đúng lúc và nghỉ ngơi đúng thời điểm.

Lịch âm ngày 29/1/2026

Các ngày kỵ

Ngày 29/1/2026 không phạm các ngày kỵ như Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương hay Dương Công kỵ nhật. Điều này cho thấy đây là một ngày tương đối trơn tru về mặt nhịp thời gian, không có yếu tố đặc biệt cần tránh trong sinh hoạt thường nhật.

Nhịp cảm xúc: Khi đầu óc khó có khoảng trống

Một điểm dễ nhận ra trong ngày là cảm giác đầu óc luôn bận, ngay cả khi không làm việc. Nếu không chủ động tạo khoảng nghỉ, cảm xúc rất dễ bị kéo căng theo lịch trình.

Những khoảng dừng ngắn – rời khỏi màn hình, đi bộ vài phút, hoặc kết thúc công việc đúng giờ hơn thường lệ – có thể giúp ngày trôi qua nhẹ hơn rất nhiều.

Gia đình & sinh hoạt: Đừng để ngày kết thúc trong vội vã

Càng gần Tết, sinh hoạt gia đình càng dễ bị lùi lại phía sau vì công việc. Ngày hôm nay không cần những kế hoạch lớn, nhưng một bữa cơm đủ người, một cuộc trò chuyện không vội cũng đủ tạo cảm giác cân bằng sau một ngày bận rộn.

Một ghi chú nhỏ cho ngày 11 tháng Chạp

Lịch âm ngày 29/1/2026 không đặt ra yêu cầu phải chậm lại hay phải tăng tốc. Điều quan trọng hơn là đừng để bản thân bị cuốn đi quá xa khỏi nhịp của chính mình.

Nhìn theo cách đó, hôm nay giống như một dòng ghi chú trong cuốn Nhật ký thời gian:

Khi mọi thứ đang chạy nhanh, hãy nhớ chọn đúng lúc để dừng lại.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo và chiêm nghiệm đời sống.