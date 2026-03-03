Quan niệm về tuổi già đang thay đổi rõ rệt trong xã hội hiện đại. Nếu như trước đây nhiều người cao tuổi thường phụ thuộc vào con cái thì ngày nay, không ít người lựa chọn cuộc sống tự chủ, chủ động sắp xếp việc dưỡng già để tránh trở thành gánh nặng cho gia đình. Tuy nhiên, những lựa chọn tưởng chừng lý tưởng như thuê bảo mẫu hay vào viện dưỡng lão liệu có thực sự mang lại cuộc sống an nhàn?

Câu chuyện của cụ ông họ Trương, 88 tuổi, tại một ngôi làng ở Trung Quốc, cho thấy câu trả lời không đơn giản như nhiều người nghĩ.

Theo Sohu, ông Trương năm nay 88 tuổi và đã nghỉ hưu hơn ba thập kỷ. Trước khi về hưu, ông là huấn luyện viên thể hình tại một phòng gym nổi tiếng địa phương. Trong mắt nhiều người, đây là công việc đáng mơ ước khi vừa có thu nhập ổn định, vừa rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông, nghề huấn luyện viên thực tế vất vả hơn nhiều so với tưởng tượng.

Lịch làm việc của ông hoàn toàn phụ thuộc vào học viên. Bất cứ khi nào có lớp học, ông đều phải có mặt, gần như không tồn tại khái niệm thời gian riêng. Suốt nhiều năm, ông hiếm khi có cơ hội chăm sóc gia đình hay dành thời gian cho vợ con. May mắn lớn nhất trong cuộc đời ông là người vợ luôn thấu hiểu và âm thầm gánh vác mọi việc gia đình mà chưa từng trách móc.

Hai vợ chồng ông Trương có 5 người con, gồm 3 trai và 2 gái. Ban đầu họ không dự định sinh nhiều con, nhưng sau ba lần sinh đều là con trai, họ quyết định sinh thêm với mong muốn có con gái. Không ngờ lần sinh cuối lại là cặp song sinh nữ, mang đến niềm vui lớn cho cả gia đình. Với ông Trương, các con luôn là nguồn an ủi ấm áp trong cuộc đời.

Sau khi sinh con thứ năm, sức khỏe của vợ ông Trương suy giảm đáng kể. Bà gần như dành toàn bộ thời gian để chăm sóc con cái và quán xuyến gia đình. Hai vợ chồng thống nhất áp dụng cách giáo dục nghiêm khắc, đặc biệt trong học tập, với mong muốn con cái có tương lai ổn định. Dù thành tích học tập của các con không quá nổi bật, điều khiến ông Trương hài lòng nhất là tất cả đều trưởng thành, sống hiếu thảo và biết quan tâm cha mẹ.

Quyết định không làm phiền con cái khi về già

Khi các con trưởng thành, lập gia đình và có công việc riêng, vợ chồng ông Trương cũng thay đổi suy nghĩ. Họ quyết định không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con, chỉ cần các con chăm chỉ và sống có trách nhiệm là đủ.

Đến tuổi nghỉ hưu, hai ông bà từng cân nhắc việc chăm cháu nhưng cuối cùng lựa chọn từ chối. Theo họ, các con đủ điều kiện thuê người chăm trẻ, còn bản thân nên tận hưởng cuộc sống sau nhiều năm vất vả. Hai người dự định cùng nhau đi du lịch, bù đắp quãng thời gian trước đây không có cơ hội nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, khi tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe của cả hai dần suy yếu. Không muốn làm phiền con cái vốn đã bận rộn với gia đình riêng, họ quyết định thuê bảo mẫu để chăm sóc sinh hoạt hằng ngày.

Ban đầu, người giúp việc làm việc khá tận tâm, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, thái độ của người này thay đổi rõ rệt. Theo đó, người giúp việc làm việc qua loa, thiếu trách nhiệm dù đã được góp ý nhiều lần. Cuối cùng, hai ông bà buộc phải cho nghỉ việc và từ bỏ ý định thuê bảo mẫu vì lo ngại gặp lại tình huống tương tự.

Trải nghiệm không như kỳ vọng tại viện dưỡng lão

Sau đó, theo lời khuyên của bạn bè, vợ chồng ông Trương quyết định chuyển vào viện dưỡng lão. Họ không thông báo trước cho con cái vì không muốn khiến các con lo lắng. Khi biết chuyện, các con phản đối gay gắt và muốn đón cha mẹ về nhà, nhưng ông bà vẫn lựa chọn ở lại với mong muốn sống tự do.

Ban đầu, họ kỳ vọng viện dưỡng lão sẽ là môi trường sống thoải mái, có đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp và cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng, thực tế lại khiến họ thất vọng.

Theo chia sẻ của ông Trương, chất lượng phục vụ tại đây không đồng đều, thái độ của nhân viên chăm sóc khác nhau rõ rệt. Một số người cao tuổi không được quan tâm chu đáo nếu không chi thêm tiền. Môi trường sống đôi khi khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

Sau thời gian trải nghiệm, hai ông bà nhận ra cuộc sống tại viện dưỡng lão không phù hợp với mong đợi. Dù đã đóng phí, họ vẫn quyết định rời đi và gọi con trai cả đến đón về nhà.

Chốn bình yên nhất của tuổi già

Ngày 2 vợ chồng ông Trương trở về, các con tụ họp đông đủ để bàn bạc cách chăm sóc cha mẹ. Khoảnh khắc ấy khiến hai ông bà vô cùng xúc động. Họ nhận ra rằng dù luôn cố gắng không làm phiền con cái, trong lòng các con, cha mẹ vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Từ đó, vợ chồng cụ Trương bắt đầu sống luân phiên tại nhà các con. Mỗi nơi họ ở vài tháng, khi muốn thay đổi không khí lại chuyển sang nhà khác. Cuộc sống tuổi già trở nên ấm áp và vui vẻ hơn nhờ sự quan tâm của gia đình.

Nhìn lại hành trình đã trải qua, cụ Trương cho rằng ông từng thử nhiều cách dưỡng già khác nhau với mong muốn tự do, nhưng cuối cùng nhận ra điều quan trọng nhất không nằm ở điều kiện vật chất hay dịch vụ chăm sóc, mà chính là sự đồng hành của con cháu.

Câu chuyện của cụ Trương phản ánh thực tế rằng dù xã hội hiện đại mang đến nhiều lựa chọn dưỡng lão, sự gắn kết gia đình vẫn giữ vai trò đặc biệt trong hạnh phúc tuổi xế chiều. Với nhiều người cao tuổi, nơi bình yên nhất sau cùng vẫn là mái nhà có con cháu bên cạnh.

Ánh Lê (Theo Sohu)