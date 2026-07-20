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Lật tẩy nhan sắc "phi lý" của Shakira - Madonna ở chung kết World Cup

Vy Anh
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Shakira - Madonna sáp vào là không ai làm lại nổi.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 20/7 (theo giờ Việt Nam), người hâm mộ trên toàn thế giới được chứng kiến một cột mốc lịch sử khi FIFA lần đầu tiên tổ chức halftime show tại trận chung kết World Cup. Chương trình diễn ra trong quãng nghỉ giữa hai hiệp của màn đối đầu đỉnh cao giữa Argentina và Tây Ban Nha, mang đến bầu không khí lễ hội chưa từng có tại sân vận động MetLife.

Dù chỉ kéo dài khoảng 11 phút, sân khấu giữa giờ vẫn tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội nhờ quy mô hoành tráng cùng sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao âm nhạc và huyền thoại bóng đá. Khán giả ví đây là một "đại nhạc hội" thực thụ, biến trận chung kết World Cup thành sự kiện kết hợp hoàn hảo giữa thể thao và giải trí. Trong đó, màn trình diễn của Madonna và Shakira nhận được sự chú ý lớn. Hai biểu tượng âm nhạc toàn cầu khiến khán giả choáng ngợp không chỉ bởi giọng hát, khả năng làm chủ sân khấu và sự dàn dựng công phu mà còn bởi diện mạo trẻ trung đáng kinh ngạc.

Dù đều đã hoạt động trong giới giải trí nhiều thập kỷ, Madonna và Shakira vẫn khiến người xem trầm trồ với visual "không tuổi", vóc dáng săn chắc cùng thần thái cuốn hút. Ngay cả dưới những góc quay cận bằng cam thường và thậm chí đối đầu với "ống kính hung thần Getty Images, cả hai vẫn ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ, làn da mịn màng và phong độ gần như không khác nhiều so với thời kỳ đỉnh cao. Trên mạng xã hội, khán giả không ngừng xuýt xoa nhan sắc trẻ trung đến mức "phi lý" của Madonna và Shakira. Netizen nhận xét tạo hóa dường như đang dành sự ưu ái lớn cho 2 nữ ca sĩ hàng đầu, bởi trong những khung hình chưa qua chỉnh sửa họ vẫn toát lên khí chất ngôi sao và sức hút khó cưỡng.

- Ảnh 1.

Nhan sắc trẻ trung cùng phong thái quyến rũ của Shakira trong tiết mục Dai Dai khiến sân khấu chung kết World Cup bùng nổ. Ảnh: X.

- Ảnh 2.

Bộ trang phục cắt xẻ táo bạo giúp nữ hoàng nhạc Latin phô diễn đường cong cơ thể nóng bỏng. Ảnh: X.

- Ảnh 3.

Visual đẹp không góc chết, không khuyết điểm của Shakira. Ở tuổi 49, nữ ca sĩ giữ vững phong độ nhan sắc như thời thiếu nữ với làn da căng mịn, chẳng thấy dấu vết lão hóa và đường nét gương mặt hài hòa, sắc sảo. Ảnh: X.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

"Nữ hoàng World Cup" đích thị là "ma cà rồng", cứ trẻ mãi không già. Ảnh: Getty Images.

- Ảnh 6.

Madonna là người trình diễn đầu tiên trong halftime show trong trận chung kết. Nữ ca sĩ được 2 huyền thoại bóng đá Ronaldo và Ronaldinho tháp tùng. Ở ngưỡng U70, Madonna vẫn duy trì được sự trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Getty Images.

- Ảnh 7.

Vóc dáng thon gọn, đôi chân nuột nà thon dài của Madonna qua cam thường cũng khiến công chúng phải trầm trồ. Nữ hoàng nhạc Pop đã đập tan định kiến phụ nữ lớn tuổi là "hết đát", là không còn giá trị. Visual hiện tại của Madonna khiến nhiều người sửng sốt thốt lên bà chính là "trùm cuối cải lão hoàn đồng" ở showbiz thế giới. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Page Six, Getty Images

Nữ NSƯT, trưởng khoa thanh nhạc tái hôn với 1 viện trưởng, sở hữu biệt thự 10 phòng ngủ, sống đơn giản
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Tags

World Cup

Madonna

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