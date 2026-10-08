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Lật ghe giữa mưa lớn, vợ không biết bơi bám bao cỏ trôi 300m thoát chết, chồng mất tích

Tâm An
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Trên đường chèo ghe trở về sau khi đi cắt cỏ, hai vợ chồng ở Đà Nẵng không may bị lật ghe giữa sông giữa trời mưa lớn. Người vợ không biết bơi, may mắn được cứu sau khi bám vào bao cỏ trôi gần 300m, còn chồng mất tích.

Ngày 8/10, UBND phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng) cho biết, các lực lượng cứu hộ đang tổ chức tìm kiếm một người đàn ông bị nước cuốn mất tích trong vụ lật ghe xảy ra trên địa bàn.

Người mất tích là ông Nguyễn Tấn D. (SN 1960, trú khối phố An Phú, phường Quảng Phú).

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 7/10, ông D. cùng vợ là bà Dương Thị L. (SN 1966) chèo ghe trên sông Bàn Thạch, gần cầu Kỳ Phú (phường Quảng Phú) để cắt cỏ cho bò.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Hồng Nghĩa

Trên đường trở về, chiếc ghe bất ngờ bị lật khiến cả hai vợ chồng rơi xuống nước. Trong tình huống nguy hiểm, bà L. dù không biết bơi nhưng may mắn cố bám vào bao cỏ và trôi theo dòng nước.

Sau khi bị trôi khoảng gần 300m, người phụ nữ được người dân phát hiện, cứu vớt lên bờ an toàn. Tuy nhiên, chồng bà là ông D. bị nước cuốn mất tích.

Ngay khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú đã huy động 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an và các đơn vị liên quan triển khai tìm kiếm.

- Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ sử dụng ghe tìm kiếm người đàn ông mất tích trên sông giữa trời mưa lớn. Ảnh: Hồng Nghĩa

Đội SOS Quảng Nam cũng có mặt tại hiện trường với 2 ca nô và 8 tình nguyện viên để hỗ trợ công tác cứu hộ. Tuy nhiên, do mưa lớn khiến nước sông dâng cao, dòng chảy xiết, gây nhiều trở ngại cho lực lượng tìm kiếm.

Đến 12h30 ngày 8/10, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Các lực lượng đang tiếp tục phối hợp tìm kiếm người mất tích.

Tags

sông Bàn Thạch

lật ghe

mưa lớn

cứu hộ

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