Lập kỳ tích ngoài khơi: Công trình chiến lược đưa "vàng đen" về đích trước hạn 65 ngày

Hoạt động khai thác dầu khí ở mỏ Bạch Hổ

Sáng ngày 8/11, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Liên doanh Vietsovpetro tổ chức Lễ khánh thành giàn đầu giếng BK-24.

Dự án BK-24 thuộc Kế hoạch phát triển mỏ Bạch Hổ, Lô 09-1 (điều chỉnh năm 2024 – khu vực Tây Nam), bao gồm giàn đầu giếng BK-24 (không người ở) và cầu dẫn kết nối với giàn BK-20. Giàn được thiết kế với 9 vị trí giếng khoan, trong đó 6 giếng khai thác (1 giếng chuyển đổi sang bơm ép nước) và 3 vị trí dành cho phát triển tương lai.

Trong bối cảnh sản lượng khai thác từ các mỏ truyền thống ngày càng suy giảm, Vietsovpetro đã xác định việc tìm kiếm, thăm dò, gia tăng trữ lượng và khẩn trương xây dựng, đưa vào vận hành các công trình mới là giải pháp then chốt nhằm bảo đảm kế hoạch khai thác dầu khí năm 2025 và những năm tiếp theo.

Hoàn thiện chế tạo trên bờ khối chân đế giàn BK-24

Dự án được khởi công từ ngày 6/2 - 14/9/2025. Chân đế giàn BK-24 đã được hoàn thành và lắp đặt từ giữa tháng 6/2025. Tiếp đó, ngày 7/9, Xí nghiệp Xây lắp hoàn tất việc nghiệm thu, hạ thủy topside BK-24, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thiết kế, chất lượng và an toàn, tạo tiền đề để triển khai bước lắp đặt trên biển.

Khối thượng tầng có trọng lượng khoảng 800 tấn, được thi công lắp đặt bằng tàu cẩu Hoàng Sa, với hơn 130 cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc 3 ca liên tục trên biển.

Sau khi khối thượng tầng BK-24 đã được lắp đặt hoàn chỉnh lên chân đế, hoàn thiện kết cấu chính và bước sang giai đoạn đấu nối, chạy thử trên biển.

Lúc 17h30 ngày 11/10/2025, Vietsovpetro chính thức đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn BK-24 với lưu lượng ban đầu hơn 400 tấn/ngày đêm tại giếng 24001, sớm hơn 65 ngày so với kế hoạch.

Vietsovpetro đạt tiến độ vượt trội nhờ chủ động khoan sớm giếng 24001 từ ngày 6/8/2025 bằng giàn tự nâng Cửu Long. Đây là phương án kỹ thuật đòi hỏi triển khai gấp, gần như không được phép điều chỉnh thiết kế để giữ tiến độ chung. Ngay sau khi topside BK-24 được lắp đặt, giàn Cửu Long tiếp tục vào vị trí từ 19/9 - 10/10/2025 để hoàn thiện giếng, đồng thời phối hợp thực hiện với công tác commissioning trên biển.

Giàn BK-24 kết nối với giàn BK-20 trên biển.

Giàn BK-24 là công trình phát triển mỏ thứ hai Vietsovpetro hoàn thành trong năm 2025, sau cụm Kình Ngư Trắng – Kình Ngư Trắng Nam. Việc đưa giàn vào khai thác sớm hơn kế hoạch 65 ngày cho thấy rõ năng lực kỹ thuật, tổ chức và quản trị dự án của Vietsovpetro, đồng thời phản ánh tinh thần chủ động, sáng tạo và hiệu quả của tập thể lao động dầu khí Việt – Nga.

Trong bối cảnh ngành Dầu khí ưu tiên khai thác hiệu quả các mỏ nhỏ và cận biên, thành công của BK-24 tiếp tục chứng minh lợi thế của Vietsovpetro trong phát triển mỏ với chi phí tối ưu. Công trình này góp phần tăng sản lượng khai thác, bảo đảm hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đồng thời mang lại nguồn đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước.

Liên doanh Vietsovpetro có đội ngũ lao động gần 7.000 cán bộ khoa học, kỹ thuật, quản lý và công nhân có trình độ chuyên môn cao.

Tới thời điểm hiện tại, sau hơn 44 năm hình thành và phát triển, Vietsovpetro đã khoan hơn 850 giếng, khảo sát địa chấn trên hàng trăm nghìn km tuyến 2D và hàng chục nghìn km2 3D, phát hiện 8 mỏ mới, xây dựng hơn 70 công trình biển, lắp đặt trên 900km đường ống ngầm.

Với hơn 250 triệu tấn dầu thô và hàng chục tỷ mét khối khí được khai thác, cùng hàng trăm nghìn tỷ đồng đóng góp vào ngân sách Nhà nước.