Lãi suất tiết kiệm sẽ diễn biến thế nào trong những tháng cuối năm?

Ảnh minh họa

Theo Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), lãi suất huy động kể từ đầu tháng 8 tăng trở lại ở một số kỳ hạn chính. Tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất huy động trung bình tăng 0,01%, lên 4,48%; tại kỳ hạn 12 tháng tăng từ 5,04% lên 5,07%.

Các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước tiếp tục giữ nguyên lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn chính, trong khi các ngân hàng thương mại khác ghi nhận lãi suất tiền gửi tăng lên.

Tại cuộc họp với các ngân hàng thương mại đầu tháng 8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tái khẳng định định hướng điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hỗ trợ thanh khoản và yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp để giảm lãi suất tiền gửi, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.

NHNN đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn trong việc tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục và các biện pháp khác để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Theo nhận định của BVSC, trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát và áp lực tỷ giá ở mức vừa phải, nhiều khả năng NHNN sẽ duy trì mặt bằng lãi suất điều hành, lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay ở mức thấp để thúc đẩy cầu tín dụng, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Chứng khoán MB (MBS) cũng cho biết, sau khi giảm nhẹ trong tháng 6, mặt bằng lãi suất huy động cho thấy xu hướng tăng nhẹ trở lại trong tháng 7. Cụ thể, trong số các ngân hàng theo dõi, MBS cho biết có ba ngân hàng (TPBank, VPBank và Eximbank) tăng nhẹ lãi suất huy động từ 0,1% - 0,2%/năm đối với các kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng bật tăng mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Theo NHNN, tính đến ngày 29/7, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng 9,8% so với cuối năm 2024 và tăng 19,8% so với cùng kỳ.

MBS ước tính tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn khoảng 1,3 - 1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng huy động vốn. Do đó, điều này đã phần nào gây áp lực tăng lên lãi suất huy động ở nhóm ngân hàng tư nhân nhằm thu hút tiền gửi.

Theo MBS, đến cuối năm, lãi suất huy động dự kiến sẽ chịu áp lực từ tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, đặc biệt sau thông báo của NHNN về việc tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, NHNN trong tháng 7 cũng tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ các giải pháp để ổn định và phấn đấu giảm lãi suất huy động, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.

"Điều này, cùng với kỳ vọng về việc FED cắt giảm lãi suất 0,5 điểm % trong nửa cuối năm 2025, sẽ giúp thu hẹp chênh lệch lãi suất VND-USD, qua đó tạo điều kiện để NHNN duy trì môi trường lãi suất thấp", báo cáo cho hay.

Dựa vào các yếu tố trên, MBS dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng tư nhân sẽ có dư địa giảm nhẹ 0,02 điểm % về mức 4,7% vào cuối năm 2025.

Chứng khoán Vietcombank dự báo mặt bằng lãi suất huy động ổn định và đi ngang tại nửa cuối năm 2025 nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ.

Đầu tiên là quá trình hạ lãi suất, nới lỏng chính sách tiền tệ toàn cầu vẫn đang diễn ra, trong đó ECB đã hạ lãi suất 2 lần trong năm 2025, ngoài ra thị trường kỳ vọng FED sẽ tiến hành hạ lãi suất tại cuối năm 2025 theo CME Watch tool.

Thứ hai, NHNN tiếp tục điều hành lãi suất ổn định để đảm bảo phù hợp với lãi suất chung của nền kinh tế cũng như phù hợp với các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác; chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất cho vay bằng cách tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ số để giảm chi phí, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp và người dân.

Thứ ba, nhu cầu tín dụng từ các doanh nghiệp và hộ gia đình được dự báo không có sự biến động mạnh, các ngân hàng có thể tiếp tục giữ lãi suất huy động ở mức ổn định để duy trì khả năng cung ứng tín dụng mà không làm ảnh hưởng đến chi phí vốn.

Bên cạnh đó, VCBS dự báo lạm phát được dự báo ở mức 3,7% đến 4,1% vào năm 2025, thấp hơn mục tiêu 4,5-5% của Chính phủ. Điều này giảm áp lực tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, hỗ trợ sự ổn định của lãi suất huy động và cho vay

Tuy nhiên, VCBS cũng lưu ý áp lực tỷ giá có thể khiến nhà điều hành sử dụng các công cụ điều tiết linh hoạt theo từng bước. Ngoài ra, áp lực tăng tại lãi suất huy động có thể xuất hiện vào cuối năm, khi ngân hàng thừờng đẩy mạnh cho vay; mặc dù vậy, áp lực này nếu có sẽ không lớn.




