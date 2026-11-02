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Lần đầu tiên Nga trưng bày tên lửa Filin trên bệ phóng

Bạch Dương
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Hình ảnh đầu tiên về tên lửa hành trình Filin mới nhất của Nga, được đặt ở bệ phóng trên mặt đất và động cơ đẩy nhiên liệu rắn đã xuất hiện.

- Ảnh 1.

Bức ảnh tương ứng được đăng tải bởi tờ báo Podolyaka của Nga. Việc sử dụng tên lửa này trong cuộc chiến chống lại Ukraine bắt đầu từ cuối mùa Hè năm 2026.

Để phóng, một động cơ đẩy nhiên liệu rắn được gắn ở phần dưới của thân quả đạn, cung cấp gia tốc ban đầu cho tên lửa và đẩy nó lên không trung. Sau đó Filin sẽ quay sang sử dụng động cơ phản lực turbo của chính mình.

Động cơ trang bị là loại R500 của Nga, do Reynolds LLC sản xuất. Trước đây nó đã được xác định là trang bị trên các dòng tên lửa hành trình hàng không S-71K Kover và S-71M Monochrome.

- Ảnh 2.

Tên lửa hành trình Filin đã được sử dụng trên chiến trường Ukraine.

Theo War&Sanctions, tên lửa Filin dài khoảng 3,5m, sải cánh 3m, có trọng lượng phóng tối đa khoảng 210kg. Tùy thuộc vào phiên bản, nó được trang bị đầu đạn nặng 50 hoặc 100kg, các biến thể đầu đạn gồm có loại phân mảnh, xuyên phá và nhiệt áp.

Thân tên lửa được làm từ vật liệu composite, bao gồm carbon và sợi thủy tinh, giúp giảm trọng lượng của cấu trúc. Các bộ phận riêng lẻ chế tạo bằng công nghệ in 3D. Filin có cánh thẳng, vây đuôi và cửa hút khí phía trên dành cho động cơ phản lực.

Tên lửa này có thể bay ở độ cao lên đến 6km, ngoài ra nó hoàn toàn đủ khả năng hoạt động cực thấp nhằm tránh né radar phòng không của đối phương.

Theo các thông số kỹ thuật đã công bố, tốc độ tối đa của tên lửa Filin lên tới 800km/h, tầm bay từ 600 đến 1.200km.

Trước đó, báo chí đưa tin Nga đã phát triển một bệ phóng trên mặt đất dành cho tên lửa hành trình S8000 Banderol, có thể Filin thực chất chính là biến thể được nhắc tới.

Theo Militarnyi
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