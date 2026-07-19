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Lật xe trên cầu An Lạc, nam tài xế ở TP.HCM bất ngờ nhảy xuống kênh rồi đòi đánh người cứu

Minh Tuệ
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Sau khi chiếc ô tô bất ngờ lật ngang trên cầu An Lạc (TP.HCM), nam tài xế khoảng 30 tuổi lao qua lan can nhảy xuống kênh. Được người dân cứu đưa lên bờ, người này tiếp tục có biểu hiện bất thường, đòi hành hung người ứng cứu. Công an đang điều tra nguyên nhân và kiểm tra chất kích thích.

Chiều 19/7, Công an phường An Lạc đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân và những dấu hiệu bất thường trong vụ lật xe trên cầu An Lạc, khi nam tài xế bất ngờ nhảy xuống kênh sau tai nạn, đồng thời có hành vi đòi đánh người đến giải cứu.

Trước đó, hơn 9h cùng ngày, xe ô tô biển số 50E-673.xx do một nam tài xế khoảng 30 tuổi điều khiển, lưu thông trên đường Kinh Dương Vương hướng về vòng xoay An Lạc. Khi lên cầu An Lạc, chiếc xe bất ngờ lật ngang, nằm vắt lên phần vỉa hè dành cho người đi bộ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Phát hiện tai nạn, nhiều người dân hô hoán, chạy đến cạy cửa cabin để giải cứu tài xế. Khi cửa vừa mở, nam tài xế bất ngờ tung cửa lao thẳng qua lan can cầu, nhảy xuống kênh nước bên dưới trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Thấy tài xế có biểu hiện bất thường, một người gần đó đã lao xuống nước giữ chặt tài xế. Khi được người dân phối hợp đưa lên bờ, tài xế liên tục có hành vi quá khích, chỉ tay đòi hành hung cả người ứng cứu.

Công an có mặt kịp thời, áp giải tài xế về trụ sở công an để kiểm tra chất kích thích và làm rõ nguyên nhân. Sự việc thu hút đông người hiếu kỳ đứng xem khiến giao thông qua cầu An Lạc bị ùn ứ.

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