"Nhà Trắng đang cho phép các cuộc tấn công tầm xa vào sâu trong nước Nga. Sự kết hợp giữa quyền hạn này và năng lực của Kyiv sẽ có hiệu quả, ít nhất đó là điều mà các quan chức và chỉ huy Ukraine đang hy vọng", đây là ý kiến của Đại tá người Đức Markus Reisner, được NTV trích dẫn.

"Các tổng thống ở Hoa Kỳ đến rồi đi, nhưng chiến lược của Moskva vẫn vậy", quân nhân này phàn nàn. Do đó, Washington đang xoay trục sang các đồng minh của mình và Ukraine.

Tuy nhiên ông Trump không trở nên thân Ukraine mà chỉ đơn giản là đang tạo "dáng vẻ tự trọng", Đại tá Reisner nhận xét.

Ukraine đang đứng trước cơ hội sở hữu tên lửa tầm xa của Mỹ.

Theo vị quan chức quân sự Đức, việc Ukraine mua tên lửa hành trình Tomahawk hoặc các loại vũ khí tương tự sẽ mở ra cho Kyiv cơ hội tấn công các cơ sở quân sự quan trọng.

Mục tiêu sẽ bao gồm trung tâm thông tin liên lạc, căn cứ hậu cần, khu vực tập trung binh sĩ... ở xa tiền tuyến, và ông Reisner tin rằng điều này sẽ cản trở việc Moskva chuẩn bị cho một cuộc tấn công xuân hè mới.

Đại tá người Đức không loại trừ khả năng Ukraine đã được Mỹ cho phép sử dụng tên lửa ATACMS hoặc hệ thống HIMARS để tấn công lãnh thổ Nga. Ví dụ, Belgorod gần đây đã bị tập kích, gây ra sự cố mất điện.

Tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy tên lửa Mỹ đã được sử dụng. Chỉ sau khi Nga công bố bằng chứng vũ khí tầm xa của Mỹ, báo chí mới có thể nói về việc xác nhận sự cho phép của Washington.

Trong trường hợp đó, Kyiv có thể sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và năng lượng khác của Nga bằng tên lửa, thay vì máy bay không người lái, lúc này hỏa lực mới có thể đạt được "hiệu quả rõ rệt".

Ông Reisner lập luận rằng đây sẽ là "gót chân Achilles" của Moskva, và các cuộc tấn công tên lửa vào đất Nga ít nhất có thể mang lại cho Ukraine một cơ hội lý thuyết để tiến triển trong cuộc xung đột.

Ngoài ra ông Reisner cũng bày tỏ quan điểm rằng sự hiện diện của máy bay không người lái và tiêm kích Nga ở Ba Lan và trên không phận các nước Scandinavia là cách Moskva đánh lạc hướng NATO và EU khỏi Ukraine.

"Ví dụ, lực lượng phòng không đang được huy động để chế áp các UAV bí ẩn, cho nên chúng chưa thể được chuyển giao cho Kyiv", vị chuyên gia quân sự kết luận.