Thấy Phi đi ra, Ni yêu cầu Phi quỳ xuống xin lỗi nhưng Phi không đồng ý thì hai bên xảy ra mâu thuẫn lao vào đánh nhau.

Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Chau Phi, (sinh năm 1996, cư trú ấp Tà On, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”. ‎

Quá trình điều tra xác định: Chau Phi sinh sống cùng gia đình bên vợ tại ấp Sà Lôn, xã Ô Lâm, tỉnh An Giang. Khoảng 13 giờ ngày 08/11/2026, Chau Phi đang nhậu tại nhà của Chau Chha Ni, sinh năm 1992 (là chú họ bên vợ của Phi). Trong lúc nhậu, hai vợ chồng Ni xảy ra mâu thuẫn thì được Phi can ngăn. Hai chú cháu tiếp tục nhậu một lúc nữa rồi Phi đi về nhà.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, Ni điều khiển xe mô tô mang theo 01 cây dao quéo tìm đến nhà của Phi để chém Phi. Nghe thấy Ni lớn tiếng trước nhà, Phi lấy một con dao gọt trái cây trong bếp đi ra gặp Ni để nói chuyện. Thấy Phi đi ra, Ni yêu cầu Phi quỳ xuống xin lỗi nhưng Phi không đồng ý thì hai bên xảy ra mâu thuẫn lao vào đánh nhau.

Đối tượng Chau Phi khai nhận tại Cơ quan Công an - Ảnh: Công an An Giang

Trong lúc xô xát, Phi dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người Ni rồi kêu người thân đưa Ni đi cấp cứu. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Ni tử vong tại Bệnh viện đa khoa An Giang. Sau đó, Phi đến Công an xã Ô Lâm đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.