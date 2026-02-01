Lịch âm 1/2/2026 (tức 14 tháng Chạp năm Ất Tỵ): Có những ngày chỉ cần đi qua cho trọn

Sáng 1/2, nhiều người chợt nhận ra mình đã bước sang tháng Hai mà vẫn chưa kịp… thở. Tết ở ngay phía trước, công việc phía sau lưng chưa xong, còn cảm xúc thì lưng chừng ở giữa. Ngày 14 tháng Chạp âm lịch rơi đúng vào trạng thái quen thuộc ấy: không quá bận để hoảng, nhưng đủ nhiều để thấy mệt.

Đây là kiểu ngày mà lịch âm không cần nói đến tốt hay xấu. Bởi điều quan trọng nhất không nằm ở mốc thời gian, mà nằm ở cách mỗi người bước qua nó.

Khi đầu óc đã chạy nhanh hơn cảm xúc

Những ngày cận Tết thường khiến con người sống bằng "chế độ tự động" mở mắt là nghĩ việc, làm xong việc này lại lo việc khác. Ngày 1/2 không phải lúc để đặt thêm mục tiêu, mà giống như một điểm giữa là nơi bạn nên tự hỏi: mình đang cố nhanh vì cần, hay vì sợ chậm hơn người khác?

Không ít người trong giai đoạn này cảm thấy khó chịu mà không rõ lý do, dễ cáu với chuyện nhỏ, dễ chán những việc vốn quen. Điều đó không có gì bất thường. Đó chỉ là dấu hiệu cho thấy năm cũ đang dần khép lại, còn năng lượng thì chưa kịp nạp mới.

Công việc vẫn đó, nhưng không cần "ôm" hết

Ngày 14 tháng Chạp không phải ngày lý tưởng để giải quyết cho xong mọi thứ. Thay vì cố hoàn hảo, hôm nay phù hợp hơn để làm đủ làm gọn và dừng đúng lúc. Có những việc, nếu chậm một ngày, cũng không khiến Tết kém đi.

Điều đáng tiếc nhất không phải là chưa hoàn thành hết danh sách việc cần làm, mà là bước vào những ngày cuối năm với tâm thế đã kiệt sức.

Lịch âm 1/2/2026

Giờ trong ngày: Chọn nhịp sinh hoạt để cảm xúc đỡ căng

Theo lịch âm, ngày 1/2 có các khung giờ được xem là thuận lợi cho sinh hoạt và làm việc cần sự tập trung, xen kẽ với những khoảng thời gian nên giảm nhịp.

Giờ Hoàng đạo gồm:

Tý (23:00–23:59), Sửu (01:00–02:59), Mão (05:00–06:59), Ngọ (11:00–12:59), Thân (15:00–16:59), Dậu (17:00–18:59). Những khung giờ này phù hợp để xử lý việc cá nhân, sắp xếp công việc gọn nhẹ, hoặc hoàn tất các đầu việc cần sự tỉnh táo vừa phải.

Giờ Hắc đạo gồm:

Dần (03:00–04:59), Thìn (07:00–08:59), Tỵ (09:00–10:59), Mùi (13:00–14:59), Tuất (19:00–20:59), Hợi (21:00–22:59). Đây là những khoảng thời gian cơ thể dễ mệt hoặc phân tán hơn, nên ưu tiên nghỉ ngơi ngắn, ăn uống, di chuyển nhẹ nhàng, tránh ép mình xử lý việc căng thẳng.

Nhìn theo góc độ đời sống, các khung giờ này giống như gợi ý phân bổ năng lượng trong ngày, giúp cảm xúc trôi êm hơn thay vì bị kéo căng bởi lịch trình dày đặc.

Ngày kỵ: Lời nhắc nên thận trọng hơn với việc lớn

Ngày 1/2/2026 phạm Ngày Nguyệt Kỵ là mốc thời gian mà dân gian thường nhắc bằng câu: "Mùng năm, mười bốn, hai ba – Đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn…".

Dưới góc nhìn hiện đại, điều này có thể hiểu như một lời nhắc nên cân nhắc kỹ với các quyết định lớn, đặc biệt là những việc cần sự chắc chắn và tính toán dài hơi. Trong ngày này, việc hoàn thiện việc cũ, giữ nhịp sinh hoạt ổn định thường phù hợp hơn là mở thêm hướng mới.

Có những ngày không cần phải vui

Tết không chỉ có háo hức. Tết còn có lo toan, có áp lực, có những khoảng trống khó gọi tên. Ngày 1/2 là một ngày như thế, nơi cảm xúc rất thật, rất đời, và không cần phải che giấu.

Nếu hôm nay bạn thấy lòng mình lặng hơn thường ngày, điều đó không phải dấu hiệu tiêu cực. Đó có thể là lúc bạn đang tự sắp xếp lại bên trong, chuẩn bị cho một điểm chuyển.

Một ghi chú cho ngày 14 tháng Chạp

Lịch âm ngày 1/2/2026 không mang theo lời hứa hẹn hay cảnh báo. Nó giống như một trang mỏng trong cuốn lịch cuối năm không nổi bật, nhưng cần được đi qua cho trọn.

Trong Nhật ký thời gian, hôm nay có thể được ghi lại bằng một dòng ngắn: Không phải ngày để cố gắng hơn mà là ngày để đừng làm mình mệt thêm.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo và chiêm nghiệm đời sống