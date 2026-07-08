Làm việc này trong 20 tháng liên tiếp, Trung Quốc vừa có thêm 15 tấn vàng trong kho dự trữ

Dự trữ vàng của Trung Quốc tính tới cuối tháng 6 là 2.346 tấn.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tiếp tục mua vàng tháng thứ 20 liên tiếp trong tháng 6, bổ sung thêm 480.000 ounce (14,93 tấn) vào kho dự trữ. Động thái này cho thấy Bắc Kinh vẫn kiên định với chiến lược đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Theo số liệu PBOC công bố, lượng vàng dự trữ của Trung Quốc đã tăng lên 75,44 triệu ounce, tương đương khoảng 2.346 tấn, tính đến cuối tháng 6. Đây là chuỗi mua vàng dài nhất của ngân hàng trung ương nước này kể từ năm 2015.

Việc tích lũy vàng liên tục phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tăng tỷ trọng các tài sản an toàn trong dự trữ ngoại hối, trong bối cảnh các cuộc thảo luận về phi đô la hóa ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), vàng hiện chiếm chưa đến 10% tổng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc.

Ở diễn biến khác, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE) cho biết dự trữ ngoại hối của nước này đạt 3.416,3 tỷ USD vào cuối tháng 6, giảm 26 tỷ USD, tương đương 0,75%, so với cuối tháng trước.

Các chuyên gia nhận định vàng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quản lý dự trữ của Trung Quốc khi đây là tài sản ít chịu rủi ro từ các lệnh trừng phạt, căng thẳng địa chính trị và biến động của hệ thống tài chính Mỹ. Vì vậy, chiến dịch mua vàng của Bắc Kinh được xem là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm tăng cường an toàn cho dự trữ quốc gia và giảm sự phụ thuộc vào đồng bạc xanh.

Hoạt động mua vàng diễn ra trong bối cảnh giá vàng giao ngay dao động quanh 4.140 USD/ounce vào thứ Ba (7/7), giảm khoảng 0,6% so với 2 tuần trước đó. Dù vậy, giá kim loại quý vẫn tăng hơn 3% so với mức đáy cuối tháng 6 và tăng hơn 2% trong tuần qua, đánh dấu tuần tăng đầu tiên kể từ tháng 5.

Giá vàng điều chỉnh khi đồng USD mạnh lên, khiến nhà đầu tư chốt lời trước khi biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố.

Bên cạnh đó, giá dầu giảm cũng góp phần hạ nhiệt kỳ vọng lạm phát sau khi thị trường kỳ vọng nguồn cung dầu sẽ cải thiện và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần bình thường trở lại nhờ lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Trong báo cáo triển vọng giữa năm công bố tuần trước, Hội đồng Vàng Thế giới tiếp tục khẳng định vai trò chiến lược của vàng trong dự trữ quốc gia, cho rằng đà mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương, bất ổn địa chính trị và khả năng các ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường.

Trong khi đó, các chuyên gia của Goldman Sachs vẫn giữ nguyên dự báo giá vàng có thể đạt 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, cho rằng nhu cầu mua vàng ổn định từ các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ giá kim loại quý ngay cả sau nhịp điều chỉnh của năm nay.

Theo giới phân tích, các yếu tố mang tính cấu trúc như gánh nặng nợ công toàn cầu gia tăng, xu hướng phi USD hóa và đà mua bền vững từ các ngân hàng trung ương vẫn là nền tảng hỗ trợ thị trường vàng trong dài hạn. Đồng thời, triển vọng Fed bớt cứng rắn hơn trong chính sách tiền tệ cũng đang tạo thêm động lực cho giá vàng trong ngắn hạn.

Theo SCMP﻿