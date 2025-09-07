Theo phản ánh của ông Lê Văn Thiệm (Ninh Bình), khoản 2 Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP đã quy định, trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận, UBND cấp xã thực hiện việc xác nhận điều kiện về thu nhập trong 1 năm liền kề tính từ thời điểm đối tượng quy định tại Khoản này nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Nghị định cũng đã cung cấp biểu mẫu để UBND cấp xã thực hiện xác nhận khi người dân có nhu cầu hoàn thiện hồ sơ để mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, khi người dân đi lấy xác nhận về điều kiện thu nhập đối với đối tượng là người thu nhập thấp không có hợp đồng lao động, UBND cấp xã lại không thực hiện xác nhận cho với lý do là không xác minh được thu nhập. Điều này dẫn đến việc chính sách ưu đãi về nhà ở xã hội của nhà nước không đến được với người dân.

Ông Thiệm cho rằng quy định đã rõ, cần có văn bản chỉ đạo của UBND cấp tỉnh để cán bộ cấp xã không lấy lý do trốn tránh việc xác nhận điều kiện thu nhập cho người dân, hoặc cần có thêm hướng dẫn chi tiết để thủ tục xác nhận điều kiện thu nhập của người không có hợp đồng lao động tại UBND cấp xã được thuận lợi, đúng thời hạn.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại điểm b khoản 1 Điều 78 Luật Nhà ở năm 2023 có quy định: "Đối tượng quy định tại các khoản 5, 6, 7 và 8 Điều 76 của Luật này để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định của Chính phủ".

Tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định:

"Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở không có Hợp đồng lao động, nếu là người độc thân thì thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng, nếu đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập hằng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc xác nhận điều kiện về thu nhập trong 01 năm liền kề tính từ thời điểm đối tượng quy định tại khoản này nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội".

Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 05/2024/TT-BXD có quy định, mẫu giấy tờ chứng minh điều kiện về thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện theo Mẫu số 05 (đối với đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở nhưng không có hợp đồng lao động) tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Căn cứ các quy định nêu trên, UBND cấp xã xác nhận điều kiện về thu nhập cho đối tượng là người thu nhập thấp không có hợp đồng lao động. Cá nhân là đối tượng người thu nhập thấp không có hợp đồng lao động khi đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội phải cam đoan những lời mình kê khai là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

Trường hợp UBND cấp xã từ chối xác nhận, đề nghị ông phản ánh, kiến nghị đến UBND cấp tỉnh hoặc Sở Xây dựng để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.



