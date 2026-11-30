Một laptop hiện đại chỉ chứa khoảng 0,1 gram vàng, trị giá chừng 12,80 USD nếu tinh chế hoàn hảo. Tự tách vàng tốn kém và rủi ro hơn số tiền thu về, trong khi bán lại hoặc tái chế mới khai thác đúng giá trị đồ công nghệ cũ.

Điện thoại và máy tính đều có vàng trong bảng mạch và đầu nối, nhưng mỗi máy chỉ có rất ít. Nhiều người vẫn cất trong ngăn kéo một chiếc điện thoại cũ, vài thanh RAM lỗi thời hay một máy chơi game đã hết thời. Những thiết bị này có chứa vàng và một số kim loại quý khác, nhưng muốn lấy được chúng thì phải thu gom, xử lý và tinh chế.

Quy trình đó phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể tốn kém hơn số tiền thu được. Với đa số người dùng, để nguyên thiết bị thay vì đập ra lấy vàng vừa đỡ công sức vừa có lợi hơn về tiền bạc.

0,1 gram vàng trong laptop đáng giá bao nhiêu?

Vàng được dùng trong linh kiện điện tử vì dẫn điện rất tốt và không bị ăn mòn. Một chiếc laptop hiện đại chứa khoảng 0,1 gram vàng, phân bố rải rác và lẫn với nhiều kim loại khác.

Muốn thu hồi vàng thì phải tách nó khỏi các kim loại còn lại. Kể cả khi quá trình này hoàn hảo, 0,1 gram vàng cũng chỉ trị giá khoảng 12,80 USD (330.000 đồng). Con số đó chưa trừ chi phí hóa chất, thiết bị và rủi ro trong lúc xử lý.

Bán nguyên linh kiện thường được giá hơn. Thanh RAM của laptop có thể bán cao hơn lượng vàng nằm trong nó, nhất là khi người mua đang cần linh kiện thay thế cho một mẫu máy đã ngừng sản xuất.

Giá trị của một thiết bị cũ không chỉ nằm ở công nghệ bên trong mà còn ở vị trí của nó trong lịch sử. Một số thiết bị điện tử từ thập niên 1970 hiện được trả giá cao, vì chúng từng có vai trò lớn với ngành công nghệ và vì ngày nay rất hiếm gặp.

Sự hoài niệm cũng khiến nhiều món đồ cũ giữ được giá. Máy chơi game Nintendo 64 đã qua sử dụng vẫn được rao bán khoảng 150 USD (3,87 triệu đồng) trên eBay, 30 năm sau khi ra mắt. Số tiền này cao hơn nhiều so với lượng kim loại quý trong máy.

Không bán được, hãy tái chế đúng cách

Nếu không bán được đồ công nghệ cũ, tái chế là lựa chọn nên cân nhắc. Kim loại quý có nguồn cung hữu hạn, trong khi ngành công nghệ tiêu thụ một lượng lớn. Riêng năm 2025, thế giới khai thác 3.600 tấn vàng.

Nhu cầu lớn như vậy khiến vật liệu khai thác bằng những cách thiếu đạo đức có nguy cơ lọt vào chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất điện tử lớn. Mỗi năm, thế giới thải ra hơn 50 triệu tấn rác thải điện tử, khiến nhiều khoáng sản quý bị đổ thẳng vào bãi rác thay vì được thu hồi.

Ngoài tái chế, thiết bị cũ còn nhiều cách để tiếp tục được dùng. Người dùng có thể tặng máy cho người cần, hoặc dùng vào việc mới, chẳng hạn biến tablet cũ thành máy đọc sách điện tử hay khung ảnh kỹ thuật số. Nhiều công ty nhận tái chế rác thải điện tử, kể cả những thiết bị đã lỗi thời như máy fax hay điện thoại bàn.

Một món đồ công nghệ bị bỏ quên vẫn có thể mang lại tiền, giúp ai đó học được điều mới hoặc giảm bớt tác hại cho môi trường. Với đồ công nghệ cũ, lựa chọn tệ nhất là vứt đi mà không cân nhắc.

Theo GMS Arena