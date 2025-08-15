Làng chài ven biển khát nước ngọt

Giữa trưa, bà Trương Thị Hằng mang gàu vét chút nước còn sót lại ở chiếc giếng nước ngọt duy nhất của làng.

Vét từng can nước

Làng chài Hải Minh có 433 hộ với 1.801 nhân khẩu sinh sống chủ yếu bằng nghề đi biển và nuôi trồng hải sản. Nhiều năm qua, nước sạch là niềm mong mỏi của bà con nơi đây.

Ông Ngô Làm (49 tuổi, làng chài Hải Minh) cho biết, nhiều năm qua, cứ vào mùa khô, nước ở các giếng khoan bị nhiễm mặn, nhiễm phèn không thể sử dụng được. Nguồn nước này được người dân tận dụng tắm rửa, giặt giũ… Còn vấn đề ăn, uống các gia đình phải mua nước bình sử dụng nên rất tốn kém.

Để phục vụ nhu cầu ăn uống hằng ngày, gia đình ông Làm phải mua khoảng hai bình nước loại 20 lít, với giá hơn 10.000 đồng/bình. Tính ra, chi phí dành riêng cho nước uống mỗi tháng chiếm một khoản không nhỏ, nhất là với những hộ dân có thu nhập thấp.

Dù sống gần đất liền, người dân nơi đây vẫn phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước ngọt. Một trận mưa lớn trở thành điều quý giá, bởi bà con có thể tranh thủ hứng nước để sử dụng.

“Nhiều năm qua, bài toán nước sạch vẫn chưa có lời giải. Người dân phải chật vật xoay xở từng ngày với nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống. Thiếu nước sạch không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn đe dọa sức khỏe và chất lượng sống của cả cộng đồng”, ông Làm chia sẻ.

Giữa trưa, bà Trương Thị Hằng (58 tuổi, trú làng chài Hải Minh) mang gàu vét chút nước còn sót lại ở chiếc giếng nước ngọt duy nhất của làng. Hơn một giờ đồng hồ, bà Hằng mới múc đầy 5 can nhựa loại 30 lít. Số nước này, gia đình bà Hằng chắt chiu, sử dụng trong mấy ngày.

“Từ trung tâm Quy Nhơn ra làng chài Hải Minh chỉ mất 10 phút đi thuyền. Thế nhưng, người dân nơi đây thiếu nước sạch hàng chục năm nay. Chúng tôi mong các cấp ban ngành quan tâm, sớm có phương án đưa nước sạch đến với người dân”, bà Hằng bày tỏ.

Chiếc giếng nước ngọt duy nhất còn sót lại ở làng chài Hải Minh.

Chờ… giải pháp

Ông Trần Văn Tiên - Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng khu phố 9 cho biết, tình trạng thiếu nước sạch diễn ra nhiều năm qua. Để có nước sử dụng hằng ngày, mỗi gia đình tự khoan giếng. Tuy nhiên, vào mùa khô nước nhiễm mặn, nhiễm phèn không thể sử dụng được.

“Nước nhiễm mặn, nhiễm phèn… sau một đêm tạo thành lớp đỏ như dầu, nhớt trên bề mặt. Người dân lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe nên chỉ dùng trong sinh hoạt, không dám ăn uống”, ông Tiên nói.

Cũng theo ông Tiên, tháng 7/2023, UBND phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nay là phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) triển khai hoạt động đưa nước sạch ra Hải Minh.

Sáng sớm mỗi ngày, ghe lấy nước máy từ trụ bơm đặt tại khu vực cầu Hàm Tử (Cảng cá Quy Nhơn) chở qua Hải Minh, bơm vào các bồn chứa, cung cấp cho hơn 400 hộ dân. UBND phường cũng lập tổ quản lý điều hành cung cấp nước và thu tiền theo mức giá Nhà nước quy định. Riêng tiền vận chuyển nước, UBND thành phố hỗ trợ. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, do nguồn lực hạn chế, chương trình phải tạm dừng.

Trong buổi tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn vào cuối tháng 7/2025, có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tham dự, ông Tiên thay mặt các hộ dân nơi đây kiến nghị cấp nước sạch ổn định và đầu tư kè chắn sóng.

“Nhiều năm qua, người dân nơi đây đều mong mỏi có nguồn nước sạch để sử dụng. Việc vận chuyển nước ra làng chài cũng chỉ là phương án tạm thời. Về lâu về dài, chúng tôi mong muốn có đường dẫn nước ngọt cung cấp cho bà con để có thể yên tâm sinh sống, phát triển du lịch”, ông Tiên tâm sự.

Không chỉ vấn đề nước sạch, kè chắn sóng cũng rất cần thiết với người dân. Bởi không có kè, mỗi mùa mưa bão, sóng biển đánh thẳng vào nhà, phá hoại tài sản.

Ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai) thừa nhận, nước sạch và kè chắn sóng là hai “bài toán” cấp thiết đối với làng chài Hải Minh.

“Thời gian tới, địa phương tiến hành khảo sát và đề xuất lên tỉnh về phương án xây dựng kè chắn sóng để phục vụ người dân và phát triển du lịch ở làng chài Hải Minh”, ông Hoàng nói và cho biết, về nước sạch, các cấp ngành đã nhiều lần khảo sát, tìm phương án nhưng vẫn chưa khả thi do khó khăn về địa hình, chi phí đầu tư cao.