Lệnh vừa dứt, Zircon lao về Kiev – Tung tích bí ẩn của An-124 hé lộ “ván bài Mỹ”, Kremlin phát cảnh báo cuối

Một diễn biến trái ngược bất ngờ xuất hiện liên quan đến tình hình Ukraine. Tung tích bí ẩn của chiếc An-124 tại Rzeszów hé mở "ván bài" của Washington.

Kiev “chìm trong biển lửa” sau 3 ngày tạm ngừng tập kích

Đài TST (Nga) ngày 8/9 đưa tin, sau 3 ngày ông Putin ra lệnh tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Kiev để phục vụ hoạt động ngoại giao, quân đội Nga đã nối lại chiến dịch tập kích thủ đô Ukraine bằng tên lửa Zircon, tên lửa đạn đạo và UAV.

Trong đêm, báo động phòng không kéo dài nhiều giờ tại Kiev và tỉnh Kiev. Giữa tiếng còi cảnh báo, hàng loạt vụ nổ liên tiếp vang lên.

Theo kênh SHOT được TST dẫn lại, một kho hàng tại quận Solomianskyi của Kiev bị đánh trúng và bốc cháy. Khoảng 15–20 phút sau loạt nổ đầu tiên, một đợt tấn công khác tiếp tục diễn ra, gây ra đám cháy lớn trong thành phố.

Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại Boryspil, nơi các cơ sở công nghiệp bị tấn công; huyện Fastiv; Brovary; Vasylkiv – khu vực có một sân bay quân sự – và huyện Bucha.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Guardian

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông báo xảy ra hỏa hoạn tại quận Holosiivskyi, đồng thời ghi nhận các đám cháy tại những khu vực phi dân cư ở Podilskyi và Darnytskyi.

TST cho biết các cuộc tập kích được thực hiện bằng tên lửa Zircon, tên lửa đạn đạo và UAV tấn công.

Đến khoảng 6 giờ sáng, báo động phòng không tại Kiev mới được dỡ bỏ. Tuy nhiên, tín hiệu cảnh báo vẫn tiếp tục tại Chernihiv, Poltava, Kharkiv và Dnipropetrovsk.

Các đòn đánh không chỉ tập trung vào Kiev.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tối 6/9, UAV Nga đã đánh trúng tàu chở hàng rời Mavka tại cảng Chornomorsk. Moscow tuyên bố con tàu này vận chuyển trang thiết bị quân sự - kỹ thuật.

Sáng 7/9, UAV Nga tiếp tục tấn công một tổ hợp sản xuất và bốc dỡ tại cảng Izmail. Theo phía Nga, cơ sở này được sử dụng để tiếp nhận hàng quân sự do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Một tàu tuần tra trên Biển Đen tham gia hộ tống các tàu chở hàng quân sự cũng bị đánh trúng.

Đáng lưu ý, loạt tập kích diễn ra ngay sau chuyến công du của hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moscow và Kiev trong hai ngày 5–6/9.

Ngày 5/9, hai ông đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin trong hơn 3 giờ. Moscow cho biết đã trình bày đánh giá về tình hình trên chiến trường, tái khẳng định sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao, nhưng tiếp tục yêu cầu giải quyết những gì Nga gọi là “nguyên nhân gốc rễ của xung đột”.

Để bảo đảm an toàn cho hoạt động ngoại giao, phía Nga đã tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Kiev trong ba ngày kể từ 0 giờ ngày 5/9.

Từ trái sang: Các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, Steve Witkoff, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Kremlin “giải mã nước cờ Washington”, ra cảnh báo cuối cùng

Cùng thời điểm các cuộc tập kích nhằm vào Kiev được nối lại, tại Moscow, những tuyên bố gần đây của Vladimir Zelensky về kế hoạch sử dụng lượng lớn UAV nhằm gây gián đoạn hoạt động hàng không trên lãnh thổ Nga cũng thu hút sự chú ý.

Theo TST, phía Nga đặc biệt chú ý tới tuyên bố của Vladimir Zelensky về kế hoạch sử dụng lượng lớn UAV nhằm khiến các chuyến bay trên lãnh thổ Nga trở nên nguy hiểm và buộc Moscow phải đóng cửa các sân bay.

Ông Zelensky trước đó thông báo, Ukraine muốn đạt khả năng phóng tới 1.000 UAV mỗi ngày.

Tổng thống Vladimir Putin gọi những tuyên bố này là biểu hiện của “khủng bố cấp nhà nước”, đồng thời cảnh báo Nga sẽ có biện pháp đáp trả nếu các cuộc tấn công dẫn tới thảm kịch đối với hàng không dân dụng.

TST dẫn nguồn từ kênh Razvedchik cho biết, công ty Mỹ Palantir cung cấp nền tảng công nghệ và dẫn đường cho các hệ thống UAV Ukraine.

Theo Razvedchik, mục tiêu là thúc đẩy Nga tiến hành đòn đáp trả nhằm vào các mục tiêu tại châu Âu, từ đó tạo điều kiện để phương Tây viện dẫn Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

"Phía Nga nói rằng họ đã giải mã nước cờ của Washington"- Razvedchik cho hay.

Tuy nhiên, theo TST, Moscow đã lựa chọn không đi theo kịch bản đối đầu trực tiếp với châu Âu, mà tập trung tăng cường tối đa hệ thống phòng không và tránh để xung đột mở rộng sang NATO.

Trong khi đó, giọng điệu cứng rắn cũng xuất hiện trong các cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết Moscow đã trình bày với ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner một bức tranh trực tiếp về tình hình tiền tuyến cũng như hậu phương Ukraine.

Các nhà phân tích của kênh Win-Win, coi đây là “thời gian đếm ngược cuối cùng” dành cho Kiev.

Theo phân tích này, Nga tin rằng khi chiến dịch tại Donbass tiếp tục tiến triển, Ukraine sẽ phải đối mặt với một mùa đông đặc biệt khó khăn. Điện Kremlin đồng thời phát tín hiệu rằng bước đầu tiên để hạ nhiệt căng thẳng phải xuất phát từ Washington, bao gồm việc không áp đặt thêm các gói trừng phạt mới và xem xét lại những biện pháp hạn chế hiện hành.

TST cho rằng Moscow vẫn duy trì “cửa sổ đàm phán”, nhưng cửa sổ đó sẽ không mở vô thời hạn. Đây cũng được xem là cảnh báo cuối cùng rằng thời gian dành cho các toan tính chính trị đang dần thu hẹp.

Máy bay vận tải An-124. Ảnh: Defence Connect

Tung tích bí ẩn của An-124 hé lộ "ván bài bí mật" từ Mỹ

Trong khi các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Nga và Mỹ vẫn tiếp diễn, một diễn biến trái ngược bất ngờ xuất hiện: một máy bay vận tải hạng nặng của Ukraine rời Mỹ, mang theo lô hàng không được công bố và thẳng hướng tới Ba Lan.

Theo Đài TST, trong thời gian ông Witkoff và ông Kushner tiến hành các cuộc tiếp xúc ngoại giao với Moscow và Kiev, hệ thống hậu cần quân sự của phương Tây dành cho Ukraine vẫn tiếp tục hoạt động.

Một máy bay vận tải hạng nặng An-124-100 của Ukraine đã bay từ Portsmouth của Mỹ tới Rzeszów, Ba Lan – một trong những trung tâm hậu cần chủ chốt phục vụ hoạt động viện trợ cho Kiev.

Trả lời TST, các nhà phân tích cho rằng chiếc An-124 có thể vận chuyển những cấu phần cỡ lớn của hệ thống phòng không, bao gồm bệ phóng, radar dành cho Patriot hoặc thiết bị sửa chữa hạng nặng.

Lộ trình của chuyến bay thu hút sự chú ý lớn. Portsmouth nằm gần căn cứ không quân Pease và các cơ sở hậu cần quân sự lớn của Mỹ. Khu vực này có các kho lưu trữ phương tiện, vũ khí, đạn dược và trang thiết bị quân sự.

Rzeszów lại là một mắt xích quan trọng trong tuyến vận chuyển viện trợ phương Tây tới Ukraine. Tại đây, chiếc An-124 xuất hiện gần các máy bay vận tải Mỹ cũng tham gia hoạt động dỡ trang thiết bị quân sự.

Theo TST, hoạt động này nằm trong hệ thống cầu hàng không do Bộ Tư lệnh Vận tải Mỹ – USTRANSCOM – điều phối.

Diễn biến này khiến các nguồn tin Nga đặt câu hỏi liệu Washington có đang chơi một "ván bài bí mật".

Một mặt, Mỹ cử ông Witkoff và ông Kushner tới Moscow và Kiev để thúc đẩy đàm phán, thảo luận ngừng bắn và tìm kiếm một khuôn khổ hòa bình.

Mặt khác, dòng hậu cần quân sự từ Mỹ sang châu Âu vẫn tiếp tục vận hành.

Một bên là bàn đàm phán tại Điện Kremlin. Bên kia là chiếc An-124 rời Mỹ, hạ cánh tại trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine trên lãnh thổ Ba Lan.

“Ngôn từ đàm phán đi theo con đường của nó, còn hàng hóa quân sự vẫn di chuyển đúng lịch” - các nhà quan sát quân sự được TST dẫn lời nhận định.

Theo cách nhìn của TST, chính sự song hành này tạo nên “ván bài” của Washington: ngoại giao vẫn được thúc đẩy, nhưng nguồn cung giúp Ukraine duy trì khả năng chiến đấu cũng chưa bị cắt.