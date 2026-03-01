Mới đây, câu chuyện một người phụ nữ tại Malaysia chỉ vì lơ là cảnh giác, muốn giúp đỡ người khác mà bị mất cả chiếc ô tô đã khiến cho dư luận nước này vô cùng phẫn nộ.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sự việc mới xảy ra tại một bãi đậu xe siêu thị ở Taman Putri, Johor, Malaysia vào khoảng 3 giờ 15 chiều hôm 21/2 vừa qua. Một người phụ nữ khoảng 70 tuổi vừa mới xuống xe thì bất ngờ có một người đàn ông đi đến giả vờ hỏi đường.

Vì mất cảnh giác, người phụ nữ đã nhiệt tình trả lời nhưng thật không ngờ, đối phương đã giật lấy chìa khóa xe của bà, lên xe và lái đi. Hình ảnh do camera an ninh tại bãi đậu xe cho thấy người phụ nữ đã chạy đi, la lớn kêu gọi sự giúp đỡ của người khác nhưng kẻ lừa đảo đã kịp lái chiếc ô tô rời khỏi hiện trường.

Người phụ nữ đã bị kẻ lạ mặt giật mất chìa khóa ô tô.

Trưởng công an Kulai, ông Tan Seng Lee cho biết người phụ nữ, khoảng 70 tuổi, vừa đậu chiếc xe Perodua Viva màu xanh đậm của mình và đang đi bộ về phía siêu thị thì người đàn ông đeo mặt nạ tiếp cận bà.

Kẻ gian đã lái chiếc ô tô đi mất.

Hắn ta giả vờ cần chỉ đường, nhưng sau đó nhanh chóng giật lấy chìa khóa từ tay người phụ nữ và tẩu thoát cùng chiếc xe.

Được biết, cảnh sát địa phương đã mở cuộc điều tra theo Điều 392/379A của Bộ luật Hình sự Malaysia. Nếu bị bắt, nghi phạm có thể phải đối mặt với án tù lên đến 14 năm, cùng với phạt tiền hoặc đánh roi. Đối với tội danh theo Điều 379A, hình phạt dao động từ một đến bảy năm tù, cộng thêm khoản tiền phạt có thể được áp dụng. Bất cứ ai chứng kiến vụ việc hoặc có thông tin đều được khuyến khích liên hệ với đường dây nóng của Sở Cảnh sát Quận Kulai theo số 07-6632222 hoặc liên hệ với Điều tra viên, Thanh tra Arun Ramamoorthy theo số 013-3332385.

Thanh tra Arun Ramamoorthy cũng kêu gọi người dân hãy cảnh giác và tự bảo vệ an toàn cá nhân cũng như tài sản của mình để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm.

