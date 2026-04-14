HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Là quốc gia ASEAN thứ hai công bố kết quả kinh tế quý I/2026, tăng trưởng GDP của Singapore cao hay thấp so với Việt Nam?

Hoàng Nguyễn |

Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) ước tính, trong quý I/2026, nền kinh tế nước này ghi nhận mức tăng trưởng GDP thấp hơn so với quý IV/2025.

Báo cáo của Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) công bố sáng 14/4 cho thấy, trong quý I/2026, nền kinh tế nước này ghi nhận mức tăng trưởng GDP 4,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với quý IV/2025.

MTI nhận định tăng trưởng trong quý đầu năm “vẫn duy trì ổn định”, song cảnh báo căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là xung đột Mỹ–Israel–Iran, có thể tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế trong các quý tới.

Động lực tăng trưởng suy yếu trong quý I chủ yếu đến từ lĩnh vực sản xuất. Cụ thể, ngành này chỉ tăng 5% so với cùng kỳ, giảm mạnh so với mức 11,4% của quý trước. Mức tăng trưởng vẫn được hỗ trợ bởi sản lượng cao hơn ở các cụm ngành điện tử, kỹ thuật vận tải và kỹ thuật chính xác, qua đó bù đắp phần nào sự sụt giảm ở các lĩnh vực thiết bị y sinh, sản xuất chung và hóa chất.

Xét theo quý (đã điều chỉnh theo mùa), sản xuất giảm 4,9%, đảo chiều so với mức tăng 4,5% của quý IV/2025.

Ở chiều ngược lại, lĩnh vực xây dựng ghi nhận tăng trưởng tích cực với mức tăng 9% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể so với mức 4,6% của quý trước. Đà tăng này được thúc đẩy bởi cả khu vực công và tư nhân. So với quý trước, sản lượng xây dựng tăng 3,7%, cải thiện rõ rệt so với mức 0,2% trước đó.

Khu vực dịch vụ sản xuất tăng 4,7%, giảm nhẹ so với mức 4,8% của quý IV/2025. Trong đó, các ngành bán buôn – bán lẻ cùng vận tải và kho bãi tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trưởng 6,7% so với cùng kỳ, gần tương đương mức 6,8% của quý trước.

Tăng trưởng của thương mại bán buôn chủ yếu đến từ phân khúc máy móc, thiết bị và vật tư, trong khi vận tải và kho bãi được hưởng lợi từ sự mở rộng mạnh của dịch vụ kho bãi và các hoạt động hỗ trợ.

Các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như thông tin – truyền thông, tài chính – bảo hiểm và dịch vụ chuyên nghiệp duy trì đà tăng ổn định, đạt mức 3,9% so với cùng kỳ, nhích lên so với 3,7% của quý trước. Nhu cầu mạnh đối với các giải pháp công nghệ và kỹ thuật số, cùng với hiệu suất vững chắc của ngành ngân hàng và bảo hiểm, là những yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng.

Trong khi đó, nhóm ngành bao gồm lưu trú – ăn uống, bất động sản, dịch vụ hành chính và hỗ trợ cùng các dịch vụ khác tăng 2,3% so với cùng kỳ, chậm lại so với mức 2,9% của quý IV/2025. Dù vậy, tất cả các lĩnh vực trong nhóm này đều ghi nhận tăng trưởng, trong đó bất động sản là điểm sáng nhờ hoạt động phát triển ổn định của các chủ đầu tư.

Còn tại Việt Nam, theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố vào đầu tháng 4, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước.

Trong mức tăng chung của nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%, đóng góp 5,60% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%, đóng góp 44,08%; khu vực dịch vụ tăng 8,18%, đóng góp 50,32%.

Tags

singapore

Bộ tài chính

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại