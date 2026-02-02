Lãnh thổ Nga bị tấn công, báo động khẩn cấp - Moscow ồ ạt trả đũa, nổ tung HIMARS, "pháo đài" Kiev thất thủ

Đài TST (Nga) ngày 2/2 đưa tin, hàng chục UAV của Ukraine đã lao thẳng vào lãnh thổ Nga, buộc nhiều địa phương phát báo động khẩn cấp. Tình hình nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại Stary Oskol thuộc Belgorod.

Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết một UAV đánh trúng khu nhà dân, gây cháy lớn; một UAV khác phát nổ làm vỡ cửa sổ hơn 10 căn hộ tại 3 tòa chung cư và làm hư hại một ô tô.

Ukraine phát động cuộc tấn công với hàng chục UAV vào lãnh thổ Nga, gây ra nhiều đám cháy lớn (Ảnh minh họa, nguồn TST)

Ngôi nhà bốc cháy sau đó đã sụp đổ, lực lượng cứu hộ phát hiện hai thi thể dưới đống đổ nát. UAV cũng xuất hiện trên hướng Rostov, Crimea và Kuban, khiến nhiều khu vực phải nâng mức cảnh báo an ninh trong đêm.

Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa một đòn tập kích đơn lẻ, mà được giới quan sát Nga nhìn nhận như dấu hiệu cho thấy Ukraine đang gia tăng nhịp độ tấn công bằng UAV tầm xa nhằm gây áp lực tâm lý và buộc Nga phải phân tán nguồn lực phòng không sâu trong nội địa.

Trong bối cảnh đó, phản ứng trả đũa của Moscow diễn ra gần như ngay lập tức trên nhiều hướng chiến trường.

Iskander-M đánh trúng S-300, HIMARS và loạt mục tiêu then chốt

Theo Đài TST, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa Iskander-M tiến hành các đòn tấn công chính xác cao trong đêm. Hình ảnh được công bố cho thấy một tổ hợp S-300 của Ukraine bị phá hủy tại tỉnh Dnepropetrovsk, trong khi một hệ thống HIMARS bị bắnnổ tại tỉnh Kharkov.

Giới quan sát quân sự Nga cho rằng đây là những mục tiêu có giá trị chiến thuật rất lớn. S-300 là lá chắn phòng không tầm xa, bảo vệ không phận cho các trung tâm hậu cần, kho đạn và tuyến tiếp vận. Trong khi đó, HIMARS là phương tiện tấn công tầm xa chủ lực, thường được Ukraine sử dụng để đánh vào sở chỉ huy, kho đạn và hạ tầng quân sự của Nga.

Song song với Iskander-M, UAV “Geran” cũng được triển khai phản kích trên nhiều hướng. Có thông tin về một tên lửa Nga đánh trúng một cơ sở công nghiệp tại Dnepropetrovsk.

Một trạm biến áp đầu mối giữa Dnepropetrovsk – Zaporizhzhia bị đánh trúng, gây mất điện cục bộ trên diện rộng. Tỉnh Cherkasy, trong đó có khu vực nhà máy thủy điện Kanev, cũng hứng đòn tập kích mạnh.

Nga tấn công HIMARS và S-300 Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Các đòn đánh không diễn ra rời rạc mà theo một nhịp độ dồn dập, cho thấy ý đồ nhắm vào các mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng không, hỏa lực tầm xa và hạ tầng năng lượng – hậu cần của Ukraine.

Theo truyền thông Nga, đây là kiểu đáp trả “đa tầng”: vừa nhắm vào năng lực phòng thủ trên không, vừa làm suy yếu khả năng tấn công tầm xa, đồng thời tạo sức ép lên hạ tầng thiết yếu.

Diễn biến này được nhìn nhận như bước leo thang nhịp độ tác chiến so với những ngày trước, khi các đòn đánh có xu hướng mở rộng phạm vi và tăng mật độ trong thời gian ngắn.

Sương mù dày đặc, “pháo đài” Zelyonoye thất thủ chỉ sau vài giờ

Ở hướng Bắc, Cụm tác chiến “Sever” thông báo đã kiểm soát làng Zelyonoye tại tỉnh Kharkov. Điều khiến giới quan sát chú ý không chỉ là kết quả, mà là tốc độ diễn biến gần như chớp nhoáng.

Theo các nguồn quân sự Nga, rạng sáng cùng ngày, sương mù dày đặc bất ngờ bao phủ khu vực. Các tổ vận hành UAV của Ukraine gần như không thể quan sát diễn biến dưới mặt đất.

Lợi dụng điều kiện thời tiết đặc biệt, lực lượng xung kích Nga áp sát vị trí phòng thủ mà không bị phát hiện sớm, sau đó triển khai tiến công trực diện và nhanh chóng kiểm soát khu dân cư.

Zelyonoye được phía Nga mô tả như một “pháo đài” phòng ngự của Ukraine tại khu vực này. Ngôi làng nằm trên trục liên kết các điểm phòng thủ giữa hướng Kharkov và Sumy, được sử dụng làm chốt giữ tiền tiêu, nơi triển khai trinh sát, điều khiển UAV và tổ chức phòng ngự nhiều lớp.

Zelyonoye thất thủ chỉ sau vài giờ. Ảnh: TST

Nhờ địa hình tương đối thuận lợi và hệ thống vị trí phòng thủ được thiết lập từ trước, nơi đây được xem như điểm tựa để Ukraine kiểm soát khu vực xung quanh.

Việc Zelyonoye thất thủ nhanh chóng do yếu tố thời tiết vì vậy được xem là diễn biến bất ngờ trên thực địa. Theo các kênh quân sự Nga, trong điều kiện bình thường, các tổ UAV có thể phát hiện lực lượng xung kích từ xa, buộc đối phương phải tiến công trong điều kiện hỏa lực dày đặc. Tuy nhiên, sương mù đã đảo ngược cục diện chỉ trong vài giờ.

Giao tranh ác liệt vẫn diễn ra trên toàn tuyến Sumy – Kharkov. Theo các nguồn tin Nga, Ukraine đang điều thêm lực lượng dự bị, trong đó có các đơn vị biên phòng từ Chernihiv, nhằm gia cố tuyến phòng thủ. Tuy nhiên, trong ngày, chưa ghi nhận phản công đáng kể.

Ở phía Nam, Cụm quân “Vostok” cho biết đã đẩy lùi 7 đợt phản công liên tiếp của Ukraine tại phía Đông Zaporizhzhia. Các nhóm bộ binh xung kích nhỏ lẻ được tung vào nhằm thăm dò và tìm điểm yếu, song theo phía Nga, những nỗ lực này không mang lại kết quả.

Khu vực Malaya Tokmachka hiện vẫn được xem là “vùng xám”, nơi quyền kiểm soát thay đổi liên tục và giao tranh diễn ra dai dẳng. Theo đánh giá từ các kênh quân sự Nga, nếu chưa kiểm soát được các cao điểm lân cận, việc tái tiến vào khu dân cư này chưa mang nhiều ý nghĩa chiến thuật.

Tổng thể diễn biến trong ngày 2/2 cho thấy chiến trường xuất hiện đồng thời nhiều yếu tố tác động: UAV tầm xa xuyên lãnh thổ, tên lửa chính xác cao đánh vào hậu phương, hạ tầng năng lượng bị tập kích, và các đòn xung kích bộ binh tận dụng điều kiện thời tiết để tạo đột biến trên thực địa.

Các mặt trận không còn vận động theo một điểm nóng duy nhất, mà trải rộng và liên kết với nhau: đòn UAV tạo áp lực tâm lý và phân tán phòng không, đòn Iskander-M làm suy yếu năng lực phòng thủ và hỏa lực, trong khi diễn biến tại Zelyonoye cho thấy chỉ một yếu tố môi trường cũng có thể làm thay đổi cục diện cục bộ rất nhanh.

Nhịp độ giao tranh vì vậy được đánh giá là gia tăng rõ rệt, khi cả hai bên đều tìm cách tạo ưu thế không chỉ bằng hỏa lực, mà bằng thời cơ, điều kiện môi trường và khả năng phản ứng tức thời trên nhiều hướng cùng lúc.