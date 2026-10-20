Kỹ sư Nga phát minh drone hình tên lửa, thực hiện sứ mệnh theo cách chưa từng có

Drone mang tên Kamikaze sẽ thực hiện sứ mệnh gì?

Các kỹ sư Nga đã đề xuất phương pháp dập lửa bằng máy bay không người lái (drone) phát nổ trực tiếp bên trong các tòa nhà đang cháy.

Drone sẽ thâm nhập vào những không gian mà thiết bị chữa cháy thông thường không thể tiếp cận ngọn lửa và dập tắt ngọn lửa bằng sóng xung kích đồng thời phun bột chữa cháy.

Phát minh mang tên Kamikaze này được thực hiện tại Đại học Nghiên cứu Kỹ thuật Quốc gia Kazan mang tên A.N. Tupolev (KNITU-KAI).

Các chuyên gia tin rằng công nghệ này cần được thử nghiệm kỹ lưỡng trước khi đưa vào sử dụng.

Máy bay không người lái Kamikaze dùng để dập lửa có thân hình thon dài, giống như tên lửa. Ảnh minh họa do AI thực hiện

Không giống như các hệ thống chữa cháy thông thường, phun nước hoặc các chất khác vào đám cháy từ bên ngoài, máy bay không người lái mới được thiết kế để hoạt động trực tiếp trong nhà.

Máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (VTOL) này được phát triển bằng công nghệ động cơ cánh quạt chuyên dụng, mang lại khả năng điều khiển linh hoạt.

Máy bay không người lái có thể được phóng từ những địa điểm không được chuẩn bị trước. Ví dụ, nó có thể cất cánh từ một sân nhỏ hẹp, trên mái nhà hoặc ban công của một tòa nhà lân cận nếu điều này cho phép nó tiếp cận được nguồn lửa.

Drone có hình dáng tên lửa

Máy bay không người lái Kamikaze dùng để dập lửa có thân hình thon dài, giống như tên lửa. Hình dạng này giúp giảm sức cản không khí, và phần mũi nhọn được gia cố giúp xuyên thủng các vật cản trên đường đi của đám cháy.

Theo Ilfir Abdullin, Phó Giáo sư Khoa Thiết kế và Chế tạo Máy bay tại KNITU-KAI, máy bay sẽ có khả năng phá vỡ cửa sổ kính hai lớp, cũng như vách ngăn bằng thạch cao và nhựa.

Mô hình 3D của máy bay không người lái (UAV) dạng mô-đun hình tên lửa dùng trong chữa cháy. Nguồn ảnh: KNITU-KAI

Máy bay không người lái này chứa các hợp chất chữa cháy đặc biệt có dây dẫn nổ. Khi tiếp xúc với ngọn lửa, chúng sẽ kích hoạt hệ thống, khiến thân máy bay phát nổ. Sóng xung kích lan rộng ra ngoài, dập tắt ngọn lửa và loại bỏ oxy cần thiết cho sự cháy. Đồng thời, bột chữa cháy cũng được phun vào phòng.

Phương pháp này có thể hữu ích ở những khu vực khó tiếp cận bằng thiết bị chữa cháy thông thường. Các nhà phát triển cho rằng các tầng trên của các tòa nhà cao tầng, hành lang sâu và giếng thang máy là những ứng dụng tiềm năng. Máy bay không người lái cũng có thể hữu ích nếu các phương tiện đỗ xe cản trở việc tiếp cận tòa nhà của lính cứu hỏa.

Một thách thức khác là làm việc ở những nơi mà các nhân viên cứu hộ phải mạo hiểm tính mạng và sức khỏe của mình.

Ví dụ, máy bay không người lái có thể được triển khai đến những khu vực có nguy cơ sụp đổ công trình hoặc nơi có nồng độ sản phẩm cháy nguy hiểm. Để đối phó với các đám cháy lớn, các nhà phát triển đề xuất sử dụng nhiều máy bay không người lái cùng lúc.

Như Artem Bogatyrev, một chuyên gia tại thị trường NTI Aeronet, đã lưu ý, các sở cứu hỏa đã thử nghiệm máy bay không người lái có khả năng triển khai vòi chữa cháy đến các tòa nhà đang cháy. Tuy nhiên, các thiết bị này hoạt động bên ngoài tòa nhà và bị hạn chế bởi chiều dài của vòi.

Phương pháp mới cho phép máy bay không người lái bay vào bên trong. Trong khi đội cứu hỏa đang leo lên cầu thang, máy bay không người lái có thể dập tắt một số ngọn lửa và hỗ trợ công tác cứu hộ sau đó.

Tuy nhiên, việc bay bên trong một tòa nhà đang cháy có thể rất khó khăn.

Khói khiến người điều khiển khó kiểm soát máy bay, đòi hỏi phải có thiết bị chuyên dụng. Hơn nữa, không khí nóng tạo ra nhiễu loạn mạnh, có thể làm mất ổn định chuyến bay. Theo Bogatyrev, công nghệ này cần được thử nghiệm tại các địa điểm thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng thực tế.

Yếu tố an toàn

Ngoài ra còn có các yêu cầu về an toàn. Trước khi phóng, lính cứu hỏa phải đảm bảo không còn ai ở trong các tòa nhà đang cháy hoặc các tòa nhà liền kề. Sự hiện diện của các yếu tố pháo hoa trên thiết bị cũng sẽ yêu cầu các thủ tục phê duyệt đặc biệt dành cho người vận hành. Các quy định vận hành riêng biệt có thể được xây dựng cho các thiết bị như vậy.

Alexey Karfidov, Trưởng khoa Kỹ thuật Thiết bị Công nghệ tại NUST MISIS, lưu ý rằng máy bay không người lái mang chất nổ hiện đang được quân đội sử dụng rộng rãi, và giờ đây một nguyên tắc tương tự đang được đề xuất cho các ứng dụng dân sự. Ông tin rằng trước khi sử dụng chúng, điều cần thiết là phải học cách nhanh chóng đánh giá tình hình và dự đoán tác động của vụ nổ lên các vật thể và công trình gần đó.

Công nghệ này có thể đặc biệt hữu ích cho các cơ sở nguy hiểm, bao gồm cả các nhà máy điện hạt nhân.

Theo Vladimir Zenin, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo về Vận tải và Hậu cần tại Đại học Nghiên cứu Hạt nhân Quốc gia MEPhI, máy bay không người lái có thể vận chuyển thiết bị chữa cháy đến những khu vực khó tiếp cận, kiểm tra khuôn viên mà không gây rủi ro cho nhân viên và hoạt động trong các khu vực khó tiếp cận do bức xạ, hóa chất và các yếu tố khác.

Tuy nhiên, một vụ nổ trong nhà lại tạo ra thêm những rủi ro khác. Vật liệu vỏ phải được lựa chọn sao cho việc phá hủy nó không dẫn đến mảnh vỡ nguy hiểm hoặc làm hư hại thiết bị và hệ thống cáp.

Hơn nữa, trước khi phóng, cần phải đánh giá tình hình và tác động có thể xảy ra đối với các công trình xung quanh. Như một giải pháp thay thế, Zenin đề xuất xem xét các hệ thống máy bay không người lái tự hành với điều khiển từ xa, trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính.

Tham khảo: FT