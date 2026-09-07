Tin khẩn về 1.700 quân! Chỉ thị của ông Drapatyi dẫn đến thảm họa - Ông Putin ra quyết định bất ngờ sau cuộc gặp với ông Tập

Orikhiv đang biến thành một “cái bẫy” đối với Ukraine. Loạt diễn biến nóng vừa được ghi nhận trên chiến trường.

Nga tuyên bố bao vây 1.700 quân Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/9 tuyên bố khoảng 1.700 quân Ukraine đã rơi vào vòng vây tại tỉnh Kharkiv trong quá trình quân đội Nga triển khai chiến dịch tiến công. Lực lượng Nga đồng thời tập kích các cơ sở vận tải và hậu cần được quân đội Ukraine sử dụng.

Theo Đài TST, diễn biến đáng chú ý nhất tại phía bắc tỉnh Kharkiv là quá trình xóa sổ “nồi hầm Vovchansk”. Các đơn vị Ukraine còn lại được cho là đang bị dồn vào khu công nghiệp đổ nát và các khu nhà cao tầng, trong tình trạng gần như bị cắt đứt nguồn tiếp tế.

Bộ chỉ huy Ukraine đã tìm cách đưa quân tiếp viện vượt sông Vovcha bằng thuyền, nhưng những tuyến vận chuyển này liên tục bị pháo binh và UAV FPV của Nga tập kích. Phóng viên quân sự Yuri Podolyaka nhận định các nhóm quân Ukraine tại Vovchansk đã bị cô lập, mất khả năng phối hợp chỉ huy và đang trở thành mục tiêu trong chiến dịch rà soát của Nga.

Nga tuyên bố bao vây 1.700 quân Ukraine. Ảnh: Kyiv Post

Kênh Telegram Rybar cũng cho rằng quân đội Nga đang nắm hoàn toàn thế chủ động trên hướng Kharkiv.

Mật độ hỏa lực pháo binh cao cùng hoạt động trinh sát đường không liên tục được cho là đã gây trở ngại lớn cho quá trình luân chuyển lực lượng Ukraine. Các đơn vị chuẩn bị phản công tại Lyptsi và Vovchansk có nguy cơ bị phát hiện, tập kích ngay từ khi rời hậu phương gần.

Trong báo cáo ngày 7/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm quân “Phía Bắc” tiếp tục tiến công tại Kharkiv và Sumy, đồng thời gây thiệt hại cho các lữ đoàn cơ giới Ukraine. Những cuộc tấn công không chỉ nhằm vào lực lượng tiền tuyến mà còn hướng đến các đầu mối hậu cần, kho đạn và khu vực tập trung quân dự bị ở hậu phương.

Tình hình tại Kharkiv có liên hệ trực tiếp với những diễn biến đang xảy ra trên các hướng Donetsk và Zaporizhzhia. Theo Đài TST, việc Kiev phải đồng thời đưa quân cứu viện tới nhiều điểm nóng khiến lực lượng dự bị bị phân tán, trong khi khả năng ổn định toàn bộ chiến tuyến ngày càng suy giảm.

Mệnh lệnh của tân Tổng tư lệnh Ukraine dẫn đến thảm họa

Đài TST cho hay, nỗ lực điều động lực lượng dự bị nhằm ổn định chiến tuyến của tân Tổng tư lệnh Ukraine Mykhailo Drapatyi đã dẫn đến thảm họa. Mệnh lệnh đưa thêm quân tới những khu vực nguy cấp đã làm tổn thất gia tăng ở mức khổng lồ, trong khi tình hình tại Vovchansk, Dobropillia và Orikhiv xấu đi đối với Ukraine.

Trên hướng Donetsk, quân đội Nga đang mở rộng chiến dịch sau khi tuyên bố kiểm soát Kurtovka. Sau khi tiến qua Kucheriv Yar, Zolotyi Kolodiaz và Rubizhne, các đơn vị xung kích Nga đã tiếp cận Dobropillia, đồng thời di chuyển dọc tuyến đường sắt về phía Novovodiane.

Giao tranh ác liệt đang diễn ra tại những cứ điểm xung quanh Dobropillia. Quân đội Nga tìm cách mở rộng vùng kiểm soát tại Matiashevo và cắt đứt các tuyến tiếp tế của lực lượng Ukraine.

Kiev phải đưa thêm quân dự bị đến bảo vệ khu vực phía nam và phía đông, bởi nếu mất tuyến phòng thủ này, một bộ phận lực lượng Ukraine có thể đối mặt nguy cơ bị bao vây ở cấp độ chiến dịch.

Tân tổng tư lệnh quân đội Ukraine Mykhailo Drapatyi - Ảnh: VISIT UKRAINE

Chuyên gia quân sự Andrey Marochko nói với TASS rằng tân Tổng tư lệnh Ukraine đang cố gắng ổn định mặt trận gần Dobropillia bằng cách điều động thêm lực lượng. Tuy nhiên, theo ông, tổn thất lớn đang khiến tinh thần của binh sĩ Ukraine suy giảm nhanh chóng.

Tình hình tương tự cũng được ghi nhận tại Orikhiv trên mặt trận Zaporizhzhia. Các nhóm quân “Dnepr” và “Phía Đông” của Nga đang phối hợp tiến công từ sườn phía đông và tây nam, tìm cách siết chặt gọng kìm quanh khu vực phòng thủ của Ukraine.

Những cuộc đụng độ chính tập trung quanh các tuyến hậu cần dẫn đến Orikhiv. Các đơn vị tiên phong của Nga được cho là đang tạo ra nguy cơ phong tỏa lực lượng đồn trú Ukraine trong thành phố.

Bộ chỉ huy Kiev buộc phải tung thêm lực lượng dự bị, đưa quân theo tuyến đường từ Zaporizhzhia tới Orikhiv trong điều kiện liên tục chịu sức ép từ không quân, pháo binh và UAV FPV của Nga.

Nhà phân tích quân sự Mikhail Onufrienko nhận định mỏm lồi Orikhiv đang biến thành một “cái bẫy” đối với Ukraine. Theo ông, quân đội Nga tấn công vào hai bên sườn, đẩy lực lượng Ukraine vào lựa chọn hoặc rút lui qua những khu vực nằm trong tầm hỏa lực, hoặc tiếp tục cố thủ nhưng đối mặt nguy cơ thiếu đạn dược và tiếp tế.

Khi các đơn vị tại Vovchansk bị bao vây, Dobropillia đứng trước nguy cơ bị đánh vào sườn và gọng kìm quanh Orikhiv ngày càng thu hẹp, việc phân tán lực lượng trên nhiều hướng có thể khiến Kiev càng khó ổn định chiến tuyến.

Ông Putin đưa ra quyết định bất ngờ sau cuộc gặp ông Tập

Những diễn biến này cho thấy Moscow đang tiếp tục gia tăng sức ép quân sự trên nhiều khu vực. Tuy nhiên, cuộc đối đầu hiện nay không chỉ được quyết định bởi bước tiến trên đường tiếp xúc, mà còn phụ thuộc vào khả năng duy trì nguồn lực kinh tế và xây dựng quan hệ với các đối tác chiến lược.

Trong bối cảnh đó, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mang ý nghĩa đặc biệt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Theo trang Baijiahao, sau cuộc hội đàm với ông Tập diễn ra tại Bishkek, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Tổng thống Putin đã đưa ra một đề xuất bất ngờ là đổi tên đường ống khí đốt “Sức mạnh Siberia 2” thành “Sức mạnh Baikal”.

“Sức mạnh Siberia 2” là dự án đường ống đi qua Mông Cổ, được thiết kế để vận chuyển khí đốt Nga sang Trung Quốc. Moscow coi đây là một phần quan trọng trong hợp tác năng lượng với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, những điều khoản cuối cùng vẫn chưa được thống nhất, trong đó giá khí đốt là một trong những vấn đề gây tranh cãi chính. Trung Quốc muốn đạt được các điều kiện có lợi hơn cùng mức chiết khấu đáng kể từ phía Nga.

Trong bối cảnh đó, đề xuất đổi tên đường ống thành “Sức mạnh Baikal” khiến báo chí Trung Quốc đặc biệt quan tâm. Các tác giả của Baijiahao nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của hồ Baikal đối với Nga và cho rằng tên gọi mới có thể làm nổi bật tính chất quốc gia của dự án.

Ngoài ra, dù không trực tiếp đề cập đến xung đột Ukraine nhưng theo Baijiahao, đề xuất của ông Putin dường như hé lộ một phần tính toán dài hạn của Moscow: vừa duy trì sức ép trên chiến trường, vừa củng cố “hậu phương năng lượng” tại châu Á để ứng phó với một cuộc đối đầu kéo dài cùng phương Tây.

Nếu dự án được thúc đẩy, Nga có thể có thêm dư địa duy trì nguồn lực trong lúc chiến sự chưa cho thấy dấu hiệu sớm kết thúc.