Nga vừa trao cho Indonesia 2 tin không thể vui hơn: "Song hỷ lâm môn" từ Điện Kremlin

Nếu mọi thỏa thuận thành hiện thực, Nga sẽ đưa Indonesia vào câu lạc bộ hạt nhân và hàng không vũ trụ tầm cỡ quốc tế.

2 tham vọng bứt phá của Indonesia, nhờ Nga dẫn lối

Không chỉ dừng lại ở cú huých chuyển dịch năng lượng lịch sử khi Nga đồng ý chuyển giao cho Indonesia công nghệ hạt nhân thế hệ Gen III+ hoàn toàn mới (2 lò hạt nhân RITM-200, được Interfax thông tin ngày 16/10), mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia đang tiếp tục vươn xa khỏi bầu khí quyển.

Song song với hạ tầng năng lượng hạt nhân hiện đại mà Indonesia chưa từng có, Nga đang đàm phán hợp tác không gian với Indonesia.

Theo Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga, ông Denis Manturov, Indonesia quan tâm đến việc phát triển một tổ hợp phóng tên lửa vũ trụ trên lãnh thổ của mình.

Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Denis Manturov tuyên bố Nga sẵn sàng hỗ trợ Indonesia trong việc xây dựng sân bay vũ trụ và đào tạo phi hành gia. Nguồn: Bioprom

Bên cạnh việc xây dựng sân bay vũ trụ đầu tiên, chúng tôi cũng đã đề nghị hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á trong việc đào tạo phi hành gia người Indonesia đầu tiên" - Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga, ông Denis Manturov, nói với Interfax ngày 16/10.

Nga có kinh nghiệm và chuyên môn cần thiết trong ngành này. Do đó, dự án sẽ cung cấp cho Indonesia khả năng tiếp cận không gian một cách độc lập.

Đây được xem là bước đi mang tính bước ngoặt, mở ra chương mới cho năng lực khoa học - công nghệ của "Xứ sở vạn đảo".

Tọa độ đắt giá bậc nhất hành tinh của Indonesia

Dự kiến, bệ phóng và hạ tầng không gian đắt giá này sẽ được đặt tại đảo Biak, thuộc tỉnh Papua của Indonesia.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Biak chỉ nằm cách đường xích đạo khoảng 1 độ về phía nam - vị trí được giới chuyên gia đánh giá là một trong những tọa độ đắt giá nhất hành tinh dành cho các bệ phóng vũ trụ thương mại lẫn nghiên cứu.

Do vận tốc quay của Trái Đất đạt cực đại tại khu vực Xích đạo (với tốc độ tuyến tính lên tới khoảng 465 mét/giây), các tên lửa xuất phát từ đây sẽ nhận được lực đẩy tự nhiên vô cùng lớn khi phóng về hướng Đông.

Điều này giúp tiết kiệm tới 15% lượng nhiên liệu tiêu thụ (từ đó giảm thiểu khí thải CO2 và các phụ phẩm độc hại xả ra tầng khí quyển); đồng thời gia tăng tải trọng thương mại đưa lên quỹ đạo lên khoảng 25% so với các bệ phóng nằm ở vĩ độ cao hơn.

Ưu thế này đặc biệt rõ rệt đối với các sứ mệnh đưa vệ tinh lên quỹ đạo địa tĩnh hoặc quỹ đạo xích đạo tầm thấp.

Ngoài ra, phía đông của đảo Biak là vùng biển mở rộng lớn thuộc Thái Bình Dương. Điều này giúp các tầng tên lửa tách rời hoặc mảnh vỡ rơi xuống đại dương một cách an toàn, hoàn toàn tránh khỏi nguy cơ ảnh hưởng đến các khu vực dân cư đông đúc trên đất liền và hệ sinh thái rừng nhiệt đới nội địa.

Việc Indonesia sở hữu sân bay vũ trụ của riêng mình sẽ góp phần giúp họ tự chủ phóng các vệ tinh nhằm quan trắc biến đổi khí hậu, dự báo thiên tai, giám sát cháy rừng và biến động mực nước biển ở nước này và khu vực.

Indonesia từng bước hiện thực hóa tham vọng vũ trụ, hạt nhân

Nhằm hiện thực hóa tham vọng tự chủ không gian, bước sang năm 2026, chính quyền Indonesia đã đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Vào tháng 5/2026, Chính phủ Indonesia đã ban hành hành hành lang pháp lý chuẩn hóa cho các hoạt động của sân bay vũ trụ.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Tiếp đó, vào tháng 6/2026, Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN) cùng chính quyền tỉnh Papua và chính quyền huyện Biak Numfor đã chính thức ký kết bản ghi nhớ ghi nhận thỏa thuận quy hoạch và phát triển bệ phóng.

Tới tháng 9/2026, Văn phòng Tổng thống Indonesia xác nhận hai nước đang tích cực thúc đẩy dự án.

Đại sứ Nga tại Indonesia, ông Sergey Tolchenov, phát biểu với hãng thông tấn ANTARA rằng phía Indonesia đã chính thức mời Tập đoàn Vũ trụ Nhà nước Nga (Roscosmos) tham gia thảo luận chi tiết về các phương án hợp tác.

Về lĩnh vực điện hạt nhân, Nga đề xuất Indonesia phát triển điện hạt nhân theo 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu: Nước này sẽ sử dụng các tổ máy điện nổi công suất nhỏ (đã được Rosatom ký với PT Pembangkit Listrik Nuklir vào tháng 10/2026 về việc cung cấp 2 tổ máy điện hạt nhân nổi, dùng lò Gen III+ RITM-200 công suất 100 MW/tổ máy).

Giai đoạn 2: Indonesia sẽ chuyển sang xây dựng các nhà máy điện hạt nhân trên đất liền công suất lớn.

Hội đồng Năng lượng Quốc gia Indonesia cho biết, nước này dự kiến đưa nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào vận hành trong giai đoạn 2032-2034, nằm trong kế hoạch dài hạn đạt công suất 44 GW điện hạt nhân vào năm 2060.

Tham khảo: Interfax, FT