Lắp điện mặt trời mái nhà: 'Không có lý do gì Bộ Công Thương đặt ra thủ tục gây khó dễ'

Mục tiêu của chúng ta là phát triển

Chiều 8/10, tại cuộc họp báo thường kỳ, nhiều câu hỏi đặt ra việc thủ tục thông báo lắp đặt điện mặt trời mái nhà hiện nay được cho là phức tạp, giữa khái niệm “thông báo” và “đăng ký”. Đơn vị điện lực yêu cầu phải gửi thông báo nhưng thực chất người dân phải đăng ký.

Giải đáp vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định: “Không có lý do gì Bộ Công Thương đặt ra thủ tục gây khó dễ hay hạn chế phát triển điện mặt trời mái nhà. Mục tiêu của chúng ta là phát triển, chứ không phải quản lý cứng nhắc”.

Ông Tân cho biết, theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam hướng tới đến năm 2030 có 50% hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Do đó, việc yêu cầu người dân “thông báo” không phải là thủ tục xin - cho, mà nhằm giúp ngành điện nắm bắt công suất nguồn, đảm bảo vận hành hệ thống an toàn, cân đối cung - cầu.

“Bộ cũng đang hướng tới triển khai thủ tục online, đơn giản hóa quy trình và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân dễ thực hiện. Chúng tôi đã giao Cục Điện lực rà soát, đơn giản hóa quy định hơn nữa”, Thứ trưởng Tân nói.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì họp báo. Ảnh BCT.

Bổ sung thông tin, ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực - cho rằng, trường hợp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự dùng và độc lập sẽ không phải đăng ký hay thông báo. Chỉ khi người dân vừa sử dụng điện của EVN vừa có hệ thống mặt trời thì mới cần thông báo để ngành điện nắm thông tin, điều độ và vận hành phù hợp.

Ông Hùng cũng cho biết Bộ đang xây dựng cơ chế khuyến khích và ưu đãi mới cho phát triển điện mặt trời mái nhà, trong đó cho phép bán điện lại cho EVN, kèm theo cơ chế vay ưu đãi, thủ tục đơn giản, người dân chỉ cần nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử cấp xã/phường - một đầu mối duy nhất tiếp nhận.



Kim ngạch xuất nhập khẩu có thể cán mốc kỷ lục 900 tỷ USD

Bộ Công Thương cho biết năm 2025 được dự báo sẽ là năm bứt phá mạnh mẽ của thương mại Việt Nam, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến cán mốc 900 tỷ USD - mức cao nhất từ trước tới nay.

Theo báo cáo của Bộ, trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 680,6 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu đạt 348,74 tỷ USD (tăng 16%), nhập khẩu gần 332 tỷ USD (tăng 18,8%), đưa cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu 16,8 tỷ USD.

Khu vực doanh nghiệp FDI vẫn là lực đẩy chủ lực với mức xuất siêu lớn, bù đắp phần nhập siêu từ doanh nghiệp trong nước.

Đánh giá triển vọng, Bộ Công Thương cho rằng nếu không có biến động lớn từ xung đột, rào cản thương mại hay biến động chính sách thuế quan, mục tiêu 900 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 là khả thi. Nhiều nhóm hàng chủ lực như điện tử, dệt may, nông - thủy sản, gỗ đã tăng trưởng trở lại, thể hiện sự phục hồi rõ nét của sản xuất trong nước.

Bộ cũng xác định các giải pháp trọng tâm thời gian tới gồm: hoàn thiện thể chế, tháo gỡ nút thắt chính sách, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng, phát triển mạnh thị trường nội địa song song với xuất khẩu, đồng thời theo dõi sát chính sách thuế quan của các đối tác lớn để hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời.