Một đoạn clip ghi lại cảnh xe tải chở công nhân trên thùng, với lối lên xuống được bố trí ngay phía sau xe, đang lan truyền trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và xử lý tài xế.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc xe tải có hành vi chở người trên thùng xe khi lưu thông trên đường. Đáng chú ý, phía sau thùng xe được bố trí lối lên xuống như cửa ra vào, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ trước cách thức đưa đón công nhân này.

Hình ảnh trong clip nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn đối với những công nhân ngồi phía sau thùng xe, bởi chỉ cần một tình huống phanh gấp hoặc va chạm bất ngờ, người ngồi trên xe có thể bị ngã văng xuống đường.

Trước phản ánh của người dân trên mạng xã hội Facebook ngày 18/10/2026, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành xác minh sự việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29H-047.xx đã chở công nhân trên thùng xe, di chuyển từ tổ dân phố Đồng Tiến đến Khu công nghiệp Quang Châu để làm việc.

Ngày 21/11/2026, làm việc với cơ quan Công an, tài xế N.V.H. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản xử lý tài xế về hành vi "Chở người trên thùng xe trái quy định".

Theo quy định tại điểm p khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự ô tô có hành vi chở người trên thùng xe trái quy định sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, người điều khiển phương tiện còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại điểm c khoản 16 Điều 6 của nghị định này.

Hình ảnh gây xôn xao trên mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip)

Từ vụ việc trên, lực lượng CSGT cảnh báo việc tận dụng thùng xe tải để đưa đón công nhân tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thùng xe tải vốn không được thiết kế để chở người, thiếu các điều kiện bảo đảm an toàn cần thiết như ghế ngồi, dây an toàn và hệ thống bảo vệ hành khách.

Đặc biệt, khi phương tiện phanh gấp, chuyển hướng đột ngột hoặc xảy ra va chạm, những người ngồi trên thùng xe rất dễ mất thăng bằng, ngã xuống mặt đường, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động cần lựa chọn phương tiện chuyên chở phù hợp, bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn khi đưa đón công nhân. Người điều khiển phương tiện cũng cần nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tuyệt đối không vì sự tiện lợi trước mắt mà đánh đổi tính mạng, sức khỏe của hành khách.