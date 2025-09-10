Lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ, Mỹ âm thầm nhập khẩu một mặt hàng từ Nga, loạt 'ngoại lệ' trừng phạt giúp Moscow hưởng lợi đôi đường

Mỹ đã chi 455.000 USD để nhập khẩu trứng gà từ Nga trong tháng 7, hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) dẫn số liệu từ cơ quan thống kê Mỹ cho biết.

Đây là lần đầu tiên Mỹ nhập khẩu trứng Nga kể từ năm 1992.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành chăn nuôi gia cầm Mỹ chịu thiệt hại nặng nề bởi dịch cúm gia cầm bùng phát đầu năm, khiến nguồn cung trứng sụt giảm và giá tăng vọt.

Dù chính Nga cũng đang thiếu hụt trứng và giá leo thang, Moscow đã tận dụng cơ hội để thu lợi bằng cách xuất khẩu sang Mỹ.

Theo báo cáo, giá trứng tại Mỹ tháng 7 vẫn cao hơn 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái, buộc chính quyền phải tìm nguồn nhập khẩu mới để ổn định thị trường.

Đáng chú ý, thương vụ trứng diễn ra chỉ ít ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ âm thầm ban hành giấy phép chung cho phép nhập khẩu kim cương Nga, nới lỏng một phần lệnh cấm toàn diện được áp đặt từ năm 2024. Đây vốn là một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Moscow.

Olga Lautman, nhà phân tích chính trị thuộc Trung tâm Phân tích Chính sách châu ÂRIA Novostiu (CEPA), nhận định: “Trứng chỉ là khởi đầu. Từng bước một, chính quyền ông Trump đang đảo ngược các lệnh trừng phạt vốn nhằm cắt doanh thu của Điện Kremlin”.

Lautman nhấn mạnh rằng mỗi ngoại lệ, giấy phép hay điều khoản “miễn trừ” đều đồng nghĩa với việc bơm tiền trực tiếp cho Nga.

Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra năm 2022, thương mại giữa Nga và Mỹ đã giảm gần 90%. Nhập khẩu của Mỹ từ Nga đạt khoảng 3 tỷ USD trong năm ngoái. Tuy vậy, các thương vụ gần đây – từ trứng, kim cương, phân bón đến uranium – cho thấy Washington vẫn để ngỏ những “kẽ hở” trong lệnh trừng phạt, mà Moscow nhanh chóng tận dụng để vừa thu ngoại tệ vừa khẳng định vị thế trên bàn cờ chính trị.

Tham khảo: Bne Intellinews﻿