Một lò hạt nhân điển hình có thể chứa bao nhiêu tấn uranium làm giàu?

Cùng tìm hiểu những điều thú vị xoay quanh uranium và lò hạt nhân thông qua 5 câu hỏi sau:

Câu hỏi 1/5 Một lò phản ứng hạt nhân điển hình có thể chứa khoảng bao nhiêu tấn nhiên liệu, bao gồm cả vật liệu cấu trúc? Lò phản ứng hạt nhân sử dụng nhiên liệu urani làm giàu, kết hợp với vật liệu cấu trúc để duy trì hoạt động. Tổng lượng nhiên liệu này cho thấy quy mô của công nghệ hạt nhân trong việc sản xuất năng lượng hiệu quả, với việc thay thế định kỳ để đảm bảo hiệu suất phân hạch. A. 100 tấn Sai B. 165 tấn Đúng C. 250 tấn Sai Đáp án đúng: B. 165 tấn



Giải thích: Trong các lò phản ứng hạt nhân hiện đại, tổng lượng nhiên liệu có thể lên đến khoảng 165 tấn, bao gồm cả vật liệu cấu trúc hỗ trợ. Con số này phản ánh khả năng chứa của lò, nơi nhiên liệu chính là urani làm giàu, chiếm khoảng 100 tấn (tương đương 113 tấn urani dioxit). Việc quản lý nhiên liệu này đảm bảo hoạt động liên tục, với việc thay thế định kỳ để duy trì hiệu suất phân hạch. Điều này nhấn mạnh quy mô lớn của công nghệ hạt nhân so với các nguồn năng lượng truyền thống.

Câu hỏi 2/5 Trong một lò phản ứng hạt nhân điển hình, nhiên liệu được nạp vào bao nhiêu cụm nhiên liệu, và mỗi cụm chứa năng lượng đủ cho khoảng bao lâu hoạt động ở công suất tối đa? Nhiên liệu hạt nhân được tổ chức thành các cụm để duy trì phản ứng phân hạch. Mỗi cụm cung cấp năng lượng ổn định trong thời gian dài, và việc thay thế định kỳ giúp tối ưu hóa hiệu suất lò phản ứng. A. 157 cụm, khoảng 4 năm Đúng B. 40 cụm, khoảng 1 năm Sai C. 100 cụm, khoảng 2 năm Sai Đáp án đúng: A. 157 cụm, khoảng 4 năm



Giải thích: Nhiên liệu trong lò phản ứng được tổ chức thành 157 cụm, với hơn 45.000 thanh nhiên liệu tổng cộng. Mỗi cụm cung cấp năng lượng đủ cho khoảng 4 năm hoạt động ở công suất tối đa, cho phép lò duy trì sản xuất điện ổn định. Hàng năm, khoảng một phần tư lõi (khoảng 40 cụm) được thay thế và chuyển đến bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng, trong khi phần còn lại được sắp xếp lại để tối ưu hóa mức độ làm giàu urani còn lại, đảm bảo hiệu quả phân hạch liên tục.

Câu hỏi 3/5 Nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng từ một lò phản ứng điển hình vẫn chứa khoảng bao nhiêu phần trăm vật liệu có thể tái sử dụng, và lý do chính để loại bỏ là gì? Nhiên liệu đã qua sử dụng vẫn chứa một lượng lớn vật liệu có thể tái chế, nhưng phải được loại bỏ do giảm hiệu suất phản ứng dây chuyền. Điều này cho thấy tiềm năng tái sử dụng trong công nghệ hạt nhân. A. 50%, do giảm k inf Sai B. 75%, do hết năng lượng Sai C. 96%, do giảm k inf Đúng Đáp án đúng: C. 96%, do giảm k inf



Giải thích: Nhiên liệu đã loại bỏ từ lò phản ứng vẫn giữ khoảng 96% vật liệu có thể tái sử dụng, chủ yếu là urani và plutonium. Lý do chính phải loại bỏ là sự giảm hệ số nhân neutron (k inf) của cụm lắp ráp, làm giảm khả năng duy trì phản ứng dây chuyền. Quy trình tái chế có thể khai thác phần lớn vật liệu này, giảm thiểu chất thải và tối ưu hóa tài nguyên urani, góp phần vào tính bền vững của năng lượng hạt nhân so với các nguồn hóa thạch.

Câu hỏi 4/5 Lượng tiêu thụ urani làm giàu hàng năm của một lò phản ứng hạt nhân điển hình là khoảng bao nhiêu tấn, và lượng urani tự nhiên cần để sản xuất nó là bao nhiêu? Lò phản ứng hạt nhân sử dụng urani làm giàu để tạo ra năng lượng thông qua phản ứng phân hạch. Quá trình làm giàu đòi hỏi một lượng lớn urani tự nhiên, thể hiện hiệu quả vượt trội của năng lượng hạt nhân so với các nguồn năng lượng khác. A. 100 tấn urani làm giàu, 250 tấn urani tự nhiên Sai B. 25 tấn urani làm giàu, 250 tấn urani tự nhiên Đúng C. 25 tấn urani làm giàu, 100 tấn urani tự nhiên Sai Đáp án đúng: B. 25 tấn urani làm giàu, 250 tấn urani tự nhiên



Giải thích: Mỗi năm, lò phản ứng tiêu thụ khoảng 25 tấn urani làm giàu để duy trì phản ứng phân hạch. Để sản xuất lượng urani làm giàu này, cần khoảng 250 tấn urani tự nhiên, trải qua quá trình làm giàu để tăng nồng độ đồng vị U-235. Con số này nhấn mạnh hiệu quả của năng lượng hạt nhân, nơi một lượng nhỏ nhiên liệu tạo ra năng lượng lớn, đồng thời lượng vật liệu phân hạch tiêu thụ chỉ khoảng 1.005 kg, và tổng vật chất tiêu thụ khoảng 1.051 kg.

Câu hỏi 5/5 Lượng năng lượng từ một lò phản ứng hạt nhân điển hình hàng năm tương đương với việc đốt bao nhiêu tấn than trong một nhà máy điện chạy bằng than? Năng lượng hạt nhân nổi bật với mật độ năng lượng cao, sử dụng lượng nhiên liệu nhỏ nhưng tạo ra năng lượng lớn, vượt trội so với nhiên liệu hóa thạch như than đá, đồng thời giảm thiểu tác động môi trường. A. 1.000.000 tấn Sai B. 3.200.000 tấn Đúng C. 250.000 tấn Sai Đáp án đúng: B. 3.200.000 tấn



Giải thích: Hoạt động hàng năm của lò phản ứng hạt nhân sản xuất năng lượng tương đương với việc đốt khoảng 3.200.000 tấn than trong nhà máy điện than, minh họa lợi thế về mật độ năng lượng cao của công nghệ hạt nhân. Với lượng tiêu thụ urani làm giàu chỉ 25 tấn và vật liệu phân hạch khoảng 1 kg, năng lượng hạt nhân giảm đáng kể nhu cầu tài nguyên so với than đá, đồng thời giảm phát thải carbon, góp phần vào các mục tiêu năng lượng sạch và bền vững toàn cầu.

