Lần đầu tiên sau 4 năm, Trung Quốc trở thành 'cứu tinh' cho mặt hàng chủ chốt của Ấn Độ chỉ vì phương Tây

Nayara Energy (Ấn Độ) – doanh nghiệp có liên kết với tập đoàn dầu khí Rosneft (Nga) – vừa vận chuyển lô dầu diesel đầu tiên sang Trung Quốc kể từ tháng 4/2021.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu nhiên liệu.

Theo dữ liệu từ Kpler và hồ sơ cảng, tàu EM Zenith rời cảng Vadinar ngày 18/7, chở khoảng 496.000 thùng dầu diesel siêu ít lưu huỳnh. Chuyến hàng khởi hành chỉ vài giờ trước khi EU công bố biện pháp trừng phạt bổ sung nhắm vào thương mại dầu mỏ Nga, bao gồm cả hạn chế hoạt động của Nayara.

Ban đầu, lô hàng được lên kế hoạch giao cho Malaysia nhưng sau đó đổi hướng ở eo biển Malacca và buộc neo đậu hơn 12 ngày do nhiều lô hàng của Nayara bị chặn do các biện pháp trừng phạt. Hiện tàu đang hướng tới cảng Zhoushan, Trung Quốc.

Dữ liệu của Kpler cho thấy, đây là lần đầu tiên Ấn Độ xuất khẩu dầu diesel sang Trung Quốc trong hơn 4 năm giữa lúc quan hệ song phương có dấu hiệu cải thiện.

Ở diễn biến liên quan, Reliance Industries – chủ sở hữu tổ hợp lọc hóa dầu lớn nhất thế giới tại Jamnagar – được cho là đang xem xét dừng mua dầu Nga sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng thuế lên 50% đối với Ấn Độ. Nayara cũng đã đề nghị chính phủ hỗ trợ giải quyết các vấn đề vận tải phát sinh từ các hạn chế của EU.

Trong những tuần gần đây, lệnh trừng phạt đã làm gián đoạn kênh thanh toán của Nayara. Công ty buộc phải yêu cầu khách hàng thanh toán trước hoặc cung cấp thư tín dụng trước khi bốc hàng. Ngoài ra, nguồn cung dầu thô sụt giảm cũng khiến Nayara phải cắt giảm sản lượng tại nhà máy lọc dầu Vadinar.

Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (State Bank of India – SBI), ngân hàng quốc doanh lớn nhất nước này, đã ngừng xử lý các giao dịch thương mại quốc tế và ngoại hối cho Nayara Energy sau khi Mỹ nâng thuế nhập khẩu đối với Ấn Độ vì mua bán dầu thô Nga. Theo nguồn tin của Economic Times (ET), động thái này nhằm tránh nguy cơ bị Mỹ và EU áp lệnh trừng phạt.

Từ tháng 7, Nayara Energy liên tục gặp khó khăn sau khi EU triển khai gói trừng phạt thứ 18, cấm nhập khẩu nhiên liệu từ Nga và áp trần giá dầu thô Nga ở mức 47,6 USD/thùng.

“Các lệnh trừng phạt của EU ngày 18/7 là giọt nước tràn ly. Tất cả ngân hàng có hoạt động quốc tế đều buộc phải tuân thủ luật pháp nước sở tại để tránh rủi ro bị giám sát”, nguồn tin cho biết. “Cùng với mức thuế bổ sung của Mỹ, việc xử lý giao dịch cho Nayara đã trở nên rất khó khăn”.

Nguồn tin nhấn mạnh quyết định này được SBI đưa ra gần đây, sau động thái áp thuế của Mỹ, nhằm bảo đảm tuân thủ quy định quốc tế. “Không có chỉ đạo trực tiếp từ chính phủ, nhưng mỗi ngân hàng phải tự cân nhắc cách xử lý và SBI đã chọn phương án này”, người này nói thêm.

Theo Bne Intellinews﻿, ET