Lật tẩy nhan sắc "phi lý" của Shakira - Madonna ở chung kết World Cup

Khoảng 3 giờ sáng ngày 20/7 (theo giờ Việt Nam), người hâm mộ trên toàn thế giới được chứng kiến một cột mốc lịch sử khi FIFA lần đầu tiên tổ chức halftime show tại trận chung kết World Cup. Chương trình diễn ra trong quãng nghỉ giữa hai hiệp của màn đối đầu đỉnh cao giữa Argentina và Tây Ban Nha, mang đến bầu không khí lễ hội chưa từng có tại sân vận động MetLife.
Dù chỉ kéo dài khoảng 11 phút, sân khấu giữa giờ vẫn tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội nhờ quy mô hoành tráng cùng sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao âm nhạc và huyền thoại bóng đá. Khán giả ví đây là một "đại nhạc hội" thực thụ, biến trận chung kết World Cup thành sự kiện kết hợp hoàn hảo giữa thể thao và giải trí. Trong đó, màn trình diễn của Madonna và Shakira nhận được sự chú ý lớn. Hai biểu tượng âm nhạc toàn cầu khiến khán giả choáng ngợp không chỉ bởi giọng hát, khả năng làm chủ sân khấu và sự dàn dựng công phu mà còn bởi diện mạo trẻ trung đáng kinh ngạc.
Dù đều đã hoạt động trong giới giải trí nhiều thập kỷ, Madonna và Shakira vẫn khiến người xem trầm trồ với visual "không tuổi", vóc dáng săn chắc cùng thần thái cuốn hút. Ngay cả dưới những góc quay cận bằng cam thường và thậm chí đối đầu với "ống kính hung thần Getty Images, cả hai vẫn ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ, làn da mịn màng và phong độ gần như không khác nhiều so với thời kỳ đỉnh cao. Trên mạng xã hội, khán giả không ngừng xuýt xoa nhan sắc trẻ trung đến mức "phi lý" của Madonna và Shakira. Netizen nhận xét tạo hóa dường như đang dành sự ưu ái lớn cho 2 nữ ca sĩ hàng đầu, bởi trong những khung hình chưa qua chỉnh sửa họ vẫn toát lên khí chất ngôi sao và sức hút khó cưỡng.
Nguồn: Page Six, Getty Images