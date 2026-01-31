Lịch âm 31/1/2026 (13 tháng Chạp năm Ất Tỵ): Một ngày dễ nghĩ nhiều

Ngày 31/1/2026 dương lịch tương ứng với ngày 13 tháng Chạp năm Ất Tỵ âm lịch. Khi lịch âm trôi qua mốc giữa tháng Chạp, không khí Tết đã hiện rõ hơn trong từng chi tiết nhỏ: cửa hàng bắt đầu đông khách, lịch hẹn dày hơn, và cảm giác mong chờ xen lẫn lo toan cũng theo đó mà lớn dần.

Hôm nay là kiểu ngày mà cảm xúc dễ lên tiếng trước cả lý trí. Không hẳn vì có chuyện gì đặc biệt, mà vì Tết đang đến rất gần.

Thông tin lịch âm trong ngày

Theo lịch âm – dương, ngày 31/1/2026 là ngày Ất Tỵ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ, rơi vào thứ Bảy. Cuối tuần xuất hiện đúng lúc, nhưng với nhiều người, đầu óc vẫn chưa kịp "ngắt" khỏi guồng việc cuối năm.

Cảm xúc trước Tết: Vừa mong, vừa lo

Những ngày này, cảm xúc thường không đi theo một hướng rõ ràng. Có lúc háo hức vì sắp được nghỉ ngơi, sum họp; có lúc lại thấy nặng đầu vì còn quá nhiều việc chưa xong. Ngày 13 tháng Chạp mang đúng trạng thái đó: dễ nghĩ nhiều, dễ nhạy cảm hơn bình thường.

Nếu có cảm giác mệt mỏi không tên, điều đó không có gì lạ. Đó chỉ là dấu hiệu cho thấy bạn đã đi khá xa trong một năm và đang cần một điểm dừng ngắn để lấy lại cân bằng.

Công việc & nhịp sống: Đừng ép cảm xúc phải "ổn"

Cuối năm, nhiều người cố giữ vẻ ngoài bận rộn và ổn định, trong khi bên trong đã khá rối. Ngày hôm nay không nhất thiết phải xử lý cho xong mọi việc, mà phù hợp hơn để làm những gì có thể làm gọn, tránh tự gây áp lực vì những việc chưa tới hạn.

Một buổi chiều không mang thêm deadline về nhà, hay một tối cho phép mình nghỉ sớm, đôi khi lại giúp tinh thần nhẹ đi rất nhiều.

Lịch âm 31/1/2026

Giờ trong ngày: Để cảm xúc trôi êm hơn

Theo lịch âm, ngày 31/1 có các khung giờ thuận lợi và những khoảng nên giảm nhịp trong sinh hoạt.

Giờ Hoàng đạo gồm:

Sửu (01:00–02:59), Thìn (07:00–08:59), Ngọ (11:00–12:59), Mùi (13:00–14:59), Tuất (19:00–20:59), Hợi (21:00–22:59).

Những khoảng này phù hợp cho các việc cần sự tỉnh táo vừa phải, sắp xếp cá nhân, gặp gỡ nhẹ nhàng hoặc hoàn tất việc còn dang dở.

Giờ Hắc đạo gồm:

Tý (23:00–00:59), Dần (03:00–04:59), Mão (05:00–06:59), Tỵ (09:00–10:59), Thân (15:00–16:59), Dậu (17:00–18:59).

Đây là những thời điểm dễ mệt hoặc phân tán hơn, nên ưu tiên nghỉ ngơi, sinh hoạt đơn giản, tránh ép mình xử lý việc căng thẳng.

Ở cách nhìn đời sống, các khung giờ này giống như gợi ý phân bổ năng lượng, giúp cảm xúc trong ngày trôi êm hơn thay vì bị kéo căng.

Các ngày kỵ

Ngày 31/1/2026 không phạm các ngày Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương hay Dương Công kỵ nhật. Điều này cho thấy đây là một ngày khá "dễ thở", không có yếu tố đặc biệt cần tránh trong sinh hoạt thường ngày.

Gia đình & bản thân: Một chút lắng lại rất cần lúc này

Cuối tuần cận Tết không cần quá nhiều kế hoạch. Đôi khi chỉ là dọn lại căn phòng, đi chợ sớm hơn một chút, hay ngồi yên một lúc cũng đủ để cảm nhận rõ ràng hơn không khí Tết đang đến gần.

Những khoảnh khắc lắng lại như vậy giúp cảm xúc không bị cuốn đi bởi sự vội vã xung quanh.

Một ghi chú cho ngày 13 tháng Chạp

Lịch âm ngày 31/1/2026 không mang theo lời nhắc về may hay rủi. Chỉ là một cảm giác rất quen của những ngày cận Tết: mọi thứ đang đến gần, và cảm xúc cũng cần được đi chậm lại để kịp cảm nhận.

Trong Nhật ký thời gian, hôm nay có thể được ghi bằng một dòng ngắn:

Tết sắp tới, và lòng người cũng đang đổi nhịp.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo và chiêm nghiệm đời sống.