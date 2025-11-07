Thông tin mới nhất về siêu dự án đầu tiên ở miền Bắc, được đầu tư 2,2 tỷ USD

Phối cảnh Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh cho biết, lãnh đạo phường Cửa Ông đã làm việc với chủ đầu tư, doanh nghiệp và đơn vị liên quan để tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh là một trong những dự án trọng điểm bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Công trình này cùng nằm trong danh mục dự án trọng điểm quốc gia về năng lượng trong quy hoạch điện VIII của Chính phủ.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh sau khi điều chỉnh có tổng diện tích gần 110ha tại phường Cửa Ông. Dự án có tổng mức đầu tư trên 2,2 tỷ USD do Công ty CP Điện khí LNG Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Về tiến độ dự án, đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thiện thiết kế san nền, hồ sơ mời thầu tổng thầu thiết kế, mua sắm thiết bị và thi công, nộp hồ sơ thuê đất.

Cùng với phần diện tích hơn 1,7ha đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước đó, trong tháng 9/2025 phường Cửa Ông hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng gần 34ha và bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực II để thực hiện các bước tiếp theo bàn giao cho chủ đầu tư dự án.

Đối với phần diện tích liên quan đến các tổ chức, phường đang hoàn thiện các quy trình để thu hồi đất theo đúng tiến độ.

Phường Cửa Ông cùng chủ đầu tư và các doanh nghiệp, đơn vị liên quan đã họp bàn, thảo luận để thống nhất phương án cấp điện, nước và tổ chức giao thông phục vụ thi công giai đoạn san nền của dự án. Trên cơ sở trao đổi, các bên đã tháo gỡ vướng mắc và chốt được phương án triển khai phù hợp.

Phường Cửa Ông khẳng định sẽ tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhanh nhất nhằm bảo đảm dự án được khởi công đúng kế hoạch vào ngày 19/12/2025 theo chỉ đạo của tỉnh.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh là dự án trọng điểm liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia và tăng trưởng kinh tế được tỉnh Quảng Ninh.

Đây là dự án điện đầu tiên tại miền Bắc sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu. Nhiên liệu chính cho nhà máy là khí tái hóa từ LNG nhập khẩu với nhu cầu dự kiến 1,1 triệu tấn/năm.

Quy mô công trình gồm 1 nhà máy điện khí sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp công suất 1.500MW; sân phân phối 500kV và các công trình hạ tầng, kỹ thuật phục vụ nhà máy điện; bến nhập cảng LNG đáp ứng quy mô sản lượng thông qua cảng 1,2 triệu tấn LNG/năm. Dự án có gần 110ha diện tích mặt đất, mặt nước.

Việc đầu tư xây dựng Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh mang lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế, xã hội cho các địa phương, đóng góp vào ngân sách cho tỉnh và giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động trong tỉnh.

Chỉ tính riêng số thuế nộp vào ngân sách tỉnh nói riêng và ngân sách nhà nước nói chung trong thời gian vận hành 25 năm của dự án khoảng 67.000 tỷ đồng.

Khi vận hành, công trình dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm trong suốt giai đoạn thi công.