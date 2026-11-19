Chiều 19/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu cuộc hội đàm ba bên mang tính lịch sử tại Biệt thự Kylin (Thâm Quyến, Trung Quốc). Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Trump đã có các cuộc gặp song phương riêng biệt với lãnh đạo Nga và Trung Quốc.

Ba nhà lãnh đạo bước vào phòng họp trong cuộc gặp lịch sử. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu khai mạc tại cuộc họp ba bên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga, Trung Quốc và Mỹ “cùng gánh vác trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”.

Ông Putin nói: “Các quốc gia chúng ta có nhiều lợi ích chung trong việc giải quyết các xung đột khu vực, trong đó rõ ràng bao gồm cả cuộc xung đột tại Ukraine”. Ông cho biết đã thảo luận về vấn đề này trong các cuộc gặp riêng với ông Tập Cận Bình và ông Trump.

Ông khẳng định: “Tôi tin chắc rằng Nga, Mỹ và Trung Quốc - cũng như người dân các nước chúng ta - hoàn toàn có khả năng đóng góp đáng kể vào việc củng cố hòa bình và ổn định trên toàn thế giới, nếu chúng ta hợp tác một cách xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cân bằng lợi ích”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra thông điệp tương tự. Ông nói: “Trung Quốc, Nga và Mỹ nên nêu gương trong việc hợp tác ứng phó với các thách thức toàn cầu, cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định thế giới, đồng thời đóng góp nhiều hơn nữa cho sự tiến bộ của nhân loại”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đang vạch ra một “hướng đi khác biệt” trong chính sách đối ngoại thông qua việc lần đầu tiên có cuộc gặp chung với những người đồng cấp từ Nga và Trung Quốc.

Với thái độ thân thiện khi nhắc đến nhà lãnh đạo Trung Quốc và nhà lãnh đạo Nga, Tổng thống Trump bày tỏ niềm tin rằng việc đối thoại với các đối thủ của Mỹ có thể mang lại kết quả.

“Với tư cách là nguyên thủ của ba trong số những quốc gia lớn nhất thế giới, chúng ta có trách nhiệm đặc biệt trong việc duy trì các cuộc đối thoại cởi mở, tôn trọng và hiệu quả về những vấn đề không chỉ tác động đến người dân của chúng ta mà còn ảnh hưởng đến toàn cầu”, ông phát biểu khi bắt đầu cuộc gặp. “Trước đây, các nhà lãnh đạo thường tránh đối thoại với những quốc gia mà họ có bất đồng. Chúng tôi thì chọn cách ngược lại, và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào hướng đi đó”.

Ông Trump khẳng định rằng “chưa từng có vấn đề nào được giải quyết” bằng cách từ chối đối thoại với các nhà lãnh đạo mà mình có bất đồng.

Ông cho biết vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh, dù thừa nhận rằng việc thuyết phục một quốc gia từ bỏ kho vũ khí của mình là điều vô cùng khó khăn.

“Một khi đã sở hữu vũ khí hạt nhân, thì rất khó để từ bỏ chúng”, ông nhận định. “Đó là thực tế”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau chiều 19/11. (Ảnh: Reuters)

Ông cũng bày tỏ sự lạc quan rằng một giải pháp cho cuộc chiến tại Ukraine có thể sớm đạt được.

Mặc dù kỳ vọng về những đột phá lớn từ cuộc gặp hôm nay không cao, ông Trump cho rằng điều đó vẫn có thể xảy ra.

“Hãy chờ xem chúng ta có thể đạt được kết quả gì không”, ông nói trước khi giới truyền thông rời đi và cuộc họp chính thức bắt đầu.



