Dự án uranium tự nhiên lớn nhất của Trung Quốc sản xuất thùng đầu tiên

Đúng một năm sau khi bắt đầu xây dựng, vào ngày 12/7/2025, Trung Quốc đã sản xuất thùng uranium tự nhiên đầu tiên từ "Dự án Uranium Quốc gia số 1" (National Uranium No.1) tại Ordos thuộc Khu tự trị Nội Mông, Hiệp hội Nguyên tử Thế giới thông tin.

Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) đã khởi công dự án vào ngày 12/7/ 2024. Một năm sau, "quả ngọt" xuất hiện (xem hình).

Hình ảnh thùng uranium tự nhiên đầu tiên do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: CNNC

Theo tài liệu thông tin của Hiệp hội Hạt nhân Thế giới về chu trình nhiên liệu hạt nhân của Trung Quốc, Trung Quốc đặt 3 mục tiêu quan trọng: (1) sản xuất một phần ba lượng uranium trong nước, (2) mua một phần ba thông qua vốn cổ phần nước ngoài tại các mỏ và liên doanh ở các nước khác, và (3) mua một phần ba trên thị trường mở.

Sự xuất hiện của thùng uranium tự nhiên này góp phần vào mục tiêu số 1 của Trung Quốc.

Uranium tự nhiên là nguyên liệu thô để sản xuất nhiên liệu hạt nhân. Để sử dụng trong lò phản ứng, uranium tự nhiên thường phải trải qua quá trình làm giàu để tăng tỷ lệ U-235 (một đồng vị của uranium). Uranium sau khi được làm giàu sẽ được sử dụng làm nhiên liệu trong các lò phản ứng hạt nhân để sản xuất điện năng. Điện hạt nhân là nguồn năng lượng sạch về mặt phát thải carbon, cung cấp một phần đáng kể điện năng ở nhiều quốc gia.

Là cơ sở sản xuất uranium tự nhiên lớn nhất Trung Quốc tính theo công suất, "Dự án Uranium Quốc gia số 1" được xây dựng theo tiêu chuẩn cao nhất và là đỉnh cao của những tiến bộ công nghệ và ý thức bảo vệ môi trường, tập trung vào phát triển xanh, tiết kiệm, thông minh và hiệu quả.

Đáng chú ý, dự án cũng đã lập kỷ lục mới về tốc độ xây dựng, hoàn thành chỉ một năm sau khi khởi công. Việc sản xuất thành công thùng uranium đầu tiên của dự án đánh dấu bước tiến của Trung Quốc vào kỷ nguyên mới về phát triển nguồn uranium xanh, an toàn, thông minh và hiệu quả.

"Dự án Uranium Quốc gia số 1" là một thành tựu quan trọng trong việc triển khai thực tế hệ thống công nghệ khai thác và chế biến uranium thế hệ thứ ba của Trung Quốc, CNNC thông tin.

Dự án lớn nhất trong 70 năm của Trung Quốc

Dự án sử dụng công nghệ thu hồi CO2 và O2 tại chỗ (còn gọi là chiết xuất tại chỗ), trong đó uranium được chiết xuất thông qua tuần hoàn khép kín dung dịch uranium mà không cần đưa quặng lên bề mặt để xử lý - một kỹ thuật được cho là tránh nước, khí và chất thải rắn, đồng thời giảm thiểu phát thải carbon.

"Là dự án sản xuất uranium tự nhiên lớn nhất trong ngành công nghiệp hạt nhân và khai khoáng của Trung Quốc trong 70 năm qua, việc sản xuất thành công thùng uranium đầu tiên đánh dấu sự phát triển tài nguyên uranium của Trung Quốc chính thức bước vào kỷ nguyên mới: Xanh, an toàn, thông minh và hiệu quả", CNNC cho biết.

Một lò phản ứng điển hình có thể chứa khoảng 100 tấn urani làm giàu (tức là khoảng 113 tấn urani dioxit). Ảnh: Nuclear Power

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp nguồn tài nguyên vững chắc cho an ninh năng lượng quốc gia và phát triển ngành công nghiệp hạt nhân, đồng thời nâng cao đáng kể khả năng cạnh tranh quốc tế của ngành công nghiệp uranium tự nhiên Trung Quốc.

CNNC lưu ý rằng trước đây, hoạt động khai thác uranium của Trung Quốc chủ yếu tập trung ở các mỏ uranium núi lửa và granite ở phía Nam. Tuy nhiên, trong hai thập kỷ qua, việc thăm dò các mỏ uranium sa thạch ở phía Bắc đã đạt được những bước đột phá lớn.

Năm 2023, Trung Quốc đã công bố 10 kết quả thăm dò uranium hàng đầu, dự đoán trữ lượng uranium sẽ đạt hơn 2,8 triệu tấn. Các nguồn uranium chính tập trung ở các mỏ uranium sa thạch ở phía Bắc, trong đó lưu vực Ordos đã trở thành cơ sở tài nguyên uranium lớn nhất của nước này.

"Dự án Uranium Quốc gia số 1" dự kiến vươn xa ra nước ngoài

Công nghệ được sử dụng tại Dự án Uranium Quốc gia số 1 sẽ được "áp dụng toàn diện và đẩy mạnh vào việc phát triển tài nguyên uranium tại các lưu vực phía Bắc Trung Quốc, đồng thời hỗ trợ xây dựng một số cơ sở khai thác uranium mới và đảm bảo đầy đủ nhu cầu về tài nguyên uranium cho phát triển năng lượng hạt nhân" - CNNC cho biết.

Trong tương lai, công nghệ Uranium Quốc gia số 1 sẽ "ra nước ngoài" và được quảng bá đến các mỏ uranium trên toàn thế giới để đảm bảo sự phát triển an toàn và trật tự của năng lượng hạt nhân toàn cầu.

Hiệp hội Hạt nhân Thế giới cho biết, Trung Quốc hiện có 58 lò phản ứng đang hoạt động, cung cấp công suất 56,93 Gigawatt điện. 32 lò phản ứng khác đang được xây dựng, sẽ cung cấp thêm 34,2 Gigawatt điện công suất, và hàng chục lò phản ứng khác đang trong giai đoạn lập kế hoạch hoặc đề xuất.