Một hang lạ giữa rừng từng khiến người đàn ông chú ý vì dấu hiệu bất thường từ khe đá nhỏ, nhưng phải nhiều năm sau bí mật phía sau mới dần được hé lộ.

Giữa một khu rừng rộng lớn ở miền Trung Việt Nam, một người đàn ông địa phương từng bắt gặp cửa hang lạ nằm khuất giữa những khối đá. Lần đầu đi ngang qua, anh chưa nghĩ nơi này có gì đặc biệt và cũng không thể tiến sâu vào phía trong. Phải đến khi quay trở lại sau đó, một chi tiết ở cửa hang mới khiến anh dừng lại quan sát kỹ: từ khe đá nhỏ liên tục xuất hiện luồng gió mạnh. Với kinh nghiệm nhiều năm đi rừng và hỗ trợ các đoàn khám phá, anh cho rằng phía sau có thể tồn tại một khoảng không lớn chưa từng được khảo sát.

Cửa hang lạ giữa rừng chỉ rộng khoảng 5 m², nhưng phía sau lại mở ra không gian có nơi rộng hơn 100 m. (Ảnh: Jungle Boss)

Tuy nhiên, muốn biết bên trong có gì không hề đơn giản. Cửa hang nằm ở địa hình dựng đứng, người không có dây và thiết bị chuyên dụng gần như không thể tự xuống. Thông tin vì thế được chuyển cho những người có chuyên môn và phải chờ tới một cuộc khảo sát sau đó, bí mật phía sau khe đá mới thực sự xuất hiện.

Hang lạ chỉ có cửa rộng khoảng 5 m² nhưng phía sau mở ra không gian khổng lồ

Người phát hiện vị trí này là anh Nguyễn Quyết Thắng, trú tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. Theo Dân trí, anh từng đặt chân tới khu vực vào năm 2023 nhưng khi đó chỉ đi qua và chưa chú ý nhiều. Ngày 7/2/2026, trong lần trở lại, anh nhận thấy luồng gió lớn thổi ra từ một cửa hang chỉ khoảng 5 m². Chi tiết này khiến anh nghi ngờ phía sau có thể tồn tại một hệ thống lớn hơn rất nhiều so với những gì nhìn thấy bên ngoài.

Đoàn khảo sát phải đu dây xuống khoảng 20 m mới chạm được nền hang và bắt đầu hành trình khám phá không gian phía dưới. (Ảnh: Jungle Boss)

Đầu tháng 6/2026, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp với đơn vị thám hiểm tổ chức khảo sát. Các thành viên phải dùng dây đu xuống khoảng 20 m mới chạm được nền hang. Theo VietnamPlus, kết quả đo vẽ ban đầu cho thấy hệ thống hang dài khoảng 3.000 m, rộng trung bình 70 m, trong khi nhiều vị trí có bề ngang vượt 100 m. Hang gồm hai nhánh và có hai cửa, trong đó có cửa rất nhỏ, chỉ đủ một người trưởng thành lách qua.

Càng tiến sâu, đoàn khảo sát càng gặp nhiều khối thạch nhũ có kích thước lớn. Một số cột đá cao tới khoảng 50 m, xen giữa là rèm đá, nhũ đá và những cấu trúc tự nhiên hình thành qua thời gian dài. Không gian này khiến những người tham gia khảo sát ví nơi đây như một "cung điện thạch nhũ" nằm sâu trong lòng núi.

Hang Thắng dài gần 3 km, gần như toàn bộ chiều dài được phủ bởi hệ thống thạch nhũ quy mô lớn nên được ví như một “cung điện thạch nhũ”. (Ảnh: Jungle Boss)

Sau đợt khảo sát, nơi này được đặt tên hang Thắng, tiếng Anh là Victory Cave, theo tên anh Nguyễn Quyết Thắng. Với người đàn ông địa phương này, đây là điều anh không nghĩ tới khi lần đầu đi ngang khu vực vào năm 2023 và chỉ nhìn thấy một khe đá nhỏ giữa rừng. Đơn vị thám hiểm sau đó cũng cho biết sẽ tiếp nhận anh Thắng làm trợ lý an toàn, đồng thời đào tạo thêm kỹ năng để hỗ trợ các hoạt động khám phá mạo hiểm.

Ngoài quy mô gần 3 km, bên trong hang còn xuất hiện những cụm ngọc động có hình tròn, bề mặt sáng bóng. Đây là dạng cấu trúc được hình thành khi khoáng chất, chủ yếu là canxi cacbonat, liên tục kết tủa quanh một hạt nhân trong điều kiện thích hợp.

Bên trong còn có hệ thống hồ xanh rộng tới 500 m²

Thông tin từ ngành du lịch Quảng Trị cho biết tới tháng 10/2026, những đợt khảo sát tiếp theo còn phát hiện hệ thống hồ canxi nằm sâu trong hang. Khi tích nước, một số hồ mang màu xanh ngọc, diện tích dao động từ khoảng 100 m² tới 500 m². Các gờ canxi tự nhiên chia mặt nước thành nhiều tầng nhỏ, tạo thành những khoảng hồ nối tiếp nhau giữa lòng hang.

Bên trong hang còn xuất hiện những cụm ngọc động tròn, sáng bóng cùng nhiều cột đá cao tới khoảng 50 m. (Ảnh: Jungle Boss)

Lượng nước tại đây không cố định quanh năm mà thay đổi theo mùa. Nước thường tích tụ mạnh hơn sau mùa mưa, trong khi hình dạng và diện tích mặt hồ có thể biến đổi theo lượng nước và khả năng thoát xuống các khe ngầm. Đây cũng là một trong những chi tiết khiến những đợt khảo sát sau tiếp tục phát hiện thêm các đặc điểm mới của hang.

Hang Thắng nằm trên tuyến giữa hang Voi và hồ Ma Đa, thuộc thung lũng Ma Đa trong khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây là phân khu được bảo vệ nghiêm ngặt nên hiện chưa phải điểm mà du khách có thể tự tìm tới và vào tham quan. Việc tiếp cận chủ yếu phục vụ khảo sát, nghiên cứu và đánh giá giá trị tự nhiên.

Đến mùa mưa, nước tích tụ tạo thành hệ thống hồ canxi xanh ngọc, trong đó hồ lớn có diện tích khoảng 500 m². (Ảnh: Jungle Boss)

Khả năng xây dựng sản phẩm du lịch trong tương lai còn phụ thuộc vào mức độ an toàn, sức chịu tải của hang và yêu cầu bảo tồn hệ thống thạch nhũ. Bởi vậy, những hình ảnh từ các đoàn khảo sát hiện vẫn là cách chính để công chúng nhìn thấy các cột đá hàng chục mét, ngọc động và hồ canxi nằm sâu bên trong.

Phong Nha - Kẻ Bàng đã ghi nhận hàng trăm hang động, nhưng những cuộc khảo sát mới vẫn cho thấy dưới các khối núi đá vôi còn nhiều khoảng không chưa được con người hiểu hết. Với hang Thắng, mọi chuyện bắt đầu từ một người dân đi giữa rừng và chú ý tới luồng gió mạnh thổi ra từ khe đá nhỏ. Ba năm sau lần đầu đặt chân tới khu vực, tên của anh Nguyễn Quyết Thắng đã trở thành tên gọi của chính hang lạ dài gần 3 km nằm sâu trong núi.

Theo Dân trí, VietnamPlus, Cổng thông tin du lịch Quảng Trị