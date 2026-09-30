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Lãnh đạo Kazakhstan gọi Tổng thống Putin là 'nhà chính khách xuất sắc'

Hoàng Vân
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Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã gọi Tổng thống Putin là "chính khách xuất chúng", phù hợp để lãnh đạo một đất nước vĩ đại như Nga.

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Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev (trái) và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tổ chức họp báo tại Berlin, ngày 29/9/2026.

Ngày 29/9, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Berlin.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Merz, Tổng thống Tokayev cho biết, ông có "quan hệ rất tốt" với nhà lãnh đạo Nga Putin.

“Có thể nói, ông Putin là một chính khách xuất sắc. Và hôm nay, tôi đã khẳng định với mức độ tin tưởng khá cao.

Tổng thống Putin, với tư cách là một chính khách và một nhà lãnh đạo, là nhân vật chính trị được chấp nhận nhất đối với Trung Á, bao gồm cả Kazakhstan, đối với châu Âu và toàn thế giới”, ông Tokayev nói bằng tiếng Nga.

“Tôi hiểu ông Putin rất rõ. Ông ấy sở hữu những phẩm chất cần thiết nhất cho một nhà lãnh đạo của một quốc gia vĩ đại với lịch sử phức tạp, và với những hiểu biết riêng về các mục tiêu chiến lược, mà nước này đang phải đối mặt”, Tổng thống Kazakhstan nói thêm.

Ông Tokayev cho biết, mặc dù ông ủng hộ việc "đóng băng" cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng việc chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch là "không thực tế trong hoàn cảnh hiện tại".

Ukraine đã bác bỏ các điều khoản ngừng bắn của Nga, bao gồm việc rút quân Ukraine khỏi lãnh thổ Nga ở Donbass, và chấm dứt viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine.

Nga lập luận, Ukraine không đàm phán thiện chí, và cáo buộc các nước châu Âu ủng hộ Kiev đang cố gắng phá hoại các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 29/9, Thủ tướng Merz nhắc lại, Đức “sẽ nỗ lực hết sức để tiếp tục hỗ trợ Ukraine, không chỉ về mặt quân sự mà còn về chính trị, tài chính và kinh tế”.

Nga đã lên án những gì họ mô tả là lời lẽ nguy hiểm từ phương Tây, với việc Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuần trước tuyên bố, "sự lan rộng của một hệ tư tưởng thù hận" đang hiện diện trong các nước thành viên EU và NATO, bao gồm cả Đức.

Kazakhstan được biết đến là một trong những đối tác thân thiết nhất của Nga ở Trung Á.

Theo RT
"40 ngày buộc Nga chấp nhận hòa bình": Kremlin khóa không phận Kapustin Yar, ông Putin họp kín - Điều gì xảy ra?
Tags

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Ukraine

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