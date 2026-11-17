Một chiếc xe tăng Leopard của Ukraine đã trúng 45 phát đạn từ máy bay không người lái FPV trong Chiến dịch Vivaldi và vẫn đang hoạt động.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 của Ukraine.

Theo trang quân sự Defense Blog, thông tin về cuộc tấn công được chỉ huy của Chiến dịch Vivaldi tiết lộ với nhà phân tích quân sự Rob Lee tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại và là cựu sĩ quan Thủy quân lục chiến Mỹ.

"Tôi đã nói chuyện với một trong những chỉ huy lữ đoàn tham gia Chiến dịch Vivaldi. Ông ấy nói vẫn đánh giá rất cao xe tăng và nghĩ rằng sẽ chứng kiến những cuộc tấn công thành công trong tương lai của xe tăng", Rob Lee cho biết.

Chuyên gia Lee nói thêm: "Một trong những chiếc xe tăng Leopard của ông ấy đã hứng chịu 45 phát bắn từ máy bay FPV và vẫn đang hoạt động".

Những video quay bằng máy bay không người lái về xe tăng bị trúng đạn là một trong những thước phim phổ biến nhất từ cuộc chiến ở Ukraine. Chúng đã khiến nhiều người xem có ấn tượng rằng xe bọc thép hạng nặng bất lực trước những chiếc máy bay không người lái giá rẻ.

Các đơn vị chủ yếu đăng tải những cuộc tấn công kết thúc bằng vụ nổ hoặc thân xe bốc cháy. Những cuộc tấn công thất bại và những lần xe tăng sống sót sau trúng đạn hiếm khi được đăng tải.

Máy bay không người lái FPV (góc nhìn thứ nhất) là loại máy bay không người lái tấn công cỡ nhỏ được điều khiển bởi một người quan sát video trực tiếp từ camera của máy bay. Chúng thường mang theo một đầu đạn định hình hoặc đầu đạn nổ.

Nhà phân tích quân sự và cựu chiến binh quốc phòng người Ukraine Dmytro Putyata, người thường đăng bài trên mạng xã hội với tên Kriegsforscher, đã mô tả một trường hợp tương tự từ phía Nga.

"Trong cùng chiến dịch đó, lực lượng của chúng tôi đã sử dụng 52 chiếc FPV trong vài giờ để chống lại xe tăng T-62M của Nga nhưng nó không bị cháy. Bởi vì nó không có đạn dược bên trong", Putyata viết.

T-62M là chiếc xe từ thời Liên Xô được tân trang lại, trang bị kính ngắm nhiệt hiện đại. Việc đạn dược bốc cháy hoặc phát nổ thường biến chiếc xe tăng trúng đạn thành quả cầu lửa như trong các video quay bằng máy bay không người lái.

Chiến dịch Vivaldi là một cuộc phản công của Quân đoàn 3 Ukraine gần Lyman ở phía Bắc tỉnh Donetsk. Chiến dịch bắt đầu vào tháng 5 và được giữ bí mật cho đến khi Tư lệnh quân đoàn, Chuẩn tướng Andrii Biletskyi công bố vào ngày 15/9.

Đến cuối tháng 9, quân đoàn cho biết đã giành lại được 176km2. Ukraine tuyên bố kết thúc chiến dịch vào ngày 19/10.

Năm 2025, chuyên gia về xe bọc thép Serhiy Berezutskiy đã nói với The Defence Blog rằng xe tăng không lỗi thời nhưng sẽ phải thay đổi để chống lại máy bay không người lái.

Danh sách của ông bao gồm việc bố trí xe tăng xen kẽ giữa bộ binh, tháp pháo không người lái và giảm lượng đạn dược dự trữ trên xe.

"Vấn đề không phải là liệu xe tăng có tồn tại được hay không, mà là chúng sẽ tiến hóa như thế nào", chuyên gia Berezutskiy nói.