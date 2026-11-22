Với tầm hoạt động rộng của máy bay không người lái Ukraine, mọi căn cứ quân sự Nga đều không còn an toàn.

Tại thành phố cảng Baltiysk thuộc vùng Kaliningrad, nơi đặt căn cứ Hải quân Nga trên biển Baltic, đã ghi nhận nhiều tiếng nổ và âm thanh của máy bay không người lái tấn công.

Ban đầu một cảnh báo trên không đã được ban bố trong khu vực. Sau đó chính quyền địa phương tuyên bố rằng nguyên nhân của cảnh báo là một "vật thể khả nghi" từ phía Litva.

"Các chuyên gia đã tiến hành tất cả những cuộc kiểm tra cần thiết, không có mối đe dọa nào. Cảnh báo này sẽ được dỡ bỏ trong thời gian tới", thống đốc vùng Kaliningrad cho biết.

Nhưng chẳng bao lâu sau, lệnh phòng không lại được ban hành, và người dân địa phương bắt đầu đăng tải các video cho thấy súng máy và pháo cao xạ, cũng như tên lửa phòng không được phóng vào các mục tiêu trên không. Cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo về việc đối tượng nào bị trúng đạn.

Chuyên gia phân tích tin tình báo nguồn mở với biệt danh Dnipro Osint đã định vị địa lý một trong các địa điểm và xác định rằng hệ thống phòng không đang hoạt động từ khu vực cảng.

Định vị địa lý các hoạt động phòng không của Nga tại cảng Baltiysk.

Căn cứ hải quân ở Baltiysk, tỉnh Kaliningrad, là một trong những căn cứ chính của Hạm đội Baltic Nga, cùng với Kronstadt. Cơ sở hạ tầng của nó được sử dụng để neo đậu các tàu chiến và tàu tiếp tế, cũng như vận chuyển hàng hóa quân sự.

Vào cuối tháng 10, các nhà phân tích đã phát hiện một cụm xe bọc thép và xe hậu cần bên cạnh một tàu chở hàng tại cảng Baltiysk trên ảnh vệ tinh chụp ngày 23/10, số thiết bị này đã được chuẩn bị để bốc xếp.

Biên chế thường trực của căn cứ bao gồm các tàu và xuồng tên lửa, tàu bảo vệ vùng biển, các đơn vị tên lửa ven bờ và đơn vị hỗ trợ. Trong số tàu của căn cứ có những tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc Dự án 21631 Buyan-M và 22800 Karakurt, được trang bị tổ hợp Kalibr-NK, và tàu rà phá thủy lôi thuộc Dự án 12700 Alexandrite.

Bên cạnh đó, cảng Baltiysk cũng là nơi đặt Xưởng sửa chữa số 33, chuyên đại tu các tàu chiến và tàu hỗ trợ.