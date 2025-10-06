Lan Ngọc lên tiếng về video bị Trấn Thành tấn công thô bạo

Mới đây, Running Man Vietnam mùa 3 lên sóng và thu hút sự chú ý của khán giả. Ngoài sự xuất hiện của Trấn Thành thì bóng hồng duy nhất là Ninh Dương Lan Ngọc cũng gây chú ý. Giữa dàn các "chiến binh" nam thể lực cao, Lan Ngọc gây choáng khi đã xé được bảng tên của Trấn Thành. Màn vật lộn của cả hai viral khắp mạng xã hội sau tập 1.

Có thể thấy, Trấn Thành và Lan Ngọc không ngần ngại lăn xả, khiến nhiều khán giả thót tim vì độ kịch tính. Trấn Thành còn có hành động nắm cổ chân Lan Ngọc kéo khiến cô bị ngã mạnh xuống sàn. Mặc dù vậy, Lan Ngọc vẫn rất "máu chiến", quyết bảo vệ bảng tên cho bằng được. Ngoài những bình luận khen ngợi đây là một màn đấu đáng mong chờ thì một số ý kiến lại cho rằng Trấn Thành có phần mạnh tay, thộ bao với đồng nghiệp nữ. Thậm chí, chính Lan Ngọc từng tiết lộ bị chấn thương sau khi va chạm với Trấn Thành khiến câu chuyện tranh cãi trên mạng xã hội căng thẳng hơn.

Trấn Thành nắm cổ chân khiến Lan Ngọc ngã xuống sàn trong khi xé bảng tên

Trấn Thành khiến Lan Ngọc bất ngờ ngã lăn ra đất

Mặc dù ngã mạnh nhưng Lan Ngọc vẫn chiến để xé được bảng tên Trấn Thành

Giữa lúc tên mình trở thành tâm điểm bàn tán, Ninh Dương Lan Ngọc đã chính thức lên tiếng thông qua kênh riêng. Nữ diễn viên cho biết cô hoàn toàn không có vấn đề gì với tình huống đó, thậm chí còn tỏ ra vui vẻ và hài hước khi kể lại hậu trường ghi hình. Lan Ngọc viết: "Thiệt sự không ngờ tới chị có cơ hội xé được bảng tên anh Thành đó.

Mà lúc xé quên đau, lúc giỡn cũng quên đau. Quay xong hết mới nhớ ủa chân bị thương. Mà đúng là mấy anh em ít ai nhớ chị là con gái lắm. Chơi vậy vui. Sau cú chấn thương chị cũng sợ mọi người nương nương. Running Man phải chiến thế mới đã ha. Chờ đón những tập tiếp theo nha".

Trong họp báo trước khi chương trình lên sóng, Lan Ngọc cũng chia sẻ về Trấn Thành: "Hồi xưa anh ấy là Khủng Long, còn bây giờ tiến hoá thành Bò Biển. Khi anh ấy tiến hoá thì lanh lợi hơn và có nhiều chiêu trò. Tôi cũng muốn đấu tay đôi với anh ấy, nên khi thử sức va chạm với anh ấy thì bị chấn thương vì không có sự chuẩn bị quá nhiều".

Những chia sẻ chân thành của Lan Ngọc đã phần nào "hạ nhiệt" dư luận. Thay vì trách móc, khán giả chuyển sang khen ngợi tinh thần lăn xả, chuyên nghiệp của cô - người duy nhất trong dàn cast nữ vẫn giữ phong độ qua nhiều mùa Running Man.

Lan Ngọc cho biết tin thần của Running Man phải "mạnh bạo" như thế

Lan Ngọc từng lộ hình ảnh ngồi xen lăn trong thời gian ghi hình Running Man

Trong trailer được hé lộ, Lan Ngọc cũng xuất hiện bên chiếc xe lăn do chấn thương ở tập 1

Thực tế, tinh thần của Running Man – cả bản Hàn lẫn bản Việt – luôn hướng đến yếu tố vận động, thể lực và sự quyết liệt trong từng màn đối đầu. Những trò chơi như kéo dây, đập gối, xé bảng tên hay vật lộn đều nằm trong khuôn khổ an toàn, có ekip kiểm soát và đảm bảo sức khỏe cho nghệ sĩ. Chính điều này tạo nên sự hấp dẫn và tính giải trí đặc trưng của chương trình.

Do đó, khán giả nên có cái nhìn thoải mái hơn, hiểu rằng sự “bạo lực” trong Running Man chỉ là một phần của tính kịch tính và tinh thần chiến đấu, chứ không phải hành vi tiêu cực. Dàn cast, bao gồm Trấn Thành, Lan Ngọc hay Liên Bỉnh Phát, đều đã quen với cường độ vận động cao và luôn cống hiến hết mình để mang lại tiếng cười.