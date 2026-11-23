Lệ Rơi bất ngờ xuất hiện sau nhiều năm ở ẩn, netizen nhận không ra hiện tượng mạng đình đám một thời!

Mới đây, Lệ Rơi bất ngờ đăng tải hình ảnh hiện tại trong một hội nhóm chuyên chia sẻ những ký ức của thế hệ 8X, 9X, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sau nhiều năm gần như vắng bóng trên mạng xã hội lẫn các hoạt động giải trí, sự xuất hiện của cái tên từng gây bão một thời khiến không ít người tò mò.

Cụ thể, trong bài đăng, Lệ Rơi chia sẻ hình ảnh đời thường của bản thân ở thời điểm hiện tại. Không còn hình ảnh anh chàng nông dân với những clip cover từng phủ sóng mạng xã hội năm nào, diện mạo và cuộc sống hiện tại có nhiều thay đổi.

Hình ảnh hiện tại của Lệ Rơi đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng (Ảnh: FBNV)

Bên dưới bài đăng, nhiều netizen nhắc lại khoảng thời gian Lệ Rơi nổi tiếng đình đám vào năm 2014. Không ít người bày tỏ cảm giác hoài niệm khi nhớ về một trong những hiện tượng mạng nổi bật nhất thời kỳ đầu của Facebook tại Việt Nam. Một số khác lại tỏ ra bất ngờ, thậm chí đặt câu hỏi liệu tài khoản đăng bài có thực sự là Lệ Rơi hay chỉ là một nick giả mạo.

Đáng chú ý, khi được mọi người nhắc đến biệt danh quen thuộc năm nào, người đăng tải cũng có phản hồi khá thú vị, cho biết bản thân hiện tại không còn là Lệ Rơi của ngày trước mà đơn giản chỉ là "tôi của hiện tại".

Song, sự xuất hiện bất ngờ với diện mạo hiện tại của Lệ Rơi vẫn khiến dân tình bàn tán sôi nổi. Nhiêu người bày tỏ sự thắc mắc về cuộc sống, công việc hiện tại của hiện tượng mạng cách đây hơn 10 năm.

Lệ Rơi tên thật là Nguyễn Đức Hậu, sinh năm 1987, quê Hải Dương (nay là Hải Phòng). Anh từng được biết đến rộng rãi vào năm 2014 nhờ những video cover ca khúc được đăng tải trên mạng xã hội. Khi ấy, với giọng hát có phần đặc biệt, phong cách biểu diễn tự tin cùng vẻ ngoài chân chất, Lệ Rơi nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng được đông đảo người dùng Internet nhắc tên.

Từ một chàng trai làm nghề trồng ổi, Lệ Rơi bất ngờ nhận được sự chú ý lớn. Anh chàng được mời tham gia các chương trình giải trí, đóng phim chiếu mạng, xuất hiện trong nhiều clip và thậm chí quyết định Nam tiến vào năm 2015 để thử sức với con đường hoạt động nghệ thuật.

Lệ Rơi từng là hiện tượng mạng, nổi tiếng chỉ sau 1 đêm

Tuy nhiên, hành trình bước chân vào showbiz của Lệ Rơi không kéo dài như kỳ vọng. Anh từng hợp tác mở công ty truyền thông giải trí, kinh doanh quán ăn và trải qua một số thay đổi về ngoại hình. Sau khoảng thời gian nhiều thăng trầm, đến năm 2019, anh quyết định trở về quê nhà, khép lại những dự định liên quan đến giới giải trí.

Năm 2024, Lệ Rơi từng cho biết bản thân đã trở lại với công việc trồng ổi, đồng thời từng làm công nhân tại một công ty sản xuất đồ nhựa rồi chuyển sang làm việc ở bộ phận hành chính nhân sự. Anh cũng bày tỏ mong muốn có một cuộc sống bình yên, tránh xa thị phi và tập trung hoàn thiện bản thân.

Sau đó, Lệ Rơi hoàn toàn yên ắng, không lộ diện quá nhiều trên MXH. Cho đến hiện tại, trang cá nhân của Lệ Rơi cũng chỉ đăng tải một số hình ảnh đời thường, không chia sẻ nhiều về công việc hay cuộc sống hiện tại. Ngoài ra, Lệ Rơi cũng bình luận tiết lộ rằng anh vẫn chưa lấy vợ.

Trước đó, nhìn lại quãng thời gian bất ngờ nổi tiếng, Lệ Rơi từng thừa nhận cảm thấy hối tiếc vì đã để gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời cho rằng mình đã bỏ phí một khoảng thời gian chạy theo sự hào nhoáng thay vì trau dồi kiến thức, phát triển bản thân. Do đó, mong muốn của Lệ Rơi là tập trung cho cuộc sống cá nhân, bình lặng hơn và ít xuất hiện trước công chúng.

Những hình ảnh hiếm hoi của Lệ Rơi hiện tại

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