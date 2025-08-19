Lệnh trừng phạt của phương Tây khiến một 'chiêu thức cổ' tái xuất tại Nga sau hơn 3 thập kỷ, bạn hàng lớn nhất nóng lòng triển khai

Hình thức trao đổi hàng lấy hàng (barter) đang quay trở lại Nga khi các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Ukraine khiến hoạt động thanh toán quốc tế trở nên khó khăn.

Tại Diễn đàn kinh doanh Kazan Expo ngày 12/8, một số doanh nghiệp Trung Quốc cho biết các rào cản thanh toán cùng với yêu cầu của phía Nga về việc đưa sản xuất sang Nga đang tác động đến tăng trưởng thương mại song phương. Để giải quyết, họ đề xuất mô hình hợp tác theo hướng thanh toán bù trừ và đổi hàng.

Ông Xu Xinjing, đại diện Công ty Hainan Longpan Oilfield Technology, cho biết: “Chúng tôi đề xuất mô hình thương mại đổi hàng để giảm rủi ro thanh toán. Chúng tôi muốn đổi động cơ hàng hải để lấy thép đặc chủng hoặc hợp kim nhôm từ Nga phục vụ đóng tàu”.

Theo Reuters, 2 bên đã thảo luận vấn đề trao đổi hàng hóa từ năm ngoái, đặc biệt trong lĩnh vực kim loại và nông sản vốn là những sản phẩm dễ xác định giá trị.

Hình thức barter từng phổ biến trong giai đoạn hỗn loạn kinh tế những năm 1990 tại Nga. Sau sự tan rã của Liên Xô, lạm phát tăng vọt, khiến doanh nghiệp thiếu vốn buộc phải thanh toán bằng hiện vật – từ điện, dầu cho tới bột mì, đường hay giày dép. Chuỗi giao dịch phức tạp khiến việc định giá trở nên khó khăn, song lại giúp một số nhóm hưởng lợi lớn.

Lần này, sự trở lại của barter diễn ra trong bối cảnh thương mại Nga – Trung ngày càng phát triển. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga sau khi châu Âu cắt giảm quan hệ kinh tế với Moscow.

Tuy nhiên, việc thanh toán vẫn gặp nhiều trở ngại. Các ngân hàng tại Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác, dưới áp lực từ phương Tây, buộc phải rà soát kỹ lưỡng mọi giao dịch liên quan đến Nga, do đó gây chậm trễ nghiêm trọng cho doanh nghiệp và ngân hàng Nga.

Việc quay lại mô hình hàng đổi hàng cho thấy Moscow đang tìm mọi cách duy trì thương mại song phương, đồng thời phản ánh mức độ khó khăn ngày càng lớn trong hệ thống thanh toán quốc tế của Nga dưới sức ép trừng phạt của phương Tây.

Tham khảo: Reuters﻿