HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kỹ sư Nga phát minh động cơ đốt trong "chạy bằng sóng kích nổ" đột phá, vừa được cấp bằng chế

Trang Ly
|

Ý nghĩa của phát minh động cơ hoàn toàn mới này là gì?

Thêm 1 kỹ sư Nga được cấp bằng sáng chế với phát minh động cơ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Truyền thông Nga ngày 7/10 đưa tin, kỹ sư Alexey Danilin (đến từ St. Petersburg) vừa được cấp bằng sáng chế cho mô hình động cơ đốt trong hoạt động dựa trên cơ chế kích nổ.

Cấu tạo và nguyên lý vận hành chính

"Trái tim" của thiết bị là một rotor tích hợp các đường dẫn dạng xoắn ốc đối xứng bên trong. Các đường dẫn này liên kết chính xác với hệ thống kênh cố định được đặt lệch góc so với bán kính rotor.

TIN LIÊN QUAN

Đỉnh của các kênh cố định kết nối trực tiếp với buồng đốt và vòi phun – nơi trang bị hệ thống cung cấp nhiên liệu, chất oxy hóa cùng bugi đánh lửa cao áp.

Ngoài ra, hệ thống kênh còn có các lỗ hướng dòng giúp dẫn luồng khí nóng áp suất cao tới tác động lên các cánh turbine lắp ở vành ngoài rotor trước khi xả ra ngoài.

Cơ chế khởi động và duy trì cháy

Động cơ được khởi động nhờ một máy phát-khởi động điện (starter-generator), quay rotor đạt đến vận tốc tới hạn. Lúc này, năng lượng từ các tia lửa điện mạnh sẽ kích nổ hỗn hợp nhiên liệu trong buồng đốt.

Sóng xung kích sinh ra từ quá trình nổ sẽ lan truyền liên tục qua lại giữa kênh cố định và đường dẫn xoắn ốc trên rotor tại các điểm giao nhau.

Chu kỳ phóng điện lặp lại cho đến khi áp suất nén động học (dynamic compression) trong buồng đốt đạt mức tối ưu, tự tạo điều kiện kích nổ tự động cho các chu kỳ tiếp theo mà không cần dòng điện hỗ trợ.

Cơ chế chuyển hóa năng lượng

Chuyển động quay của động cơ được tạo ra bởi hai hợp lực chính:

    Lực động năng từ sóng xung kích: Sinh ra do quá trình hãm và gia tốc đảo chiều của sóng xung kích vận tốc cao bên trong các kênh xoắn ốc của rotor.

    Lực khí động học: Sinh ra từ phản lực của luồng khí nóng áp suất cao khi đập vào hệ thống cánh turbine ở vành ngoài rotor.

Ý nghĩa lớn nhất của phát minh này - nếu áp dụng thực tế thành công - là giải quyết bài toán biến năng lượng của các vụ nổ sóng xung kích siêu thanh thành chuyển động quay liên tục một cách mượt mà, mở ra hướng đi mới cho thế hệ động cơ đốt trong gọn nhẹ hơn, mạnh mẽ hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Tags

kỹ sư Nga

Nga

phát minh

phát minh Nga

động cơ đốt trong

động cơ

động cơ tiết kiệm nhiên liệu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại