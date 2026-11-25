Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của ngành đường sắt khi lần đầu ứng dụng công nghệ điện khí hóa trên mạng lưới quốc gia, thay thế dần phương thức vận hành truyền thống.

Tuyến đường sắt gần 290.000 tỷ đồng triển khai công nghệ lần đầu áp dụng tại Việt Nam

Sau nhiều thập kỷ vận hành chủ yếu bằng đầu máy diesel, mạng lưới đường sắt quốc gia Việt Nam đang đứng trước một bước chuyển đáng chú ý với dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Đây là dự án quan trọng quốc gia, được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư lần đầu vào tháng 2/2025. Đến ngày 24/8/2026, Quốc hội tiếp tục thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng sơ bộ tổng mức đầu tư lên 289.339 tỷ đồng.

Theo phương án mới, tuyến đường sắt có điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới thuộc tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại ga Nam Hải Phòng. Tuyến chính dài khoảng 363 km, cùng 63 km đường sắt nhánh, đi qua 6 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng.

Dự án được thiết kế để vận chuyển đồng thời hành khách và hàng hóa, tạo thành trục giao thông kết nối khu vực biên giới phía Bắc với Thủ đô và hệ thống cảng biển Hải Phòng. Đây là mắt xích chiến lược trong kết nối đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc, giữa vùng Tây Nam Trung Quốc với hệ thống cảng biển phía Bắc Việt Nam.

Điểm khác biệt lớn của dự án nằm ở công nghệ. Theo định hướng, tuyến đường áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray, sử dụng sức kéo điện cho tuyến chính và đoạn tuyến nhánh nối từ ga Yên Viên đến ga Gia Lâm; sử dụng sức kéo diesel và sẽ chuyển đổi đầu máy sử dụng năng lượng sạch trong tương lai cho các tuyến nhánh kết nối cảng biển.

Đây là dự án đường sắt quốc gia điện khí hóa quy mô lớn đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Trước đó, hệ thống đường sắt quốc gia chủ yếu sử dụng đầu máy diesel, trong khi các tuyến đường sắt đô thị đã đưa vào khai thác sử dụng công nghệ chạy điện.

Về quy mô kỹ thuật, tuyến được xây dựng với khổ đường 1.435 mm. Tốc độ thiết kế của tuyến chính từ Lào Cai đến Nam Hải Phòng đạt 160 km/h. Riêng đoạn qua khu vực đầu mối Hà Nội được thiết kế với tốc độ 120 km/h, các đoạn tuyến còn lại có tốc độ thiết kế 80 km/h.

Theo phương án điều chỉnh, hai đoạn từ ga Bắc Hồng đến ga Nam Hải Phòng và từ ga Yên Viên đến ga Gia Lâm sẽ được đầu tư đường đôi; các đoạn còn lại trước mắt xây dựng đường đơn.

Bài toán công nghệ không chỉ nằm ở việc đưa điện lên đường ray

Điện khí hóa đường sắt không đơn thuần là thay đầu máy diesel bằng đầu máy điện. Đây là quá trình xây dựng một hệ thống kỹ thuật đồng bộ, trong đó nguồn điện, thiết bị cấp điện sức kéo, phương tiện, tín hiệu, điều khiển chạy tàu và hạ tầng đường ray phải được thiết kế tương thích.

Thay vì sử dụng nhiên liệu diesel để tạo động lực trực tiếp, đoàn tàu điện nhận năng lượng từ hệ thống cấp điện sức kéo được bố trí dọc tuyến. Nguồn điện sau đó được chuyển đổi và cung cấp cho các động cơ kéo, giúp đoàn tàu vận hành.

Cách thức này tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và hạn chế khí thải trực tiếp tại khu vực đoàn tàu hoạt động. Đồng thời, hệ thống sức kéo điện có khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải với tần suất lớn, phù hợp với những hành lang vận tải hàng hóa và hành khách có lưu lượng cao.

Để một tuyến đường sắt điện khí hóa vận hành ổn định, hàng loạt hạng mục phải được đầu tư đồng bộ. Trong đó có hệ thống trạm biến áp cấp điện, mạng lưới phân phối điện sức kéo, thiết bị tiếp điện trên đoàn tàu, hệ thống thông tin tín hiệu, điều khiển và giám sát vận hành. Đây cũng là lý do dự án đặt ra yêu cầu cao về năng lực thiết kế, thi công và quản lý kỹ thuật.

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực am hiểu sâu về đường sắt điện khí hóa cũng là một vấn đề cần giải quyết. Từ khảo sát địa chất, thiết kế hạ tầng, lắp đặt thiết bị điện đến vận hành và bảo trì, dự án đòi hỏi sự tham gia của nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau.

Trong quá trình chuẩn bị, Việt Nam đã thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc về nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân lực đường sắt. Ngày 15/4/2026, hai bên đã trao đổi báo cáo nghiên cứu hỗ trợ kỹ thuật phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đồng thời thảo luận về kết nối đường sắt qua biên giới và hợp tác phát triển nguồn nhân lực.

Một điểm đáng chú ý khác là phương án điện khí hóa không áp dụng đồng nhất cho toàn bộ các tuyến nhánh. Theo nội dung điều chỉnh được Quốc hội thông qua vào tháng 8/2026, tuyến chính và đoạn Yên Viên – Gia Lâm sử dụng sức kéo điện; trong khi các tuyến nhánh kết nối cảng biển trước mắt sử dụng đầu máy diesel, sau đó chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch trong tương lai.

Phương án này xuất phát từ yêu cầu khai thác thực tế tại các cảng hàng hóa. Hệ thống dây điện phía trên đường ray có thể gây cản trở hoạt động bốc dỡ hàng hóa bằng thiết bị chuyên dụng. Việc sử dụng đầu máy diesel trong giai đoạn đầu được đánh giá phù hợp hơn với hoạt động gom và giải tỏa hàng hóa tại các tuyến nhánh này, đồng thời giảm chi phí đầu tư ban đầu.

Tính đến ngày 23/11/2026, Bộ Xây dựng cho biết diện tích đất đã thu hồi phục vụ dự án đạt khoảng 515 ha, tương đương 20,36%; diện tích bàn giao mới khoảng 131 ha, đạt 5,18%. Đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các địa phương trong việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án, tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Xây dựng nhìn nhận tiến độ thực hiện và bàn giao mặt bằng tại một số địa phương còn chậm, đồng thời công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2026 cho công tác giải phóng mặt bằng của dự án còn thấp (mới giải ngân được khoảng 1.999/13.847 tỷ đồng, đạt 14,43%).

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu đảm bảo các mốc tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất trụ sở cơ quan Nhà nước dôi dư và đất công trình công cộng trước ngày 31/12/2026; hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với đất ở, các khu tái định cư và phần diện tích còn lại và công tác di dời hạ tầng kỹ thuật trước ngày 30/6/2027.

Theo Bộ Xây dựng, tiến độ phân bổ vốn được xây dựng trên cơ sở kế hoạch triển khai tổng thể, với mục tiêu phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án vào năm 2030. Khi được đưa vào khai thác, tuyến đường sắt góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và tăng khả năng kết nối giữa các khu công nghiệp, trung tâm sản xuất với cửa khẩu và cảng biển.