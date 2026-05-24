HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Làm thêm việc nhẹ lương cao: Dắt chó nhà giàu đi dạo, kiếm 158 triệu đồng/tháng

Hoàng Hà/VTC News
|

Nhờ nghề tay trái là dịch vụ dắt chó đi dạo chỉ phục vụ giới nhà giàu, chàng kỹ sư máy tính kiếm thêm mỗi tháng 6.000 USD ((gần 158 triệu đồng).

Coby Goodhart (28 tuổi) là kỹ sư máy tính. Năm 2023, anh chuyển đến New York, Mỹ. Vốn là người yêu chó, anh nhận thêm công việc dắt chó dạo quanh khu vực mình sinh sống ngoài giờ hành chính.

Đến năm 2025, Coby thành lập công ty dắt chó đi dạo mang tên Goodhart Dog Co. Anh điều hành doanh nghiệp này trong khi vẫn giữ công việc toàn thời gian trước đây với tư cách một kỹ sư.

Coby thường tranh thủ dắt chó cho khách vào buổi sáng sớm, trong giờ nghỉ trưa, các buổi tối và cả cuối tuần. Anh cũng tuyển dụng và đào tạo một nhân viên để dắt chó hộ mình vào giờ hành chính.

Anh chia sẻ: “Tôi dậy sớm để dắt chó đi dạo buổi sáng trước khi đi làm. Tôi tranh thủ dắt thêm vài chú chó vào giờ nghỉ trưa, rồi lại tiếp tục ra ngoài vào buổi tối sau giờ làm. Cuối tuần thì lịch trình dày đặc hơn với các buổi đi dạo, huấn luyện và gặp gỡ khách hàng. Mọi thứ khá vất vả, nhưng tôi thực sự yêu thích công việc này".

Dịch vụ dắt chó đi dạo: Kiếm 158 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Chàng trai 28 tuổi lập công ty dắt chó dạo chuyên nghiệp.

Mỗi ngày, công ty của Coby nhận dắt 10 - 20 chú chó đi dạo. Để mở rộng tệp khách hàng, anh thường nhờ các chủ chó giới thiệu khách mới. Anh cũng tranh thủ lúc đi dạo để phát tờ rơi và danh thiếp tại các khu chung cư cao cấp.

Coby bày tỏ: “ Tôi đặt mục tiêu phục vụ phân khúc khách hàng cao cấp. Vì thế nên công ty sẽ không nhận tràn lan tất cả mọi yêu cầu”.

TIN LIÊN QUAN

Coby kiếm được khoảng 6.000USD/tháng (gần 158 triệu đồng) nhờ công việc tay trái này. Điều giá trị hơn tiền là anh rất trân quý thời gian bên những chú chó.

Chơi với thú cưng, anh thấy bình yên, thư giãn. Các chú chó được vận động cũng ngày càng gắn bó với anh hơn.

Phần khó khăn nhất trong công việc chính là thời tiết. Dù nắng, mưa hay tuyết thì những chú chó vẫn cần đi dạo. Vào các buổi sáng mùa đông, việc phải dậy sớm rồi tản bộ trong thời tiết lạnh giá thường khiến Coby run cầm cập.

Ở New York, nơi mọi người luôn bận rộn và chịu nhiều áp lực, dịch vụ chăm sóc thú cưng hộ ngày càng được yêu thích. Coby tiết lộ công ty của mình kiếm được hơn 100.000USD (gần 2,64 tỷ đồng) vào năm ngoái.

“Mức giá sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng khách hàng; các yếu tố như vị trí, kích thước của chó, hành vi và lịch trình đều được tính đến. Vì đây là một dịch vụ cao cấp, tôi đưa ra mức giá tương xứng và đảm bảo mọi khách hàng đều cảm nhận được giá trị đó trong suốt trải nghiệm,” Goodhart chia sẻ.

Mẹ và cha dượng lừa 2 con trai vào rừng chơi rồi bỏ rơi, camera ghi lại cảnh tượng đau lòng
Tags

làm thêm

dắt chó đi dạo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại