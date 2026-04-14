Việt Nam vừa đón tin cực vui từ Mỹ và châu Âu

Khánh Vy |

Tin vui này giúp mang về hơn 860 triệu USD cho Việt Nam.

Kết thúc quý I/2026, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, cho thấy tín hiệu ổn định trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Theo số liệu từ cơ quan chức năng, trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 125 nghìn tấn hạt điều, thu về hơn 860 triệu USD, tăng nhẹ cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá xuất khẩu bình quân duy trì quanh mức 6.800 USD/tấn, gần như đi ngang so với năm trước.

Riêng trong tháng 3, hoạt động xuất khẩu phục hồi rõ rệt so với tháng trước, với sản lượng đạt khoảng 50 nghìn tấn, kim ngạch hơn 340 triệu USD. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, kết quả này vẫn giảm nhẹ, phản ánh sự thận trọng của thị trường nhập khẩu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chưa thực sự ổn định.

Giá xuất khẩu hạt điều của Việt Nam neo ở mức cao trong quý I/2026.

Về thị trường, cơ cấu xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đang có xu hướng đa dạng hơn, giúp giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống. Trong đó, Hoa Kỳ tiếp tục giữ vị trí là thị trường lớn nhất. Trong tháng 3, xuất khẩu sang thị trường này tăng nhẹ so với cùng kỳ, góp phần duy trì đà tăng trưởng chung trong quý I.

Tính chung 3 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt điều sang Hoa Kỳ tăng hơn 12% cả về sản lượng lẫn giá trị, cho thấy nhu cầu tại thị trường này vẫn ổn định. Theo các tổ chức nghiên cứu, quy mô thị trường hạt điều tại Mỹ được dự báo tiếp tục mở rộng trong những năm tới, song đi kèm với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và chế biến sâu.

Ngược lại, thị trường Trung Quốc – đối tác lớn thứ hai của ngành điều Việt Nam – lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể. Xuất khẩu sang thị trường này trong tháng 3 giảm mạnh so với cùng kỳ, kéo theo mức giảm chung trong quý I (giảm 16% về lượng và 6% về kim ngạch). Diễn biến này cho thấy nhu cầu tại Trung Quốc chưa phục hồi rõ rệt như kỳ vọng.

Hà Lan tiếp tục giữ vị trí thị trường xuất khẩu thứ 3, đạt hơn 82 triệu USD, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ. Ngoài ra, nhiều thị trường khác cũng tăng trưởng tích cực như Đức (26%), Canada (52%), Nhật Bản (22%) và Thái Lan (65%).

Bên cạnh yếu tố thị trường, ngành điều Việt Nam cũng đang đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các quốc gia sản xuất nguyên liệu, đặc biệt là khu vực châu Phi. Những năm gần đây, nhiều nước đã đẩy mạnh đầu tư vào chế biến trong nước nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu, thay vì chỉ xuất khẩu điều thô.

Xu hướng này có thể ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến tại Việt Nam – vốn là trung tâm chế biến điều lớn của thế giới. Dù nguồn cung điều thô toàn cầu vẫn duy trì ổn định, việc tiếp cận nguyên liệu có thể gặp khó khăn hơn do các chính sách ưu tiên chế biến nội địa tại các nước sản xuất.

Theo đánh giá của ngành, nguồn cung trong những tháng đầu năm chưa thực sự dồi dào, nhưng sẽ được cải thiện khi bước vào chính vụ thu hoạch. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp thị trường ổn định hơn trong thời gian tới.

Trong năm 2026, ngành điều đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 800.000 tấn nhân điều, với kim ngạch dự kiến đạt 5 tỷ USD. Để đạt được mục tiêu này, việc mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và chủ động nguồn nguyên liệu sẽ là những yếu tố then chốt.

