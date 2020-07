Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy nói về bức ảnh "3 cán bộ đứng cầm điện thoại, nạn nhân nằm gục" sau tai nạn

Ngày 3/7, cơ quan CSGT Công an TP. Vinh (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra vào sáng 2/7, giữa 1 chiếc xe ô tô mang biển xanh và 1 chiếc xe máy điện trên đại lộ Lê Nin, đoạn qua địa bàn xã Nghi Phú (TP. Vinh, Nghệ An).



Liên quan đến vụ tai nạn này, ông Nguyễn Bồi Cơ - Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An xác nhận, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông có mặt trên xe cùng 2 cán bộ khác đi công việc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nói về vụ tai nạn này, ông Cơ cho rằng đó là một sự việc đáng tiếc. Ông Cơ cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông vẫn bình tĩnh và quan trọng nhất là cứu người bị nạn.

Khi tai nạn xảy ra, một người dân đi qua đã chụp lại bức ảnh và đăng lên mạng xã hội, cho thấy 3 người đàn ông được cho trên xe đã đứng bấm điện thoại, mặc cho nạn nhân nằm gục giữa đường. Bức ảnh này đã gây ra dư luận xôn xao và tạo nhiều ý kiến trái chiều. Đa phần chê trách hành động của 3 cán bộ này tại hiện trường vụ việc.

Ông Nguyễn Bồi Cơ cho rằng đó chỉ là hình ảnh tức thời của sự việc. Khi xảy ra tai nạn, mọi người xuống xe và lập tức gọi cho xe cấp cứu.

"Hình ảnh nhanh, chỉ là tức thời. Trong vòng chỉ mấy phút sau, xe cấp cứu đến là chúng tôi đưa cháu bé đi viện ngay. Hiện cháu bé vẫn đang được điều trị ở viện", ông Cơ nói.

2 chiếc xe hư hỏng nặng.

Trả lời với báo chí trước đó, ông Bùi Thanh An - Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy xác nhận chiếc xe trong vụ tai nạn trên là xe của UBKT.

Ông An thông tin, sau khi xảy ra tai nạn thì các cán bộ lập tức xuống xe và gọi ngay xe cấp cứu 115 để đưa cô bé đến bệnh viện. Hiện tại sức khỏe cô bé ổn định, có xây xát ngoài da.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan công an làm rõ đúng sai. Riêng về hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, ông An cho rằng đó chỉ là hình ảnh tức thời khi vừa xảy ra tại nạn, những cán bộ trên vội vàng cầm điện thoại để gọi xe cấp cứu 115.

Chiếc xe được cẩu đi khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.

Trước đó như đã đưa tin, tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 2/7 trên Đại lộ Lê Nin, đoạn qua địa bàn xã Nghi Phú (TP. Vinh, Nghệ An).

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, chiếc xe ô tô mang biển số màu xanh 37A-003.49 đang đi hướng từ trung tâm thành phố Vinh đi ra sân bay Vinh. Khi đi đến đoạn qua địa bàn xã Nghi Phú, chiếc xe ô tô bất ngờ đâm vào một cô gái đi xe máy điện cùng chiều phía trước đang rẽ sang đường.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy điện và cô gái văng ra trước khoảng 10m. Riêng chiếc xe ô tô mất lái tiếp tục đâm gãy cột biển báo rồi đâm vào bồn hoa cây cảnh giữa đường mới dừng lại.

Danh tính nạn nhân được xác định là cháu Bùi Thị T.T. (15 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP. Vinh). Thời điểm vào nhập viện, bệnh nhân có choáng, có một số vết thương phần mềm. Qua chẩn đoán, bệnh nhân có dấu hiệu chấn động não. Tuy nhiên quan chụp phim chưa thấy thể hiện tổn thương trên hình ảnh.

Sau vụ tai nạn xảy ra, CSGT Công an TP. Vinh đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.