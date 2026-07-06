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Lâu đài nổi tiếng ở Ninh Bình

Phác Thái Anh
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Cơ ngơi này gây ấn tượng với quy mô rộng lớn, kết hợp cùng lối kiến trúc xa hoa, tạo nên tổng thể bề thế và nổi bật.

Lâu đài luôn là một trong những loại hình kiến trúc thu hút sự chú ý bởi vẻ đẹp bề thế, cầu kỳ và mang đậm dấu ấn cổ điển. Tại Ninh Bình (Hà Nam cũ), có một công trình gây ấn tượng mạnh với quy mô đồ sộ cùng từng đường nét được chăm chút tỉ mỉ, đó là lâu đài Tiên Long. Công trình được thiết kế theo phong cách tân cổ điển với mái vòm lớn đặc trưng, kết hợp hệ cột trụ cao, những mảng phù điêu tinh xảo và không gian sân vườn rộng lớn, tạo nên vẻ đẹp sang trọng như bước ra từ những tòa lâu đài ở châu Âu.

Lâu đài nổi tiếng ở Ninh Bình- Ảnh 1.

Không gian sân vườn là một điểm nhấn nổi bật với cảnh quan rộng lớn, nhiều cây xanh, cây cổ thụ có giá trị và hồ nước tạo cảm giác thoáng đãng, hài hòa. Trong khuôn viên, gia chủ còn xây dựng thêm chòi nghỉ để thuận tiện cho việc thư giãn và ngắm cảnh. Đáng chú ý, chòi nghỉ cũng được thiết kế với phần mái vòm đồng bộ với kiến trúc mái vòm chính của lâu đài, tạo nên sự thống nhất trong tổng thể thiết kế, đồng thời mang lại cảm giác uy nghi và bề thế cho toàn bộ không gian.

Lâu đài nổi tiếng ở Ninh Bình- Ảnh 2.

Bên trong, không gian nội thất càng khiến người xem phải trầm trồ bởi sự tỉ mỉ trong từng chi tiết. Hầu hết nội thất đều sử dụng gỗ, mang lại cảm giác sang trọng, ấm cúng và bề thế. Phần trần nhà được đầu tư công phu với những họa tiết và bức tranh phong cách Phục Hưng được vẽ tay tinh xảo, tạo nên điểm nhấn nghệ thuật ấn tượng và mang lại trải nghiệm thị giác đầy cuốn hút.

Lâu đài nổi tiếng ở Ninh Bình- Ảnh 3.
Lâu đài nổi tiếng ở Ninh Bình- Ảnh 4.

Các chi tiết hoa văn chạm khắc trên tường và hệ cột trụ đều được đầu tư vô cùng công phu, tinh xảo và tỉ mỉ. Tất cả tạo nên cảm giác vừa cầu kỳ vừa mềm mại, thể hiện rõ sự chăm chút trong từng chi tiết thiết kế. Nổi bật trong không gian đại sảnh là cầu thang gỗ với thiết kế uốn cong uyển chuyển, tạo nên lối dẫn lên tầng trên giàu vừa tính thẩm mỹ vừa mang đậm vẻ sang trọng.

Lâu đài nổi tiếng ở Ninh Bình- Ảnh 5.
Lâu đài nổi tiếng ở Ninh Bình- Ảnh 6.
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châu âu

Hà Nam

Ninh Bình

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