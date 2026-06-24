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Lee Yi Kyung gây chú ý khi bập bẹ nói tiếng Việt và cuộc gặp gỡ "định mệnh" với Hoàng Yến Chibi

Hoa Bay
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Khoảnh khắc Lee Yi Kyung bập bẹ phát âm bằng tiếng Việt các địa danh của Việt Nam đã nhanh chóng gây thích thú với khán giả.

Mới đây, dự án điện ảnh hợp tác Việt - Hàn "Mẹ Ơi, Về Nhà" (Here I Am) chính thức tung poster và trailer đầu tiên, hé lộ câu chuyện giàu cảm xúc về hành trình tìm lại cội nguồn, chữa lành những tổn thương trong quá khứ.

Lee Yi Kyung gây chú ý khi bập bẹ nói tiếng Việt và cuộc gặp gỡ "định mệnh" với Hoàng Yến Chibi - Ảnh 1.

Hình ảnh Lee Yi Kyung, Hoàng Yến Chibi trong phim.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi bật của hai nền điện ảnh gồm Lee Yi Kyung, Hoàng Yến Chibi, Choi Daniel và Minh Hà. Trong đó, sự xuất hiện của Lee Yi Kyung - ngôi sao quen thuộc với khán giả Việt qua bộ phim "Bỗng dưng trúng số" - nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trước khi trailer chính thức được phát hành, nhà sản xuất đã tung teaser giới thiệu nhân vật Huy Hoàng do Lee Yi Kyung đảm nhận. Trong đoạn phim ngắn, nam diễn viên đứng trước tấm bản đồ Việt Nam, cẩn thận đánh dấu các địa danh thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ để chuẩn bị cho hành trình đưa tro cốt mẹ nuôi trở về quê hương.

Đặc biệt, khoảnh khắc Lee Yi Kyung bập bẹ phát âm bằng tiếng Việt các địa danh như Đà Nẵng, Hội An, Phan Thiết, Ninh Thuận hay Vũng Tàu đã nhanh chóng gây thích thú với khán giả. Cách phát âm còn lơ lớ nhưng đầy cố gắng của nam diễn viên Hàn Quốc khiến nhiều người nhận xét anh "quá dễ thương" và dành nhiều lời khen trên mạng xã hội.

Lee Yi Kyung gây chú ý khi bập bẹ nói tiếng Việt và cuộc gặp gỡ "định mệnh" với Hoàng Yến Chibi - Ảnh 2.
Lee Yi Kyung gây chú ý khi bập bẹ nói tiếng Việt và cuộc gặp gỡ "định mệnh" với Hoàng Yến Chibi - Ảnh 3.

Một số hình ảnh trong phim.

Trong "Mẹ Ơi, Về Nhà", Lee Yi Kyung có màn lột xác đáng chú ý khi tạm rời xa hình ảnh hài hước quen thuộc để hóa thân thành Huy Hoàng - một đứa trẻ bị bỏ rơi tại Hàn Quốc từ hơn 20 năm trước và được một người phụ nữ Việt Nam nhận nuôi. Sau khi mẹ qua đời, anh quyết định đưa tro cốt bà trở về quê hương, đồng thời bắt đầu hành trình tìm kiếm nguồn cội của chính mình.

Trên đường đi, Huy Hoàng gặp Diễm My (Hoàng Yến Chibi) - một ca sĩ trẻ người Việt đang chật vật mưu sinh nơi đất khách. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai con người mang nhiều tổn thương đã mở ra hành trình đồng hành đầy cảm xúc, xen lẫn những biến cố bất ngờ.

Trailer cũng hé lộ nhiều phân cảnh kịch tính khi nhân vật của Hoàng Yến Chibi bị nhóm côn đồ địa phương uy hiếp và được Huy Hoàng ra tay giải cứu. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Choi Daniel trong vai Park Ha - người bạn thân ngập trong nợ nần của Huy Hoàng - góp phần tạo nên những nút thắt đáng chú ý cho câu chuyện.

Trailer phim.

Theo ê-kíp sản xuất, "Mẹ Ơi, Về Nhà" được định vị là tác phẩm tâm lý - chữa lành, khai thác câu chuyện về những người trẻ xa xứ, khủng hoảng danh tính và hành trình tìm kiếm điểm tựa tinh thần giữa cuộc sống nhiều biến động. Bộ phim còn gửi gắm thông điệp về tình mẫu tử thông qua hành trình đưa tro cốt mẹ nuôi trở về quê hương của nhân vật chính.

Đáng chú ý, dự án được cầm trịch bởi đạo diễn Hàn Quốc Yun Byung Ki cùng ê-kíp sản xuất giàu kinh nghiệm từng tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình nổi tiếng, góp phần bảo chứng chất lượng cho bộ phim hợp tác Việt - Hàn lần này. Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 10/7/2026.

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Hoàng Yến Chibi

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