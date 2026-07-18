Lần đầu tiên Trung Quốc có tỷ phú AI giàu nhất thế giới

Liang Wenfeng, nhà sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc, vừa trở thành doanh nhân giàu nhất thế giới trong nhóm những người sáng lập các mô hình AI.

Theo Bloomberg Billionaires Index, khối tài sản ròng của nhà sáng lập, CEO DeepSeek Liang đã tăng hơn gấp đôi sau vòng gọi vốn mới nhất của DeepSeek, đạt 36 tỷ USD, so với mức khoảng 16,7 tỷ USD trước đó. Với con số này, doanh nhân người Trung Quốc đã vượt qua đồng sáng lập Anthropic PBC Dario Amodei và Greg Brockman của OpenAI để dẫn đầu bảng xếp hạng những nhà sáng lập công ty AI giàu có nhất.

Sự bứt phá của vị CEO trẻ tuổi này gắn liền với đà tăng trưởng thần tốc của DeepSeek. Theo Bloomberg, làn sóng quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư đã đưa định giá công ty tăng gấp khoảng 5 lần so với thời điểm tháng 4, khi đó DeepSeek mới chỉ được định giá 10 tỷ USD.

Sau vòng gọi vốn thành công 7,4 tỷ USD vào tháng 6/2026, đưa định giá DeepSeek lên 50 tỷ USD, Liang Wenfeng vẫn giữ quyền kiểm soát khoảng 78% cổ phần. Đây được đánh giá là tỷ lệ sở hữu hiếm có đối với các nhà sáng lập AI. Với khối tài sản 36 tỷ USD, Liang Wenfeng hiện xếp thứ 8 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc.

DeepSeek được thành lập năm 2023, ban đầu là một đơn vị nghiên cứu AI tách ra từ quỹ đầu cơ Zhejiang High-Flyer Asset Management — quỹ do chính Liang Wenfeng lập nên cùng hai người bạn học thời đại học.

Theo: Bloomberg



