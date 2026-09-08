HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lệnh phong tỏa của Tổng thống Mỹ Trump đẩy Iran vào thế khó

Quỳnh Như
|

Chiến dịch gây sức ép kinh tế, quân sự và phong tỏa hàng hải của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy Iran vào thế khó. Tehran vừa tìm cách nối lại đàm phán, vừa cảnh báo áp dụng các chiến thuật mới và mở rộng biện pháp đáp trả nếu sức ép tiếp tục gia tăng.

Trong khi Washington gia tăng sức ép lên Iran và bác bỏ những nỗ lực khôi phục thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 6, Tehran đang đứng trước bài toán khó: Nhượng bộ để giảm áp lực kinh tế, hoặc tăng cường đáp trả, kéo theo nguy cơ xung đột lan rộng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ mọi nỗ lực ngoại giao với Cộng hòa Hồi giáo Iran, gọi thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 6 là "không đáng giá bằng tờ giấy viết trên đó".

Thay vào đó, chính quyền Washington tiếp tục gia tăng sức ép thông qua các biện pháp trừng phạt, hoạt động quân sự và lệnh phong tỏa hàng hải nhằm hạn chế hàng hóa xuất nhập khẩu của Iran.

Chiến dịch gây sức ép nhiều mặt trận đang khiến nền kinh tế Iran chịu thêm sức ép, trong khi người dân phải đối mặt với những khó khăn ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tiếp tục vắng mặt trước công chúng trong thời gian dài.

- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Các quan chức quân sự Iran gần đây liên tục đề cập những phương án mới để đáp trả sức ép của Mỹ, đồng thời cảnh báo có thể nhắm mục tiêu vào các quốc gia tham gia phong tỏa và mở rộng phạm vi xung đột.

Mohsen Rezaei, lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Iran hôm Chủ nhật, rằng Tehran đã đi đến kết luận cần áp dụng "các chiến lược mới trong chiến tranh, trong đàm phán và trong việc đối phó với lệnh phong tỏa".

Ông cũng gợi ý Iran có thể mở rộng các biện pháp kiểm soát ra ngoài eo biển Hormuz, trong đó có khả năng thiết lập một "vùng cấm" mới tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

Trong những tuần qua, Iran và Oman tiến hành các cuộc đàm phán nhằm tìm cách duy trì hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Hôm thứ Hai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết một "tuyến đường an toàn tạm thời" qua eo biển có thể được đăng ký với Tổ chức Hàng hải Quốc tế trong những ngày tới.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ Washington có công nhận cơ chế đang được Iran và Oman đàm phán hay không.

Bất chấp bế tắc, các quan chức cấp cao Iran, trong đó có Tổng thống Masoud Pezeshkian, nhiều lần bày tỏ mong muốn quay lại thỏa thuận tháng 6, vốn được một số nhà quan sát đánh giá là mang lại lợi thế cho Tehran.

Iran đứng trước thế khó

Trong bối cảnh sức ép từ Washington ngày càng tăng, Tehran đang đối mặt với một bài toán khó. Nếu không nhượng bộ về các yêu cầu liên quan đến eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân và việc dỡ bỏ trừng phạt, sức ép của Mỹ nhiều khả năng tiếp tục kéo dài.

Trong khi các quan chức Iran và Qatar tiếp tục kêu gọi khôi phục ngoại giao, Tổng thống Trump cho rằng chiến lược của Washington không nhằm ép Tehran quay lại bàn đàm phán.

"Tôi thích vị thế hiện tại của chúng ta hơn nhiều, với quyền kiểm soát gần như hoàn toàn eo biển Hormuz, và nền kinh tế của họ đang sụp đổ hoàn toàn", ông Trump viết trên Truth Social tuần trước.

Theo các nội dung được đưa ra trong bản ghi nhớ hồi tháng 6, thỏa thuận trước đó mở đường cho các cuộc đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân Iran và việc nới lỏng trừng phạt. Văn bản cũng đề cập vai trò của Tehran trong quản lý eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Sau khi thỏa thuận được ký kết, Iran tìm cách kiểm soát hoạt động giao thông qua eo biển, trong khi Mỹ tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran dọc bờ biển.

Hải quân Mỹ cũng bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, từng bước tăng lượng dầu vận chuyển nhằm giảm sức ép lên thị trường. Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út tìm cách chuyển hướng một phần hoạt động xuất khẩu dầu sang các tuyến đường khác.

Sau hội nghị SCO, một bản đồ quyền lực mới ở Á - Âu đang dần lộ diện
Tags

Donald Trump

Eo biển Hormuz

Mỹ

Iran

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại