Trong ngày Chủ nhật 24/5/2026, tức ngày mồng 8 tháng 4 âm lịch, còn gọi là ngày Mậu Tuất, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ, Địa chi Tuất của ngày kết hợp với địa chi Ngọ của năm Bính Ngọ tạo thành cục diện Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) thuộc hành Hỏa, mang lại nguồn năng lượng bứt phá mạnh mẽ và rất thuận lợi cho các công việc mang tính ngoại giao hay mở rộng quy mô. Khi đối chiếu với địa chi Tỵ của tháng Quý Tỵ, cục diện này không có sự xung khắc trực diện mà tạo ra trạng thái cân bằng giữa hai hành Hỏa và Thổ, giúp duy trì sự ổn định và hỗ trợ cho việc xây dựng nền móng bền vững.

Ngày Mậu Tuất mang nạp âm Bình Địa Mộc (gỗ đồng bằng) vốn là loại cây cỏ mềm mại, cần có đất đai trù phú và nước tưới để sinh trưởng tốt. Khi đặt trong tháng Quý Tỵ có nạp âm Trường Lưu Thủy (nước sông dài), dòng nước lớn này mang đến nguồn sinh khí dồi dào, giúp cây cối đồng bằng được nuôi dưỡng và phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, năm Bính Ngọ lại mang nạp âm Thiên Hà Thủy (nước mưa trên trời), tạo nên sự giao thoa kép của hành Thủy khiến Mộc khí trong ngày trở nên cực vượng nhưng cũng dễ bị úng ngập nếu không có sự điều hòa. Do đó, sự kết hợp nạp âm này biểu thị một ngày năng lượng Thủy - Mộc tương sinh rất mạnh, rất thuận lợi cho các công việc mang tính nuôi dưỡng, lên kế hoạch lâu dài nhưng cần đề phòng sự quá tải hoặc biến động bất ngờ.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất về tài lộc trong ngày này cùng cách tối ưu chi tiết cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Ngọ: Tam Hợp Cục - Đỉnh cao tài lộc

- Chi tiết tài lộc: Gặp ngày Tam Hợp lại có ngũ hành Hỏa vượng tương sinh từ năm bản mệnh Bính Ngọ, tuổi Ngọ sẽ là con giáp đón nhận cơ hội bứt phá tài chính rất lớn trong ngày Chủ nhật này. Cả nguồn thu chính từ công việc lẫn các khoản lợi nhuận từ đầu tư, kinh doanh nhỏ lẻ đều đổ về tài khoản cùng một lúc. Nếu có ý định đòi nợ, thu hồi vốn hoặc chốt hợp đồng lớn, đây là ngày "vàng" mang lại tỷ lệ thành công tuyệt đối.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Hành động: Tuổi Ngọ nên thực hiện các giao dịch tiền bạc quan trọng vào hai khung giờ hoàng đạo là giờ Giáp Ngọ (11h - 13h) hoặc giờ Nhâm Tuất (19h - 21h).

+ Phong thủy: Con giáp này có thể cân nhắc việc mang theo một chiếc ví hoặc diện trang phục có sắc vàng cát hoặc nâu đất nhằm tạo sự tương sinh Thổ - Hỏa vững chắc, giúp giữ tiền tài không bị thất thoát.

2. Con giáp tuổi Dần: Tam Hợp Qúy Nhân - Tiền tài tự đến

- Chi tiết tài lộc: Nằm trong bộ ba Tam Hợp với địa chi ngày Tuất, tuổi Dần cũng nằm trong số những con giáp có vận trình tài lộc khởi sắc rực rỡ. Bản mệnh dễ dàng nhận được tiền thưởng, quà tặng từ người thân hoặc có duyên trúng thưởng, nhận lộc "bất lộc" từ các dự án phụ ngoài giờ. Những người làm trong lĩnh vực buôn bán, dịch vụ sẽ có một ngày Chủ nhật bận rộn nhưng doanh thu tăng vọt nhờ lượng khách hàng cũ quay lại ủng hộ đông đảo.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Hành động: Chủ động kết nối, gặp gỡ các đối tác hoặc bạn bè lâu năm để chia sẻ ý tưởng kinh doanh; một lời khuyên từ họ có thể mở ra nguồn thu lớn.

+ Phong thủy: Đặt một ly nước sạch ở góc phía Chính Đông của phòng khách hoặc bàn làm việc trước 9h sáng để kích hoạt dòng chảy năng lượng may mắn, thu hút cát khí.

3. Con giáp tuổi Mão: Lục Hợp Quý Nhân - Kinh doanh đại phát

- Chi tiết tài lộc: Ngày Mậu Tuất chính là ngày Lục Hợp của tuổi Mão (Mão - Tuất nhị hợp hóa Hỏa). Cát tinh chiếu mệnh giúp con giáp này hóa giải được các nguy cơ hao tài tốn của trước đó. Tiền bạc trong ngày chủ yếu đến từ tài vận hanh thông, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm được những mối đầu tư sinh lời ngắn hạn hoặc được quý nhân chỉ đường dẫn lối đến những cơ hội kiếm tiền ít cạnh tranh.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Hành động: Tuổi Mão hãy dọn dẹp sạch sẽ lối ra vào chính của nhà ở hoặc cửa hàng để đón thần tài; tránh trì hoãn các quyết định liên quan đến tiền bạc trong buổi sáng.

+ Phong thủy: Con giáp này cũng có thể sử dụng các phụ kiện có màu xanh lá cây (thuộc hành Mộc) hoặc đặt một chậu cây cảnh nhỏ ở hướng Đông Nam nhằm thúc đẩy tài vận vận hành trơn tru, tăng cường sinh khí.

* Lưu ý chung: Dù đón nhận nhiều cát khí từ cục diện Tam Hợp và Lục Hợp, 3 con giáp tuổi Ngọ, tuổi Dần, tuổi Mão vẫn cần giữ sự tỉnh táo để tránh cái bẫy của việc tự mãn dẫn đến những quyết định đầu tư vội vàng.

Do năng lượng Hỏa và Thủy trong ngày chuyển dịch rất mạnh, các bạn nên chú ý kiềm chế cảm xúc, tránh nóng nảy trong giao tiếp để không làm rạn nứt các mối quan hệ quý nhân. Đây cũng là thời điểm thích hợp để rà soát lại các điều khoản hợp đồng cũ thay vì vội vã ký kết các dự án mới chưa rõ nguồn gốc pháp lý. Cuối cùng, việc cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi trong ngày Chủ nhật này sẽ giúp các bạn duy trì được thể trạng tốt nhất để đón nhận trọn vẹn tài lộc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.